https://uz.sputniknews.ru/20230419/kak-proshlo-dosrochnoe-golosovanie-po-konstitutsionnomu-zakonu-v-moskve--video--34094279.html

Как прошло досрочное голосование по Конституционному закону в Москве – видео, фото

Как прошло досрочное голосование по Конституционному закону в Москве – видео, фото

Досрочное голосование продлится с 19 по 26 апреля.

2023-04-19T22:31+0500

2023-04-19T22:31+0500

2023-04-19T23:03+0500

референдум по изменению конституции узбекистана — 2023

узбекистан

референдум-2023

общество

политика

конституция

голосование

видео

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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Сегодня в посольстве Узбекистана в России прошел первый день досрочного голосования по Конституционному закону республики, передает корреспондент Sputnik.Всего в России работают семь участков для голосования: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Казани и Владивостоке.Возможность проголосовать досрочно будет у узбекистанцев до 26 апреля. Основной день референдума пройдет 30 апреля.Еще больше интересных видео смотрите в Telegram-канале Sputnik Узбекистан.Читайте также:

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