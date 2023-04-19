https://uz.sputniknews.ru/20230419/zavtra-obyavyat-datu-ramazan-xayita-34093871.html
Завтра объявят дату Рамазан хайита
Завтра объявят дату Рамазан хайита
Дату праздника традиционно объявит Духовное управление мусульман.
2023-04-19T20:13+0500
2023-04-19T20:13+0500
2023-04-19T20:13+0500
общество
рамазан хайит
духовное управление мусульман
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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В четверг официально объявят дату Рамазан хайита, передает центр фетвы управления мусульман Узбекистана.В последние несколько дней в интернете распространяется информация о разных датах Рамазан хайита. Однако рабочая группа управления мусульман Узбекистана все еще работает по этому вопросу.В группу входят ученые и другие квалифицированные специалисты, которые в сотрудничестве с зарубежными экспертами проводят мониторинг нового полумесяца Шавваля в день Рамазана.Напомним, традиционно дату Ураза-байрама Духовное управление мусульман объявляет накануне праздника, а выходным праздничный день объявляет президент своим специальным указом.Как только станет известна точная дата Рамазан хайита, мы опубликуем ее в нашем Telegram-канале. Подпишитесь и следите за обновлениями.Обычно священный месяц Рамазан длится 30 дней, но в некоторые годы, в зависимости от мусульманского лунного календаря и восхода новой луны, Рамазан может длиться 29 дней.В 2023 году священный месяц начался 23 марта. Согласно обычному исчислению, 21 апреля — последний 30-й день поста, а 22 апреля — день Рамазан хайита.Читайте также:
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завтра объявят дату рамазан хайита рамазан хайит когда дата духовное управление мусульман новости новость рамазан рамадан праздник сколько выходных будет
Завтра объявят дату Рамазан хайита
Дату праздника традиционно объявит Духовное управление мусульман. В данный момент рабочая группа все еще работает над этим вопросом.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik.
В четверг официально объявят дату Рамазан хайита, передает
центр фетвы управления мусульман Узбекистана.
В последние несколько дней в интернете распространяется информация о разных датах Рамазан хайита. Однако рабочая группа управления мусульман Узбекистана все еще работает по этому вопросу.
В группу входят ученые и другие квалифицированные специалисты, которые в сотрудничестве с зарубежными экспертами проводят мониторинг нового полумесяца Шавваля в день Рамазана.
"О начале и окончании поста Рамазан объявляет только муфтий страны, и правоверные мусульмане обязаны следовать этой фетве. Просим пользователей социальных сетей не вводить наших людей в заблуждение от реальной ситуации, распространяя различные сообщения по данному вопросу",- написано в сообщении центра.
Напомним, традиционно дату Ураза-байрама Духовное управление мусульман объявляет накануне праздника, а выходным праздничный день объявляет президент своим специальным указом.
Обычно священный месяц Рамазан длится 30 дней, но в некоторые годы, в зависимости от мусульманского лунного календаря и восхода новой луны, Рамазан может длиться 29 дней.
В 2023 году священный месяц начался 23 марта. Согласно обычному исчислению, 21 апреля — последний 30-й день поста, а 22 апреля — день Рамазан хайита.