https://uz.sputniknews.ru/20230420/kak-vernut-romantiku-v-otnosheniya--ekspert--34128003.html
Как вернуть романтику в отношения — эксперт
Как вернуть романтику в отношения — эксперт
Эксперт рассказала, как не потерять романтику.
2023-04-20T22:00+0500
2023-04-20T22:00+0500
2023-04-20T22:00+0500
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Со временем романтика в отношениях может ослабнуть, но есть необычный и простой способ не дать уйти сильному чувству, считает американский эксперт по отношениям Анурада Гупта.При нужном восприятии поход за продуктами может стать романтическим заданием, которое объединит партнеров. Ведите себя так, словно вы на свидании — держитесь за руки, проходя по разным отделам; играйте в "камень, ножницы, бумага" при выборе продуктов; придумайте свои веселые и приятные ритуалы.Также совместный поход в магазин положительно отразится на коммуникативных навыках. Совершая покупки, партнеры часто обсуждают тот или иной вопрос: стоимость продуктов, семейный бюджет, планы на ближайшие дни, а в случае спора компромисс.Если в магазине внимательно понаблюдать за партнером, то можно узнать много нового о нем. При этом проведенное вместе время подарит уверенность, снимет стресс и поможет в планировании обычного свидания, добавила Гупта. Читайте также:
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как вернуть романтику в отношения что делать если пропала романтика что делать если мужчина не романтичный романтические занятия для пар романтика в длительных отношениях романтика в браке советы эксперта новости новость психология
как вернуть романтику в отношения что делать если пропала романтика что делать если мужчина не романтичный романтические занятия для пар романтика в длительных отношениях романтика в браке советы эксперта новости новость психология
Как вернуть романтику в отношения — эксперт
Американский эксперт поделилась простым советом, как не потерять романтику в длительных отношениях.
Со временем романтика в отношениях может ослабнуть, но есть необычный и простой способ не дать уйти сильному чувству, считает американский эксперт по отношениям Анурада Гупта.
При нужном восприятии поход за продуктами может стать романтическим заданием, которое объединит партнеров. Ведите себя так, словно вы на свидании — держитесь за руки, проходя по разным отделам; играйте в "камень, ножницы, бумага" при выборе продуктов; придумайте свои веселые и приятные ритуалы.
Также совместный поход в магазин положительно отразится на коммуникативных навыках. Совершая покупки, партнеры часто обсуждают тот или иной вопрос: стоимость продуктов, семейный бюджет, планы на ближайшие дни, а в случае спора компромисс.
"Даже когда возникают разногласия, поход в магазин за продуктами дает возможность попрактиковаться в коммуникативных навыках и разрешении конфликтов. Такое сотрудничество и взаимная поддержка помогут построить более устойчивые отношения", — отметила специалист.
Если в магазине внимательно понаблюдать за партнером, то можно узнать много нового о нем. При этом проведенное вместе время подарит уверенность, снимет стресс и поможет в планировании обычного свидания, добавила Гупта.