https://uz.sputniknews.ru/20230419/konstituciya-referendum-spisok-uchastkov-rf-34073817.html

Где можно проголосовать на референдуме по проекту Конституции – список участков в России

Где можно проголосовать на референдуме по проекту Конституции – список участков в России

Референдум по внесению изменений в Конституцию Узбекистана состоится 30 апреля.

2023-04-19T15:46+0500

2023-04-19T15:46+0500

2023-04-19T15:50+0500

референдум по изменению конституции узбекистана — 2023

узбекистан

конституция

конституционная реформа в узбекистане

избирательные участки

россия

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В России будет действовать 7 участков референдума. Их откроют при посольстве Узбекистана в Москве, генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Владивостоке.Sputnik подготовил список и адреса участков референдума.Список:1. Посольство Республики Узбекистан в Российской ФедерацииАдрес: г. Москва, Погорельский переулок, дом 12Call-центр: +7 499 238-3620, +7 499 230-0032, +7 499 230-00762. Генеральное консульство Республики Узбекистан в Санкт-ПетербургеАдрес: г. Санкт-Петербург, 4-я Красноармейская улица, дом 4АТелефон: +7 812 601-06283. Генеральное консульство Республики Узбекистан в Ростове-на-ДонуАдрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, дом 284. Генеральное консульство Республики Узбекистан в ЕкатеринбургеАдрес: г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, дом 22, офис 4155. Генеральное консульство Республики Узбекистан в КазаниАдрес: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Спартаковская, дом 66. Генеральное консульство Республики Узбекистан в НовосибирскеАдрес: г. Новосибирск, ул. Ломоносова, дом 55Б7. Генеральное консульство Республики Узбекистан во ВладивостокеАдрес: г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, дом 46.Адреса участков для референдума в Узбекистане и других странах:Как узбекистанцы могут узнать адрес своего участка референдума, не выходя из домаГде узбекистанцы за рубежом смогут проголосовать за поправки в Конституцию — адресаКак изменится Конституция в новой редакции читайте в нашем обзоре:Как меняется Конституция Республики Узбекистан?

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