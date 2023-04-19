https://uz.sputniknews.ru/20230419/v-uzbekistane-startoval-otkrytyy-chempionat-po-plavaniyu--34090427.html
В Узбекистане стартовал открытый чемпионат по плаванию
В Узбекистане стартовал открытый чемпионат по плаванию
Победа на турнире подарит участие в ЧМ по водным видам спорта.
2023-04-19T17:55+0500
2023-04-19T17:55+0500
2023-04-19T18:12+0500
спорт
узбекистан
турнир
плавание
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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В Узбекистане начался открытый чемпионат по плаванию среди мужчин и женщин, передает пресс-служба министерства молодежной политики и спорта.В турнире принимают участие 265 спортсменов из Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. Всего 196 юношей и 69 девушек, которых поделили на две возрастные группы:Первыми прошли соревнования по плаванию на 100 и 150 метров вольным стилем, 200 метров баттерфляем и смешанной эстафете 4х100 метров.Чемпионат Узбекистана даст спортсменам возможность выиграть право на участие в ЧМ по водным видам спорта, который состоится в японском городе Фукуока с 14 по 30 июля.Читайте также:
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в узбекистане стартовал открытый чемпионат по плаванию итоги результаты чм по плаванию где пройдет узбекские пловцы узбекские спортсмены спорт в узбекистане плавание в узбекистане министерство молодежной политики и спорта
в узбекистане стартовал открытый чемпионат по плаванию итоги результаты чм по плаванию где пройдет узбекские пловцы узбекские спортсмены спорт в узбекистане плавание в узбекистане министерство молодежной политики и спорта
В Узбекистане стартовал открытый чемпионат по плаванию
17:55 19.04.2023 (обновлено: 18:12 19.04.2023)
Победа на турнире подарит спортсменам путевку на участие в ЧМ по водным видам спорта в Японии.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik.
В Узбекистане начался открытый чемпионат по плаванию среди мужчин и женщин, передает
пресс-служба министерства молодежной политики и спорта.
В турнире принимают участие 265 спортсменов из Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. Всего 196 юношей и 69 девушек, которых поделили на две возрастные группы:
1 группа — пловцы до 2005 года рождения включительно,
2 группа — пловцы 2006-2007 годов рождения.
Первыми прошли соревнования по плаванию на 100 и 150 метров вольным стилем, 200 метров баттерфляем и смешанной эстафете 4х100 метров.
Чемпионат Узбекистана даст спортсменам возможность выиграть право на участие в ЧМ по водным видам спорта, который состоится в японском городе Фукуока с 14 по 30 июля.