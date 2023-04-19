https://uz.sputniknews.ru/20230419/na-referendume-uzbekistane-protestiruyut-sistemu-biometricheskoy-identifikacii-34052222.html
На референдуме в Узбекистане протестируют систему биометрической идентификации
На референдуме в Узбекистане протестируют систему биометрической идентификации
Кроме удостоверения личности через паспорт или ID-карту, голосующий пройдет идентификацию через считыватель паспорта и веб-камеру
2023-04-19T10:01+0500
2023-04-19T10:01+0500
2023-04-19T10:14+0500
узбекистан
референдум по изменению конституции узбекистана — 2023
референдум
голосование
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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. С целью прозрачности и ускорения процесса голосования ЦИК намерена в тестовом режиме оснастить несколько избирательных участков в Ташкенте системой биометрической идентификации, сообщили Sputnik в пресс-службе ЦИК.Он пояснил, что Центризбирком и министерство цифровых технологий разработали программу по использованию средств биометрической идентификации при голосовании на отдельных участках 14-го избирательного округа столицы. Оборудование для идентификации предоставит министерство юстиции республики.Напомним, референдум по принятию изменений и дополнений в Конституцию Узбекистана пройдет 30 апреля.Читайте также:
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узбекистан референдум конституция голосование голосующий система биометрическая идентификация ташкент участок оборудование
узбекистан референдум конституция голосование голосующий система биометрическая идентификация ташкент участок оборудование
На референдуме в Узбекистане протестируют систему биометрической идентификации
10:01 19.04.2023 (обновлено: 10:14 19.04.2023)
Кроме удостоверения личности через паспорт или ID-карту голосующий пройдет идентификацию через считыватель паспорта и веб-камеру.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. С целью прозрачности и ускорения процесса голосования ЦИК намерена в тестовом режиме оснастить несколько избирательных участков в Ташкенте системой биометрической идентификации, сообщили Sputnik в пресс-службе ЦИК.
"Помимо удостоверения личности через паспорт или ID-карту, голосующий на референдуме пройдет идентификацию через считыватель паспорта и веб-камеру для идентификации лица, этот процесс займет несколько секунд", — рассказал представитель ЦИК.
Он пояснил, что Центризбирком и министерство цифровых технологий разработали программу по использованию средств биометрической идентификации при голосовании на отдельных участках 14-го избирательного округа столицы.
Оборудование для идентификации предоставит министерство юстиции республики.
Напомним, референдум по принятию изменений и дополнений в Конституцию Узбекистана пройдет 30 апреля.