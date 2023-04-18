https://uz.sputniknews.ru/20230418/kazahstan-povysit-chislo-turistov-uzbekistan-brifing-posolstvo-plany-predlozheniya-34018373.html

В Узбекистане станет больше туристов из Казахстана

В Узбекистане станет больше туристов из Казахстана

Чтобы увеличить приток гостей из Казахстана в Узбекистан разработают турпакеты по новым направлениям.

2023-04-18T09:56+0500

2023-04-18T09:56+0500

2023-04-18T10:06+0500

казахстан

узбекистан

посольство

туризм

брифинг

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/12/34018515_0:50:713:451_1920x0_80_0_0_06b3013af3eb4c0fdc8e84b25d088028.jpg

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Рост турпотока из Казахстана обсудили на брифинге в посольстве Узбекистана в Астане, сообщает ИА “Дунё”.Участников проинформировали, что президент Узбекистана поставил задачу увеличить количество гостей из зарубежных стран до 7 млн.В свою очередь, руководители более 15 туроператоров Казахстана рассказали о большом интересе к турпоездкам в Самарканд, Бухару и Хорезм.Речь шла о том, что туристический потенциал Узбекистана далеко не исчерпан. Однако мало контента о местах, которые могут заинтересовать туристов, не хватает предложений, способных побудить гостей задержаться в республике.В числе высказанных предложений — открыть рейсы из Астаны и Алматы в Самарканд, Бухару, Ургенч, Нукус, а также организовать отдельные полосы для туристических групп при пересечении пунктов пропуска на границах.Читайте также: Что нужно знать о фестивале цветов в Намангане – эксперт

казахстан

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

казахстан узбекистан туризм посольство брифинг общество