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https://uz.sputniknews.ru/20230419/v-afganistan-dostavili-185-tonn-gumpomoschi-iz-uzbekistana--foto-34088476.html
В Афганистан доставили 185 тонн гумпомощи из Узбекистана — фото
В Афганистан доставили 185 тонн гумпомощи из Узбекистана — фото
Груз состоял из продуктов питания - муки, сахара и много другого.
2023-04-19T17:09+0500
2023-04-19T17:21+0500
политика
узбекистан
гуманитарная помощь
афганистан
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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В афганский Хайратон доставили очередную партию гуманитарной помощи из Узбекистана, передает пресс-служба хокимията Сурхандарьинской области.В этот раз вес груза составил 185 тонн продуктов питания. Из них 48 тонн муки и пшеницы, почти 16 тонн растительного масла, более 10 тонн мясных консервов, 22 тонны макарон, 24 тонны сахара и 100 тыс. порций лапши быстрого приготовления.Гуманитарную помощь передали на официальной церемонии, в которой участвовали спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев, первый заместитель хокима Сурхандарьинской области Анвар Арипов и министр экономики Афганистана Дильмухаммад Ханиф.После церемонии представили двух стран провели переговоры, в ходе которых обсудили торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество регионов.Напомним, Ташкент постоянно выступает с призывами помогать афганскому народу, а также восстанавливать экономику Афганистана. Читайте также:
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фото в афганистан доставили 185 тонн гумпомощи из узбекистана узбекистан помогает афганскому народу афганистану узбекистан афганистан сотрудничество отношения как узбекистан относится к афганистану новости новость
фото в афганистан доставили 185 тонн гумпомощи из узбекистана узбекистан помогает афганскому народу афганистану узбекистан афганистан сотрудничество отношения как узбекистан относится к афганистану новости новость

В Афганистан доставили 185 тонн гумпомощи из Узбекистана — фото

17:09 19.04.2023 (обновлено: 17:21 19.04.2023)
© Хокимият Сурхандарьинской областиУзбекистан направил Афганистану грузовиков с гумпомощью
Узбекистан направил Афганистану грузовиков с гумпомощью - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.04.2023
© Хокимият Сурхандарьинской области
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НовостиTelegram
Груз состоял из продуктов питания — муки, пшеницы, макарон, консервов, масла, сахара и горячих обедов.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В афганский Хайратон доставили очередную партию гуманитарной помощи из Узбекистана, передает пресс-служба хокимията Сурхандарьинской области.
В этот раз вес груза составил 185 тонн продуктов питания. Из них 48 тонн муки и пшеницы, почти 16 тонн растительного масла, более 10 тонн мясных консервов, 22 тонны макарон, 24 тонны сахара и 100 тыс. порций лапши быстрого приготовления.
Гуманитарную помощь передали на официальной церемонии, в которой участвовали спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев, первый заместитель хокима Сурхандарьинской области Анвар Арипов и министр экономики Афганистана Дильмухаммад Ханиф.
После церемонии представили двух стран провели переговоры, в ходе которых обсудили торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество регионов.
© Хокимият Сурхандарьинской областиУзбекистан направил Афганистану грузовиков с гумпомощью
Узбекистан направил Афганистану грузовиков с гумпомощью - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.04.2023
Узбекистан направил Афганистану грузовиков с гумпомощью
© Хокимият Сурхандарьинской области
© Хокимият Сурхандарьинской областиУзбекистан направил Афганистану грузовиков с гумпомощью
Узбекистан направил Афганистану грузовиков с гумпомощью - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.04.2023
Узбекистан направил Афганистану грузовиков с гумпомощью
© Хокимият Сурхандарьинской области
© Хокимият Сурхандарьинской областиУзбекистан направил Афганистану грузовиков с гумпомощью
Узбекистан направил Афганистану грузовиков с гумпомощью - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.04.2023
Узбекистан направил Афганистану грузовиков с гумпомощью
© Хокимият Сурхандарьинской области
Напомним, Ташкент постоянно выступает с призывами помогать афганскому народу, а также восстанавливать экономику Афганистана.
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