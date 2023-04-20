https://uz.sputniknews.ru/20230420/kak-vernut-romantiku-v-otnosheniya--ekspert--34128003.html

Как вернуть романтику в отношения — эксперт

Как вернуть романтику в отношения — эксперт

Эксперт рассказала, как не потерять романтику.

2023-04-20T22:00+0500

2023-04-20T22:00+0500

2023-04-20T22:00+0500

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Со временем романтика в отношениях может ослабнуть, но есть необычный и простой способ не дать уйти сильному чувству, считает американский эксперт по отношениям Анурада Гупта.При нужном восприятии поход за продуктами может стать романтическим заданием, которое объединит партнеров. Ведите себя так, словно вы на свидании — держитесь за руки, проходя по разным отделам; играйте в "камень, ножницы, бумага" при выборе продуктов; придумайте свои веселые и приятные ритуалы.Также совместный поход в магазин положительно отразится на коммуникативных навыках. Совершая покупки, партнеры часто обсуждают тот или иной вопрос: стоимость продуктов, семейный бюджет, планы на ближайшие дни, а в случае спора компромисс.Если в магазине внимательно понаблюдать за партнером, то можно узнать много нового о нем. При этом проведенное вместе время подарит уверенность, снимет стресс и поможет в планировании обычного свидания, добавила Гупта. Читайте также:

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