Где узбекистанцы за рубежом смогут проголосовать за поправки в Конституцию — адреса

Участки для голосования откроют в 39 странах. Референдум по внесению изменений в Конституцию Узбекистана состоится 30 апреля.

Референдум по вопросу о внесении изменений в Конституцию Республики Узбекистан состоится 30 апреля. Граждане страны за границей могут проголосовать на 55 участках, организованных при дипломатических и иных представительствах республики в зарубежных государствах. Участки референдума откроют в 39 странах.Sputnik представляет адреса участков референдума при дипломатических и иных представительствах в зарубежных странах.Адреса:АвстрияПосольство Республики Узбекистана в ВенеАдрес: Poetzleinsdorferstrasse 49, A-1180, Wienтел: (+43-1) 3153994, 43-1 3153995АфганистанПосольство Республики Узбекистан в КабулеАдрес: Karta-i-seh, Khaji Mulla Watt, Kabul.тел: (+93) 202500431Соединенные штаты АмерикиПосольство Республики Узбекистан в ВашингтонеАдрес: 1746 Massachusetts Avenue, North West, Washington DC, 20036, USAтел: (+1-202) 8875300, 1-202 2518298Генеральное консульство Узбекистана в Нью-ЙоркеАдрес: 801, Second Ave, Floor 20, New York NY 10017 USAтел: (+1-212) 7547403Объединенные Арабские ЭмиратыПосольство Республики Узбекистан в Абу-ДабиАдрес: P.O. Box 111446, Zone East 38/1, Moroor Area, Plot#10/Villa 37, Abu Dhabiтел: (+971-2) 4488215; 4488217Генеральное консульство Республики Узбекистан в ДубаеАдрес: P.O.Box:50478, Office building-13, Street №3, Umm Hurair First, Bur Dubai, Dubai UAEтел: (+971-4) 3706060БеларусьПосольство Республики Узбекистан в МинскеАдрес: г. Минск, улица Покровская, дом 24тел: (+375-17) 2357208БельгияПосольство Республики Узбекистан в БрюсселеАдрес: Avenue F.Roosevelt 99, 1050 Bruxelles, Belgiqueтел: (+32-2) 6728844; 6612052; 6612042ВеликобританияПосольство Республики Узбекистан в ЛондонеАдрес: 41, Holland Park, W11 3RP, Londonтел: (+44) 2072297679, 8714681100ВенгрияПосольство Республики Узбекистан в БудапештеАдрес: Zugligeti ut 14, 1121 Budapestтел: (+36-30)4362636ГерманияПосольство Республики Узбекистан в БерлинеАдрес: Perleberger Strasse 62, 10559 Berlin, Germanyтел: (+49-30) 39409855; +4930394024; 39409830Генеральное консульство Республики Узбекистан во ФранкфуртеАдрес: Eschenheimer Anlage 160316 Frankfurt am Mainтел: (+49-90) 01745076, (+49-69) 915011113ИндонезияПосольство Республики Узбекистан в ДжакартеАдрес: Jl. Aditiyawarman No 25, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesiaтел: (+62-21) 7200972, 7200950ИзраильПосольство Республики Узбекистан в Тель-АвивеАдрес: 52413 Ramat Gan, Moshe Sharet st., 31 Tel Avivтел: (+972-3) 6722371ИспанияПосольство Республики Узбекистан в МадридеАдрес: Plaza de la Lealtad 3, entreplanta derecha, 28014 MadridTelefon: (+34) 91 3101639ИталияПосольство Республики Узбекистан в РимеАдрес: Via Pompeo Magno 1, 00192 Romaтел: (+39-06) 87860310КореяПосольство Республики Узбекистан в СеулеАдрес: 27, Daesagwan-ro 11-gil, Yongsan-gu, Seoul, Republic of Koreaтел: (+82-2) 5773660Представительство Агентства по вопросам внешней трудовой миграции Узбекистана в КванджуАдрес: Kuwait, Mishref, Block 1, Street 7, Villa No4.КыргызстанПосольство Республики Узбекистан в БишкекеАдрес: Бишкек, 720044, улица Чингиз Айтматова, дом 177тел: (0312) 986296КазахстанПосольство Республики Узбекистан в АстанеАдрес: 010000, Астана, улица Карасаз, дом 1тел: (+7-727) 2917886, 2910644Генеральное консульство Республики Узбекистан в АлматыМанзил: 05000, Алматы, улица Жарокова 360-уй (пр. Аль-Фаробий)тел: (+7-727) 3902616, (+7-727) 2992070Генеральное консульство Республики Узбекистан в АктауАдрес: 130000, Актау, микрорайон 30, дом 83/1тел: (+7-729) 2777117КувейтПосольство Республики Узбекистан в КувейтеАдрес: Mishref, Block 1, Street 9, Villa No22тел: (+965) 25396515ЛатвияПосольство Республики Узбекистан в РигеАдрес: Elizabetes iela 11-11, Centra rajons, Rīga, LV-1010, Latviaтел: (+371-67) 322424, 322306МалайзияПосольство Республики Узбекистан в Куала-ЛумпуреАдрес: No.7, Jalan 6, Ampang Utama, 68000 Ampang, Selangor, Malaysiaтел: (+603) 42534406ЕгипетПосольство Республики Узбекистан в КаиреАдрес: 18, Sad EL Aali Str., Dokki, Cairo, Egypt P.O.Box: 12311 Dokkiтел: (+20-2) 33361723АзербайджанПосольство Республики Узбекистан в БакуАдрес: AZ 1021 Баку, улица Бадамдар, 1-шоссе, 9-переулок, дом 427тел: (+994-12) 4972549. 4972552ПакистанПосольство Республики Узбекистан в ИсламабадеАдрес: House №40, Street Khayaban-e-Iqbal, Sector F-8/3, Islamabad, Pakistanтел: (9251) 2264746 / 2852768ПольшаПосольство Республики Узбекистан в ВаршавеАдрес: 02-804 Warsaw, Kraski str. – 21тел: (+48-22) 8946230 (2)РоссияПосольство Республики Узбекистан в Москвег. Москва, Погорельский переулок 12Call-центр: (+7499) 2383620, (+7499) 2300032, (+7499) 2300076Генеральное консульство Республики Узбекистан в Санкт-ПетербургеАдрес: Санкт-Петербург, 4-я Красноармейская улица, дом 4АГенеральное консульство Республики Узбекистан в Ростове-на-ДонуАдрес: Ростов-на-Дону, ул. Суворова, дом 28Генеральное консульство Республики Узбекистан в ЕкатеринбургеАдрес: г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, дом 22, офис 415Генеральное консульство Республики Узбекистан в КазаниАдрес: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Спартаковская, дом 6Генеральное консульство Республики Узбекистан в НовосибирскеАдрес: улица Ломоносова, дом 55БГенеральное консульство Республики Узбекистан во ВладивостокеАдрес: г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 46Саудовская АравияПосольство Республики Узбекистан в Эр-РиядеАдрес: P.O. Box 94008 – Riyadh 11693 Riyadh, area Slaimania, Talha bin Al Barra str. Villa №17, Kingdom of Saudi Arabiaтел: (+966-11) 2635223Генеральное консульство Республики Узбекистан в ДжиддеАдрес: Al-Naeem/4 District, Abu Al-Hajjaj Al-Mosali Street, Villa #7. P.O. Box 50036, Jeddah 23621, Saudi ArabiaТеl.: (+966-12) 6077250СингапурПосольство Республики Узбекистан в СингапуреАдрес: 20 Kramat lane, United House 04-01, SINGAPORE 228773тел: (+65) 6734 3942/43ТаиландПосольство Республики Узбекистан в БангкокеАдрес: 83/4, Soi Vithayu 1, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan District, Bangkok 10330 Тhailandтел: (+66-2) 6753995, 6753996ТаджикистанПосольство Республики Узбекистан в ДушанбеАдрес: 734003, Душанбе, улица Санои, дом 30тел: (+992-37) 2247539, 2247542, 2289903ТуркменистанПосольство Республики Узбекистан в АшхабадеАдрес: Ашхабад, улица Гуругли, дом 50 Ател: (+993-12) 369062, 369055ТурцияПосольство Республики Узбекистан в АнкареАдрес: 06550, Sancak Mah., 549 Sokak, № 3, Yıldız - Çankaya, AnkaraТел: (+90-312) 4411746, 4413871/72Генеральное консульство Республики Узбекистан в СтамбулеАдрес: Levent Mah. Levent Cad. Lale Sk. 8 Beşiktaş-İstanbul.тел: (+90-212) 3232037УкраинаПосольство Республики Узбекистан в КиевеАдрес: 01901 Киев, улица Владимировская-16тел: (+38-044) 5015000; 5014182; 5014183ОманПосольство Республики Узбекистан в МаскатеАдрес: Маскат, Шатти Курм, улица 3048, вилла-3900тел: (+968) 24601360ФранцияПосольство Республики Узбекистан в ПарижеАдрес: 22, Rue d’Aguesseau, 75008, Paris, Franceтел: (+33-1-53) 300353/55КитайПосольство Республики Узбекистан в ПекинеАдрес: No. 11 San Li Tun Bei Xiao Jie Beijing, China, 100600тел: (+86-10) 65326305Генеральное консульство Республики Узбекистан в ШанхаеАдрес:258, Wu Song Road, Hong Kou Qu, Yao Jiang Development Centre, room 801. Shanghai, China, 200080Теl.: (+86-21) 63071896Генеральное консульство Республики Узбекистан в ГуанчжоуАдрес: Guangzhou,Tianhe district, Linjiang Avenue 57, Code 16CD, 1609. Post code: 510623тел: (+86-20) 87595247ИндияПосольство Республики Узбекистан в Нью-ДелиАдрес: EP 40, Dr. Radhakrishnan Marg Chanakyapuri, New Delhi,-110021 Indiaтел: (+91-11) 24670774; 24670775; 24105640ШвейцарияПосольство Республики Узбекистан в ЖеневеАдрес:International Centre Cointrin (ICC), Bloc D (7e étage), Route de Pré-Bois 20, 1215 Genève 15, SuisseTel: (+41-22) 7994300ШвецияПосольство Республики Узбекистан в СтокгольмеАдрес:Hantverkargatan 26 112 21 Stockholm SwedenТеl.: (+46) 8-50089130ИранПосольство Республики Узбекистан в ТегеранеАдрес: Теhran, Pasdaran Ave,. Buston St, Nastaran St.№ 21.Теl.: (+98-21) 22832025ЯпонияПосольство Республики Узбекистан в ТокиоАдрес: 108-0074, Tokyo, Minato-ku, Тakanawa, 2-1-52Теl.: (+81-3) 37605625Адреса участков для референдума в Узбекистане и России:Как узбекистанцы могут узнать адрес своего участка референдума, не выходя из домаГде можно проголосовать на референдуме по проекту Конституции – список участков в РоссииКак изменится Конституция в новой редакции читайте в нашем обзоре:Как меняется Конституция Республики Узбекистан?

