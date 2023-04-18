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Российский педагог готовит школьников к международной олимпиаде
Российский педагог готовит школьников к международной олимпиаде
Честь Узбекистана на Международной математической олимпиаде в Японии будут защищать активные учащиеся президентских школ.
2023-04-18T19:28+0500
2023-04-18T19:28+0500
2023-04-18T20:58+0500
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педагог
образование
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математика
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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Российский педагог Григорий Челноков готовит сборную Узбекистана, состоящую из активных учащихся президентских школ, к 64-й Международной математической олимпиаде, сообщает пресс-служба Министерства дошкольного и школьного образования.Российский эксперт приехал в Ташкент по приглашению Министерства дошкольного и школьного образования. В настоящее время в национальную сборную республики входят 6 учащихся президентских школ Ташкента.Григорий Челноков — кандидат математических наук, преподаватель математического факультета МВШЭ, с 2000 года занимается подготовкой членов сборных команд разных стран к Международной математической олимпиаде (IMO).В этом году 64-я Международная математическая олимпиада пройдет со 2 по 13 июля в Тибо, Япония. В настоящее время в олимпиаде участвуют сборные более чем 100 стран мира. В прошлом году олимпиада проходила в Норвегии, в 2021 и 2020 годах – в России. Старшеклассники из Узбекистана принимают участие в олимпиаде с 1997 года.Читайте также: Более 20 стран примут участие в Менделеевской олимпиаде школьников по химии
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узбекистан ташкент президентские школы россия преподаватель международная олимпиада по математике imo япония григорий челноков мвшэ
узбекистан ташкент президентские школы россия преподаватель международная олимпиада по математике imo япония григорий челноков мвшэ
Российский педагог готовит школьников к международной олимпиаде
19:28 18.04.2023 (обновлено: 20:58 18.04.2023)
Честь Узбекистана на Международной математической олимпиаде в Японии будут защищать активные учащиеся президентских школ.
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik
. Российский педагог Григорий Челноков готовит сборную Узбекистана, состоящую из активных учащихся президентских школ, к 64-й Международной математической олимпиаде, сообщает
пресс-служба Министерства дошкольного и школьного образования.
Российский эксперт приехал в Ташкент по приглашению Министерства дошкольного и школьного образования. В настоящее время в национальную сборную республики входят 6 учащихся президентских школ Ташкента.
Григорий Челноков — кандидат математических наук, преподаватель математического факультета МВШЭ, с 2000 года занимается подготовкой членов сборных команд разных стран к Международной математической олимпиаде (IMO).
В этом году 64-я Международная математическая олимпиада пройдет со 2 по 13 июля в Тибо, Япония. В настоящее время в олимпиаде участвуют сборные более чем 100 стран мира. В прошлом году олимпиада проходила в Норвегии, в 2021 и 2020 годах – в России. Старшеклассники из Узбекистана принимают участие в олимпиаде с 1997 года.