https://uz.sputniknews.ru/20230418/rossiyskiy-pedagog-gotovit-shkolnikov-k-mejdunarodnoy-olimpiade-34043466.html

Российский педагог готовит школьников к международной олимпиаде

Российский педагог готовит школьников к международной олимпиаде

Честь Узбекистана на Международной математической олимпиаде в Японии будут защищать активные учащиеся президентских школ.

2023-04-18T19:28+0500

2023-04-18T19:28+0500

2023-04-18T20:58+0500

узбекистан

россия

педагог

образование

олимпиада

математика

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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Российский педагог Григорий Челноков готовит сборную Узбекистана, состоящую из активных учащихся президентских школ, к 64-й Международной математической олимпиаде, сообщает пресс-служба Министерства дошкольного и школьного образования.Российский эксперт приехал в Ташкент по приглашению Министерства дошкольного и школьного образования. В настоящее время в национальную сборную республики входят 6 учащихся президентских школ Ташкента.Григорий Челноков — кандидат математических наук, преподаватель математического факультета МВШЭ, с 2000 года занимается подготовкой членов сборных команд разных стран к Международной математической олимпиаде (IMO).В этом году 64-я Международная математическая олимпиада пройдет со 2 по 13 июля в Тибо, Япония. В настоящее время в олимпиаде участвуют сборные более чем 100 стран мира. В прошлом году олимпиада проходила в Норвегии, в 2021 и 2020 годах – в России. Старшеклассники из Узбекистана принимают участие в олимпиаде с 1997 года.Читайте также: Более 20 стран примут участие в Менделеевской олимпиаде школьников по химии

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