https://uz.sputniknews.ru/20230420/abr-vydelit-59-mln-na-razvitie-gorodov-uzbekistana-34114332.html

АБР выделит $59 млн на развитие городов Узбекистана

АБР выделит $59 млн на развитие городов Узбекистана

Займы направят на благоустройство махаллей.

2023-04-20T11:52+0500

2023-04-20T11:52+0500

2023-04-20T12:25+0500

узбекистан

экономика

общество

абр

кредит

сырдарьинская область

джизакская область

хорезмская область

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В рамках заемного соглашения Азиатский банк развития (АБР) выделит $59 млн для реализации проекта "Программа комплексного развития городов Сырдарьинской, Джизакской и Хорезмской областей".В постановлении президент республики Шавкат Мирзиёев перечислил меры по реализации данного проекта с участием АБР.Так, с 2023 по 2027 год планируют улучшить городскую инфраструктуру и сферу оказания услуг. В частности, капитальные вложения направят на водоснабжение и ремонт систем водоотведения, управление твердыми отходами, а также на развитие институционального потенциала.При этом товары, приобретаемые за счет кредитов АБР, освободят от уплаты таможенных пошлин. За своевременную реализацию проекта и эффективное использование займов ответственность несет министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.АБР предоставит кредиты на 25 лет с льготным периодом 5 лет. Проект включает следующие пункты:Читайте также:

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абр выделит 59 млн на развитие городов узбекистана азиатский банк развития даст кредиты узбекистану узбекистан развитие городов экономика благоустройство махаллей новости новость мирзиёев подписал постановление