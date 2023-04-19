https://uz.sputniknews.ru/20230419/zavtra-obyavyat-datu-ramazan-xayita-34093871.html

Завтра объявят дату Рамазан хайита

Завтра объявят дату Рамазан хайита

Дату праздника традиционно объявит Духовное управление мусульман.

2023-04-19T20:13+0500

2023-04-19T20:13+0500

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общество

рамазан хайит

духовное управление мусульман

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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В четверг официально объявят дату Рамазан хайита, передает центр фетвы управления мусульман Узбекистана.В последние несколько дней в интернете распространяется информация о разных датах Рамазан хайита. Однако рабочая группа управления мусульман Узбекистана все еще работает по этому вопросу.В группу входят ученые и другие квалифицированные специалисты, которые в сотрудничестве с зарубежными экспертами проводят мониторинг нового полумесяца Шавваля в день Рамазана.Напомним, традиционно дату Ураза-байрама Духовное управление мусульман объявляет накануне праздника, а выходным праздничный день объявляет президент своим специальным указом.Как только станет известна точная дата Рамазан хайита, мы опубликуем ее в нашем Telegram-канале. Подпишитесь и следите за обновлениями.Обычно священный месяц Рамазан длится 30 дней, но в некоторые годы, в зависимости от мусульманского лунного календаря и восхода новой луны, Рамазан может длиться 29 дней.В 2023 году священный месяц начался 23 марта. Согласно обычному исчислению, 21 апреля — последний 30-й день поста, а 22 апреля — день Рамазан хайита.Читайте также:

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