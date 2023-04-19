https://uz.sputniknews.ru/20230419/kak-proshlo-dosrochnoe-golosovanie-po-konstitutsionnomu-zakonu-v-moskve--video--34094279.html
Как прошло досрочное голосование по Конституционному закону в Москве – видео, фото
Как прошло досрочное голосование по Конституционному закону в Москве – видео, фото
Досрочное голосование продлится с 19 по 26 апреля.
2023-04-19T22:31+0500
2023-04-19T22:31+0500
2023-04-19T23:03+0500
референдум по изменению конституции узбекистана — 2023
узбекистан
референдум-2023
общество
политика
конституция
голосование
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/1e/33358219_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7053e8b4b754a35a0ae5f8614c6cafd8.jpg
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Сегодня в посольстве Узбекистана в России прошел первый день досрочного голосования по Конституционному закону республики, передает корреспондент Sputnik.Всего в России работают семь участков для голосования: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Казани и Владивостоке.Возможность проголосовать досрочно будет у узбекистанцев до 26 апреля. Основной день референдума пройдет 30 апреля.Еще больше интересных видео смотрите в Telegram-канале Sputnik Узбекистан.Читайте также:
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/1e/33358219_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3504a6c4d6e452a60453cc76f932514e.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
референдум по изменению конституции узбекистана 2023 узбекистан референдум конституция досрочное голосование избирательные участки заявление общество москва посольство узбекистана в москве
референдум по изменению конституции узбекистана 2023 узбекистан референдум конституция досрочное голосование избирательные участки заявление общество москва посольство узбекистана в москве
Как прошло досрочное голосование по Конституционному закону в Москве – видео, фото
22:31 19.04.2023 (обновлено: 23:03 19.04.2023)
Досрочное голосование продлится с 19 по 26 апреля. Основной день референдума назначен на 30 апреля.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Сегодня в посольстве Узбекистана в России прошел первый день досрочного голосования по Конституционному закону республики, передает корреспондент Sputnik.
"В нем (досрочном голосовании) могут принять участие все граждане Узбекистана, которые внесены в наш избирательный участок и не смогут 30 апреля прийти проголосовать",- отметил генконсул Узбекистана в России Мехриддин Хайриддинов.
Всего в России работают семь участков для голосования: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Казани и Владивостоке.
Возможность проголосовать досрочно будет у узбекистанцев до 26 апреля. Основной день референдума пройдет 30 апреля.
Еще больше интересных видео смотрите в Telegram-канале
Sputnik Узбекистан.