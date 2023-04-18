https://uz.sputniknews.ru/20230418/uzbekistancy-mogut-predlozhit-svoi-proekty-po-remontu-dorog-34020790.html
Узбекистанцы могут предложить свои проекты по ремонту дорог
Узбекистанцы могут предложить свои проекты по ремонту дорог
Не менее 50% средств, запланированных на ремонт дорог в рамках проекта "Mening yo‘lim", выделят с учетом мнения граждан
2023-04-18T11:28+0500
2023-04-18T11:28+0500
2023-04-18T13:38+0500
узбекистан
дороги
бюджет
ремонт
ремонт дорог
голосование
граждане
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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. На информационном портале "Открытый бюджет" стартовал новый сезон проекта "Mening yo‘lim" ("Мой путь"), сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Узбекистана.На текущий сезон планируют выделить более 312 млрд сумов. Цель проекта — на основании мнений граждан на ремонт внутриобластных дорог направить не менее 50% выделяемых средств.Подать предложения в рамках проекта можно до 27 апреля 2023 года. А голосование за представленные инициативы будет проходить с 28 апреля по 7 мая.Для этого необходимо зарегистрироваться на информационном портале "Открытый бюджет" и внести свои предложения. Читайте также:
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узбекистан дороги ремонт дорог министерство экономики и финансов информационный портал открытый бюджет проект mening yo‘lim мой путь
узбекистан дороги ремонт дорог министерство экономики и финансов информационный портал открытый бюджет проект mening yo‘lim мой путь
Узбекистанцы могут предложить свои проекты по ремонту дорог
11:28 18.04.2023 (обновлено: 13:38 18.04.2023)
Не менее 50% средств, запланированных на ремонт дорог в рамках проекта "Mening yo‘lim", выделят с учетом мнения граждан.
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik.
На информационном портале "Открытый бюджет" стартовал новый сезон проекта "Mening yo‘lim" ("Мой путь"), сообщает
пресс-служба министерства экономики и финансов Узбекистана.
На текущий сезон планируют выделить более 312 млрд сумов. Цель проекта — на основании мнений граждан на ремонт внутриобластных дорог направить не менее 50% выделяемых средств.
Подать предложения в рамках проекта можно до 27 апреля 2023 года. А голосование за представленные инициативы будет проходить с 28 апреля по 7 мая.
Для этого необходимо зарегистрироваться на информационном портале
"Открытый бюджет" и внести свои предложения.