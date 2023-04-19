https://uz.sputniknews.ru/20230419/v-afganistan-dostavili-185-tonn-gumpomoschi-iz-uzbekistana--foto-34088476.html

В Афганистан доставили 185 тонн гумпомощи из Узбекистана — фото

В Афганистан доставили 185 тонн гумпомощи из Узбекистана — фото

Груз состоял из продуктов питания - муки, сахара и много другого.

2023-04-19T17:09+0500

2023-04-19T17:09+0500

2023-04-19T17:21+0500

политика

узбекистан

гуманитарная помощь

афганистан

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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В афганский Хайратон доставили очередную партию гуманитарной помощи из Узбекистана, передает пресс-служба хокимията Сурхандарьинской области.В этот раз вес груза составил 185 тонн продуктов питания. Из них 48 тонн муки и пшеницы, почти 16 тонн растительного масла, более 10 тонн мясных консервов, 22 тонны макарон, 24 тонны сахара и 100 тыс. порций лапши быстрого приготовления.Гуманитарную помощь передали на официальной церемонии, в которой участвовали спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев, первый заместитель хокима Сурхандарьинской области Анвар Арипов и министр экономики Афганистана Дильмухаммад Ханиф.После церемонии представили двух стран провели переговоры, в ходе которых обсудили торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество регионов.Напомним, Ташкент постоянно выступает с призывами помогать афганскому народу, а также восстанавливать экономику Афганистана. Читайте также:

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