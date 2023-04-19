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Референдум по проекту конституции инфографика заглушка - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2023
Референдум по изменению Конституции Узбекистана — 2023
Референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Узбекистана пройдет 30 апреля 2023 года.
https://uz.sputniknews.ru/20230419/kak-proshlo-dosrochnoe-golosovanie-po-konstitutsionnomu-zakonu-v-moskve--video--34094279.html
Как прошло досрочное голосование по Конституционному закону в Москве – видео, фото
Как прошло досрочное голосование по Конституционному закону в Москве – видео, фото
Досрочное голосование продлится с 19 по 26 апреля.
2023-04-19T22:31+0500
2023-04-19T23:03+0500
референдум по изменению конституции узбекистана — 2023
узбекистан
референдум-2023
общество
политика
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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Сегодня в посольстве Узбекистана в России прошел первый день досрочного голосования по Конституционному закону республики, передает корреспондент Sputnik.Всего в России работают семь участков для голосования: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Казани и Владивостоке.Возможность проголосовать досрочно будет у узбекистанцев до 26 апреля. Основной день референдума пройдет 30 апреля.Еще больше интересных видео смотрите в Telegram-канале Sputnik Узбекистан.Читайте также:
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референдум по изменению конституции узбекистана 2023 узбекистан референдум конституция досрочное голосование избирательные участки заявление общество москва посольство узбекистана в москве

Как прошло досрочное голосование по Конституционному закону в Москве – видео, фото

22:31 19.04.2023 (обновлено: 23:03 19.04.2023)
© Sputnik / Владимир АлексеевПосольство Узбекистана в Москве.
Посольство Узбекистана в Москве. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.04.2023
© Sputnik / Владимир Алексеев
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Досрочное голосование продлится с 19 по 26 апреля. Основной день референдума назначен на 30 апреля.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Сегодня в посольстве Узбекистана в России прошел первый день досрочного голосования по Конституционному закону республики, передает корреспондент Sputnik.
© SputnikРеферендум 2023: Досточное голосование в посольстве Узбекистане в Москве
Референдум 2023: Досточное голосование в посольстве Узбекистане в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.04.2023
Референдум 2023: Досточное голосование в посольстве Узбекистане в Москве
© Sputnik
"В нем (досрочном голосовании) могут принять участие все граждане Узбекистана, которые внесены в наш избирательный участок и не смогут 30 апреля прийти проголосовать",- отметил генконсул Узбекистана в России Мехриддин Хайриддинов.
Всего в России работают семь участков для голосования: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Казани и Владивостоке.
© SputnikРеферендум 2023: Досточное голосование в посольстве Узбекистане в Москве
Референдум 2023: Досточное голосование в посольстве Узбекистане в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.04.2023
Референдум 2023: Досточное голосование в посольстве Узбекистане в Москве
© Sputnik
Возможность проголосовать досрочно будет у узбекистанцев до 26 апреля. Основной день референдума пройдет 30 апреля.
Еще больше интересных видео смотрите в Telegram-канале Sputnik Узбекистан.
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