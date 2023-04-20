https://uz.sputniknews.ru/20230420/abr-vydelit-59-mln-na-razvitie-gorodov-uzbekistana-34114332.html
АБР выделит $59 млн на развитие городов Узбекистана
АБР выделит $59 млн на развитие городов Узбекистана
Займы направят на благоустройство махаллей.
2023-04-20T11:52+0500
2023-04-20T11:52+0500
2023-04-20T12:25+0500
узбекистан
экономика
общество
абр
кредит
сырдарьинская область
джизакская область
хорезмская область
шавкат мирзиёев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/232/98/2329865_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_d03696c92ca5f445ea3baf54fb49a2ac.jpg
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В рамках заемного соглашения Азиатский банк развития (АБР) выделит $59 млн для реализации проекта "Программа комплексного развития городов Сырдарьинской, Джизакской и Хорезмской областей".В постановлении президент республики Шавкат Мирзиёев перечислил меры по реализации данного проекта с участием АБР.Так, с 2023 по 2027 год планируют улучшить городскую инфраструктуру и сферу оказания услуг. В частности, капитальные вложения направят на водоснабжение и ремонт систем водоотведения, управление твердыми отходами, а также на развитие институционального потенциала.При этом товары, приобретаемые за счет кредитов АБР, освободят от уплаты таможенных пошлин. За своевременную реализацию проекта и эффективное использование займов ответственность несет министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.АБР предоставит кредиты на 25 лет с льготным периодом 5 лет. Проект включает следующие пункты:Читайте также:
узбекистан
сырдарьинская область
джизакская область
хорезмская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/232/98/2329865_375:0:1500:844_1920x0_80_0_0_8107da02240a3a66b4eccbb6d43a5e2b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абр выделит 59 млн на развитие городов узбекистана азиатский банк развития даст кредиты узбекистану узбекистан развитие городов экономика благоустройство махаллей новости новость мирзиёев подписал постановление
абр выделит 59 млн на развитие городов узбекистана азиатский банк развития даст кредиты узбекистану узбекистан развитие городов экономика благоустройство махаллей новости новость мирзиёев подписал постановление
АБР выделит $59 млн на развитие городов Узбекистана
11:52 20.04.2023 (обновлено: 12:25 20.04.2023)
Займы направят на благоустройство махаллей, ремонт систем водоснабжения и канализации, а также на многое другое.
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В рамках заемного соглашения Азиатский банк развития (АБР) выделит $59 млн для реализации проекта "Программа комплексного развития городов Сырдарьинской, Джизакской и Хорезмской областей".
В постановлении
президент республики Шавкат Мирзиёев перечислил меры по реализации данного проекта с участием АБР.
Так, с 2023 по 2027 год планируют улучшить городскую инфраструктуру и сферу оказания услуг. В частности, капитальные вложения направят на водоснабжение и ремонт систем водоотведения, управление твердыми отходами, а также на развитие институционального потенциала.
При этом товары, приобретаемые за счет кредитов АБР, освободят от уплаты таможенных пошлин. За своевременную реализацию проекта и эффективное использование займов ответственность несет министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.
АБР предоставит кредиты на 25 лет с льготным периодом 5 лет. Проект включает следующие пункты:
благоустройство трех махаллей в Джизаке;
благоустройство побережья канала Полвон в Хиве;
строительство нового многофункционального туристического центра в городе Хиве;
создание парка отдыха и коворкинг-центра в Хавастском районе Сырдарьинской области;
ремонт системы водоснабжения и канализации в Джизаке;
минимизация и переработка отходов в Джизаке, Хиве и Янгиере;
строительство станции перевалки твердых бытовых отходов в Хавастском районе Сырдарьинской области.