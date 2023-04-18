https://uz.sputniknews.ru/20230418/film-studenta-iz-uzbekistana-finale-mezhdunarodnogo-rossiyskogo-kinofestivalya-34028106.html

Фильм студента из Узбекистана в финале международного российского кинофестиваля

Фильм студента из Узбекистана в финале международного российского кинофестиваля

Короткометражный фильм студента Ташкентского ВГИКа Тимура Муродова "Кассета" рассказывает о переживаниях отца, который вынужден был оставить сына и уехать на... 18.04.2023, Sputnik Узбекистан

2023-04-18T14:45+0500

2023-04-18T14:45+0500

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культура

узбекистан

кинематограф

филиал

студент

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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Студент Ташкентского ВГИКа Тимур Муродов с короткометражным фильмом "Кассета" прошел в финал международного кинофестиваля "Золотой ворон", сообщает пресс-служба филиала российского вуза.Картина рассказывает о страданиях отца, который вынужден был оставить своего единственного ребенка и уехать работать за границу. И теперь смысл его жизни составляют старые кассетные записи с изображением сына.Седьмой Арктический международный кинофестиваль "Золотой ворон" пройдет с 24 апреля по 7 мая 2023 года в городе Анадырь (Чукотский автономный округ). Еще одна студентка этого вуза представит короткометражный фильм на кинофестивале в Астане. Муниса Магомедова с картиной "Scotch" прошла в конкурсную программу IV Международного кинофестиваля "Tomiris".Среди тех, кто оценил фильм, трехкратный номинант на премию "Оскар" кинорежиссер и сценарист Сергей Бодров.Напомним, Ташкентский филиал ВГИКа открыли в 2021 году. На данный момент по очной и заочной форме здесь обучают 156 студентов. В 2023/2024 учебном году на первый курс планируют принять 73 студента.Учащиеся минимум два раза в год посещают ВГИК в Москве, а также площадки киностудий им. Горького и "Мосфильм".Читайте также:

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