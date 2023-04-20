https://uz.sputniknews.ru/20230420/tashkent-vgik-student-film-pokaz-festival-sank--peterburg-rossiya-34121082.html

Фильм студента Ташкентского ВГИКа покажут на международном фестивале в Санкт-Петербурге

Фильм студента Ташкентского ВГИКа покажут на международном фестивале в Санкт-Петербурге

Масштабный медиа-форум пройдет в Государственном Эрмитаже и соберет участников из более чем 30 стран. В их числе — молодые журналисты, фотографы, режиссеры, блогеры, редакторы интернет-порталов.

2023-04-20T14:05+0500

2023-04-20T14:05+0500

2023-04-20T14:16+0500

узбекистан

ташкент

студент

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фестиваль

россия

санкт-петербург

культура

общество

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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Фильм студента Ташкентского ВГИКа Гайрата Муминова “На страже” представят на XVII Международном медиа-форуме “Диалог Культур” в России, в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба вуза.У каждого из героев картины — своя история о профессиональном риске, первых успехах. Они не скрывают своих эмоций. Ведь выслеживая преступников, они часто рискуют собственной жизнью и не знают, смогут ли вернуться к своей семье. Однако, несмотря ни на что, с честью и достоинством день за днем выполняют свой профессиональный долг, защищая закон и порядок.Форум пройдет с 19 по 21 мая 2023 года в музее ‘’Государственный Эрмитаж”.Молодые участники из 30 стран обменяются мнениями об изменениях в современном медиапространстве и представят коллегам свои профессиональные достижения: статьи в газетах или журналах, заметки в блогах, телесюжеты, документальные фильмы, серии фотографий, трансграничные мультимедийные проекты.Эта не первая работа студентов ташкентского ВГИКа, которая отобрана для участия в международных кинофестивалях.В частности, студент Ташкентского ВГИКа Тимур Муродов с короткометражкой "Кассета" прошел в финал Седьмого Арктического международного кинофестиваля "Золотой ворон”, который состоится с 24 апреля по 7 мая 2023 года в городе Анадырь Чукотского автономного округа.Еще одна студентка этого вуза — Муниса Магомедова с короткометражной лентой "Scotch" прошла в конкурсную программу IV Международного кинофестиваля "Tomiris" в Астане.Напомним, Ташкентский филиал ВГИКа открыли в 2021 году. В настоящее время очно и заочно здесь обучают 156 студентов. В 2023/2024 учебном году на первый курс планируют принять 73 студента.Учащиеся минимум два раза в год посещают ВГИК в Москве, а также площадки киностудий им. Горького и "Мосфильм.Читайте также: Что нужно знать о фестивале цветов в Намангане — эксперт

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