https://uz.sputniknews.ru/20230418/kazahstan-povysit-chislo-turistov-uzbekistan-brifing-posolstvo-plany-predlozheniya-34018373.html
В Узбекистане станет больше туристов из Казахстана
В Узбекистане станет больше туристов из Казахстана
Чтобы увеличить приток гостей из Казахстана в Узбекистан разработают турпакеты по новым направлениям.
2023-04-18T09:56+0500
2023-04-18T09:56+0500
2023-04-18T10:06+0500
казахстан
узбекистан
посольство
туризм
брифинг
общество
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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Рост турпотока из Казахстана обсудили на брифинге в посольстве Узбекистана в Астане, сообщает ИА “Дунё”.Участников проинформировали, что президент Узбекистана поставил задачу увеличить количество гостей из зарубежных стран до 7 млн.В свою очередь, руководители более 15 туроператоров Казахстана рассказали о большом интересе к турпоездкам в Самарканд, Бухару и Хорезм.Речь шла о том, что туристический потенциал Узбекистана далеко не исчерпан. Однако мало контента о местах, которые могут заинтересовать туристов, не хватает предложений, способных побудить гостей задержаться в республике.В числе высказанных предложений — открыть рейсы из Астаны и Алматы в Самарканд, Бухару, Ургенч, Нукус, а также организовать отдельные полосы для туристических групп при пересечении пунктов пропуска на границах.Читайте также: Что нужно знать о фестивале цветов в Намангане – эксперт
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казахстан узбекистан туризм посольство брифинг общество
казахстан узбекистан туризм посольство брифинг общество
В Узбекистане станет больше туристов из Казахстана
09:56 18.04.2023 (обновлено: 10:06 18.04.2023)
Чтобы увеличить приток гостей, разработают турпакеты по новым направлениям.
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik.
Рост турпотока из Казахстана обсудили на брифинге в посольстве Узбекистана в Астане, сообщает
ИА “Дунё”.
Участников проинформировали, что президент Узбекистана поставил задачу увеличить количество гостей из зарубежных стран до 7 млн.
В свою очередь, руководители более 15 туроператоров Казахстана рассказали о большом интересе к турпоездкам в Самарканд, Бухару и Хорезм.
“Необходимо развивать также туры по новым направлениям, помогать в получении и распространении информации об исторических памятниках в других регионах Узбекистана”, — отметила руководитель одного из туроператоров Казахстана Салтанат Абжанова.
Речь шла о том, что туристический потенциал Узбекистана далеко не исчерпан. Однако мало контента о местах, которые могут заинтересовать туристов, не хватает предложений, способных побудить гостей задержаться в республике.
В числе высказанных предложений — открыть рейсы из Астаны и Алматы в Самарканд, Бухару, Ургенч, Нукус, а также организовать отдельные полосы для туристических групп при пересечении пунктов пропуска на границах.