https://uz.sputniknews.ru/20230420/uzbekistan-i-kyrgyzstan-zapustyat-sovmestnoe-proizvodstvo-avto--34121599.html
Узбекистан и Кыргызстан запустят совместное производство авто
Узбекистан и Кыргызстан запустят совместное производство авто
Глава Кыргызстана ратифицировал соответствующее соглашение.
2023-04-20T13:35+0500
2023-04-20T13:35+0500
2023-04-20T14:18+0500
узбекистан
кыргызстан
садыр жапаров
производство
автомобили
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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Ташкент и Бишкек будут производить автомобильную и коммерческую технику, передает Sputnik Кыргызстан.Президент Кыргызстана Садыр Жапаров ратифицировал соответствующее соглашение между исполнительными органами двух стран.Напомним, страны планируют запустить на территории Кыргызстана совместное производство автомобилей Chevrolet и коммерческой техники Isuzu.Соглашение о сотрудничестве стороны подписали в январе, во время визита главы Узбекистана в Кыргызстан.Читайте также:Узбекистан и Кыргызстан начали восстановление газохранилища в Сохе
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узбекистан и кыргызстан запустят совместное производство авто и технику президент кыргызстана садыр жапаров ратифицировал соглашение узбекистан и кыргызстан подписали соглашение узбекистан кыргызстан сотрудничество отношения киргизия новости новость
узбекистан и кыргызстан запустят совместное производство авто и технику президент кыргызстана садыр жапаров ратифицировал соглашение узбекистан и кыргызстан подписали соглашение узбекистан кыргызстан сотрудничество отношения киргизия новости новость
Узбекистан и Кыргызстан запустят совместное производство авто
13:35 20.04.2023 (обновлено: 14:18 20.04.2023)
Глава Кыргызстана ратифицировал соответствующее соглашение между двумя странами.
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik.
Ташкент и Бишкек будут производить автомобильную и коммерческую технику, передает
Sputnik Кыргызстан.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров ратифицировал соответствующее соглашение между исполнительными органами двух стран.
"Ратификация данного соглашения позволит реализовать инвестиционный проект организации сборочного производства легковой и коммерческой техники в Кыргызстане", — написано в сообщении пресс-службы кыргызстанского лидера.
Напомним, страны планируют запустить на территории Кыргызстана совместное производство автомобилей Chevrolet и коммерческой техники Isuzu.
Соглашение о сотрудничестве стороны подписали
в январе, во время визита главы Узбекистана в Кыргызстан.