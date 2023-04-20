https://uz.sputniknews.ru/20230420/skolko-otdohnut-uzbekistancy-ramazan-hayit-tochnye-dni-34108291.html

Сколько отдохнут узбекистанцы в Рамазан хайит — точные дни

Сколько отдохнут узбекистанцы в Рамазан хайит — точные дни

В связи с празднованием Рамазан хайита узбекистанцы отдохнут 21, 22, 23, 24 апреля. 20.04.2023, Sputnik Узбекистан

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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В связи с празднованием Рамазан хайита 21 апреля — выходной день. Соответствующий указ подписал Шавкат Мирзиёев. Таким образом узбекистанцы отдохнут четыре дня подряд 21, 22, 23, 24 апреля. 24 апреля — дополнительный выходной день. Как отмечают Рамазан хайитХайит — радостный день для всех мусульман, день молитвы и благодарности, счастья и помощи нуждающимся. В этот день принято отдыхать с семьей на природе, ходить в гости к родственникам, дарить друг другу подарки.Рамазан хайит — день добрых дел, день примирения и прощения обид, восстановления добрых отношений с другими людьми.В Рамазан хайит следует разговеться и поесть сладостей (фиников) перед тем, как идти на намаз.Совершать мисвак и отдельное омовение при выходе на праздничную молитву. Совершение мисвака перед всеми молитвами является сунной.Одеться в красивую, новую, чистую одежду.Перед праздничной молитвой желательно раздать фитр-садака.Следует прийти на праздничную молитву пораньше, похвально, если верующий приходит в мечеть заранее, готовится к молитве, слушает проповеди и поучения.В этот день особое внимание следует уделить тому, чтобы порадовать маленьких детей в хайит и дать понять, что этот день является мусульманским праздником, отличным от других дней. В этот день уместно дарить им подарки, отправиться с ними на прогулку в зоопарк или на детскую площадку, поиграть с ними.* Материал подготовлен на основе информации из открытых источников

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