https://uz.sputniknews.ru/20230419/stala-izvestna-rabota-stolichnogo-metro-v-ramazan--34093259.html
Стал известен график работы столичного метро в Рамазан
Стал известен график работы столичного метро в Рамазан
В праздник поезда будут ходить по обычному графику.
2023-04-19T19:40+0500
2023-04-19T19:40+0500
2023-04-19T19:47+0500
общество
рамазан
метро
расписание
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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В день Рамазана столичное метро откроет свои двери в 04:00, передает пресс-служба метрополитена.При этом поезда будут ходить по постоянному графику. Интервал движения увеличивать не планируют.В остальные праздничные дни метро будет работать с 05:00 по утвержденному графику на выходные.Напомним, традиционно дату Ураза-байрама Духовное управление мусульман объявляет накануне праздника, а выходным праздничный день объявляет президент своим специальным указом.Как только станет известна точная дата Рамазан хайита, мы опубликуем ее в нашем Telegram-канале. Подпишитесь и следите за обновлениями.Обычно священный месяц Рамазан длится 30 дней, но в некоторые годы, в зависимости от мусульманского лунного календаря и восхода новой луны, Рамазан может длиться 29 дней.В 2023 году священный месяц начался 23 марта. Согласно обычному исчислению, 21 апреля — последний 30-й день поста, а 22 апреля — день Рамазан хайита.Читайте также:
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стала известна работа столичного метро в рамазан как будет работать метро транспорт в рамазан хайит график расписание общественный транспорт ташкента новости новость
стала известна работа столичного метро в рамазан как будет работать метро транспорт в рамазан хайит график расписание общественный транспорт ташкента новости новость
Стал известен график работы столичного метро в Рамазан
19:40 19.04.2023 (обновлено: 19:47 19.04.2023)
В праздник поезда будут ходить по обычному графику. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik.
В день Рамазана столичное метро откроет свои двери в 04:00, передает
пресс-служба метрополитена.
При этом поезда будут ходить по постоянному графику. Интервал движения увеличивать не планируют.
В остальные праздничные дни метро будет работать с 05:00 по утвержденному графику на выходные.
Напомним, традиционно дату Ураза-байрама Духовное управление мусульман объявляет накануне праздника, а выходным праздничный день объявляет президент своим специальным указом.
Обычно священный месяц Рамазан длится 30 дней, но в некоторые годы, в зависимости от мусульманского лунного календаря и восхода новой луны, Рамазан может длиться 29 дней.
В 2023 году священный месяц начался 23 марта. Согласно обычному исчислению, 21 апреля — последний 30-й день поста, а 22 апреля — день Рамазан хайита.