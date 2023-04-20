https://uz.sputniknews.ru/20230420/uzbekistan-i-kyrgyzstan-zapustyat-sovmestnoe-proizvodstvo-avto--34121599.html

Узбекистан и Кыргызстан запустят совместное производство авто

Узбекистан и Кыргызстан запустят совместное производство авто

Глава Кыргызстана ратифицировал соответствующее соглашение.

2023-04-20T13:35+0500

2023-04-20T13:35+0500

2023-04-20T14:18+0500

узбекистан

кыргызстан

садыр жапаров

производство

автомобили

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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Ташкент и Бишкек будут производить автомобильную и коммерческую технику, передает Sputnik Кыргызстан.Президент Кыргызстана Садыр Жапаров ратифицировал соответствующее соглашение между исполнительными органами двух стран.Напомним, страны планируют запустить на территории Кыргызстана совместное производство автомобилей Chevrolet и коммерческой техники Isuzu.Соглашение о сотрудничестве стороны подписали в январе, во время визита главы Узбекистана в Кыргызстан.Читайте также:Узбекистан и Кыргызстан начали восстановление газохранилища в Сохе

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узбекистан и кыргызстан запустят совместное производство авто и технику президент кыргызстана садыр жапаров ратифицировал соглашение узбекистан и кыргызстан подписали соглашение узбекистан кыргызстан сотрудничество отношения киргизия новости новость