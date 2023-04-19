https://uz.sputniknews.ru/20230419/konstituciya-referendum-spisok-uchastkov-rf-34073817.html
Где можно проголосовать на референдуме по проекту Конституции – список участков в России
Где можно проголосовать на референдуме по проекту Конституции – список участков в России
Референдум по внесению изменений в Конституцию Узбекистана состоится 30 апреля.
2023-04-19T15:46+0500
2023-04-19T15:46+0500
2023-04-19T15:50+0500
референдум по изменению конституции узбекистана — 2023
узбекистан
конституция
конституционная реформа в узбекистане
избирательные участки
россия
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В России будет действовать 7 участков референдума. Их откроют при посольстве Узбекистана в Москве, генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Владивостоке.Sputnik подготовил список и адреса участков референдума.Список:1. Посольство Республики Узбекистан в Российской ФедерацииАдрес: г. Москва, Погорельский переулок, дом 12Call-центр: +7 499 238-3620, +7 499 230-0032, +7 499 230-00762. Генеральное консульство Республики Узбекистан в Санкт-ПетербургеАдрес: г. Санкт-Петербург, 4-я Красноармейская улица, дом 4АТелефон: +7 812 601-06283. Генеральное консульство Республики Узбекистан в Ростове-на-ДонуАдрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, дом 284. Генеральное консульство Республики Узбекистан в ЕкатеринбургеАдрес: г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, дом 22, офис 4155. Генеральное консульство Республики Узбекистан в КазаниАдрес: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Спартаковская, дом 66. Генеральное консульство Республики Узбекистан в НовосибирскеАдрес: г. Новосибирск, ул. Ломоносова, дом 55Б7. Генеральное консульство Республики Узбекистан во ВладивостокеАдрес: г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, дом 46.Адреса участков для референдума в Узбекистане и других странах:Как узбекистанцы могут узнать адрес своего участка референдума, не выходя из домаГде узбекистанцы за рубежом смогут проголосовать за поправки в Конституцию — адресаКак изменится Конституция в новой редакции читайте в нашем обзоре:Как меняется Конституция Республики Узбекистан?
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узбекистан референдум конституция изменения дополнения новая редакция голосование участки для голосования россия адреса где проголосовать адреса всех участков список посольство генеральное консульство москва санкт-петербург ростов-на-дону екатеринбург татарстан казань новосибирск владивосток
Где можно проголосовать на референдуме по проекту Конституции – список участков в России
15:46 19.04.2023 (обновлено: 15:50 19.04.2023)
Референдум по внесению изменений в Конституцию Узбекистана состоится 30 апреля.
В России будет действовать 7 участков референдума. Их откроют при посольстве Узбекистана в Москве, генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Владивостоке.
Sputnik
подготовил список и адреса участков референдума.
Список:
1. Посольство Республики Узбекистан в Российской Федерации
Адрес: г. Москва, Погорельский переулок, дом 12
Call-центр: +7 499 238-3620, +7 499 230-0032, +7 499 230-0076
2. Генеральное консульство Республики Узбекистан в Санкт-Петербурге
Адрес: г. Санкт-Петербург, 4-я Красноармейская улица, дом 4А
Телефон: +7 812 601-0628
3. Генеральное консульство Республики Узбекистан в Ростове-на-Дону
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, дом 28
4. Генеральное консульство Республики Узбекистан в Екатеринбурге
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, дом 22, офис 415
5. Генеральное консульство Республики Узбекистан в Казани
Адрес: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Спартаковская, дом 6
6. Генеральное консульство Республики Узбекистан в Новосибирске
Адрес: г. Новосибирск, ул. Ломоносова, дом 55Б
7. Генеральное консульство Республики Узбекистан во Владивостоке
Адрес: г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, дом 46.
Адреса участков для референдума в Узбекистане и других странах:
Как изменится Конституция в новой редакции читайте в нашем обзоре: