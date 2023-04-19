https://uz.sputniknews.ru/20230419/na-referendume-uzbekistane-protestiruyut-sistemu-biometricheskoy-identifikacii-34052222.html

На референдуме в Узбекистане протестируют систему биометрической идентификации

На референдуме в Узбекистане протестируют систему биометрической идентификации

Кроме удостоверения личности через паспорт или ID-карту, голосующий пройдет идентификацию через считыватель паспорта и веб-камеру

2023-04-19T10:01+0500

2023-04-19T10:01+0500

2023-04-19T10:14+0500

узбекистан

референдум по изменению конституции узбекистана — 2023

референдум

голосование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/0d/33866320_0:140:640:500_1920x0_80_0_0_9bba4c6d88da6e6b7214b01fa7190b42.jpg

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. С целью прозрачности и ускорения процесса голосования ЦИК намерена в тестовом режиме оснастить несколько избирательных участков в Ташкенте системой биометрической идентификации, сообщили Sputnik в пресс-службе ЦИК.Он пояснил, что Центризбирком и министерство цифровых технологий разработали программу по использованию средств биометрической идентификации при голосовании на отдельных участках 14-го избирательного округа столицы. Оборудование для идентификации предоставит министерство юстиции республики.Напомним, референдум по принятию изменений и дополнений в Конституцию Узбекистана пройдет 30 апреля.Читайте также:

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан референдум конституция голосование голосующий система биометрическая идентификация ташкент участок оборудование