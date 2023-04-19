https://uz.sputniknews.ru/20230419/okolo-soroka-rossiyskix-kompaniy-provedut-peregovory-v-tashkente-34059582.html
Около сорока российских компаний проведут переговоры в Ташкенте
Около сорока российских компаний проведут переговоры в Ташкенте
В ходе B2B встреч российские предприниматели планируют найти партнеров среди предприятий Узбекистана.
2023-04-19T12:12+0500
2023-04-19T12:12+0500
2023-04-19T12:25+0500
узбекистан
ташкент
россия
бизнес
бизнес-форум
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ТАШКЕНТ, 19 апр – Sputnik. В Ташкенте 24 — 26 апреля пройдут встречи в формате B2B с представителями российских предприятий, сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты Узбекистана.Бизнес-форум пройдет в "City Palace". В нем примут участие около 40 российских компаний из Пермской, Челябинской и Саратовской областей.Среди них такие крупные производители, как завод "Торгмаш", ООО "Уралнефтегаз", Юрюзанский завод элеваторного оборудования, автомобильный завод "Урал" и другие.Узбекские компании смогут заключить договоры с российскими производителями в области строительных материалов, сельского хозяйства и сельхозтехники, мебельной и пластиковой промышленности, металлургии, бытовой техники, логистики и других сфер.Для участия в бизнес-форуме узбекистанским предприятиям необходимо пройти регистрацию.Читайте также: В Узбекистане в этом году запустят около 70 фармпроектовГлава Татарстана Рустам Минниханов посетит Узбекистан — подробности
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узбекистан ташкент бизнес-форум b2b встречи российские компании строительные материалы бытовая техника металлургия мебель пластик логистика пермская челябинская саратовская область
узбекистан ташкент бизнес-форум b2b встречи российские компании строительные материалы бытовая техника металлургия мебель пластик логистика пермская челябинская саратовская область
Около сорока российских компаний проведут переговоры в Ташкенте
12:12 19.04.2023 (обновлено: 12:25 19.04.2023)
В ходе B2B встреч российские предприниматели планируют найти партнеров среди предприятий Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 19 апр – Sputnik.
В Ташкенте 24 — 26 апреля пройдут встречи в формате B2B с представителями российских предприятий, сообщает
пресс-служба Торгово-промышленной палаты Узбекистана.
Бизнес-форум пройдет в "City Palace". В нем примут участие около 40 российских компаний из Пермской, Челябинской и Саратовской областей.
Среди них такие крупные производители, как завод "Торгмаш", ООО "Уралнефтегаз", Юрюзанский завод элеваторного оборудования, автомобильный завод "Урал" и другие.
Узбекские компании смогут заключить договоры с российскими производителями в области строительных материалов, сельского хозяйства и сельхозтехники, мебельной и пластиковой промышленности, металлургии, бытовой техники, логистики и других сфер.
Для участия в бизнес-форуме узбекистанским предприятиям необходимо пройти регистрацию.