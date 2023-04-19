В Афганистан доставили 185 тонн гумпомощи из Узбекистана — фото
17:09 19.04.2023 (обновлено: 17:21 19.04.2023)
© Хокимият Сурхандарьинской областиУзбекистан направил Афганистану грузовиков с гумпомощью
© Хокимият Сурхандарьинской области
Груз состоял из продуктов питания — муки, пшеницы, макарон, консервов, масла, сахара и горячих обедов.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В афганский Хайратон доставили очередную партию гуманитарной помощи из Узбекистана, передает пресс-служба хокимията Сурхандарьинской области.
В этот раз вес груза составил 185 тонн продуктов питания. Из них 48 тонн муки и пшеницы, почти 16 тонн растительного масла, более 10 тонн мясных консервов, 22 тонны макарон, 24 тонны сахара и 100 тыс. порций лапши быстрого приготовления.
Гуманитарную помощь передали на официальной церемонии, в которой участвовали спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев, первый заместитель хокима Сурхандарьинской области Анвар Арипов и министр экономики Афганистана Дильмухаммад Ханиф.
После церемонии представили двух стран провели переговоры, в ходе которых обсудили торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество регионов.
© Хокимият Сурхандарьинской областиУзбекистан направил Афганистану грузовиков с гумпомощью
Узбекистан направил Афганистану грузовиков с гумпомощью
© Хокимият Сурхандарьинской области
© Хокимият Сурхандарьинской областиУзбекистан направил Афганистану грузовиков с гумпомощью
Узбекистан направил Афганистану грузовиков с гумпомощью
© Хокимият Сурхандарьинской области
© Хокимият Сурхандарьинской областиУзбекистан направил Афганистану грузовиков с гумпомощью
Узбекистан направил Афганистану грузовиков с гумпомощью
© Хокимият Сурхандарьинской области
Напомним, Ташкент постоянно выступает с призывами помогать афганскому народу, а также восстанавливать экономику Афганистана.
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