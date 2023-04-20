https://uz.sputniknews.ru/20230420/uzbekistantsam-besplatno-razdadut-500-tonn-semyan-elitnogo-kartofelya--34099443.html
Узбекистанцам бесплатно раздадут 500 тонн семян элитного картофеля
Узбекистанцам бесплатно раздадут 500 тонн семян элитного картофеля
Производителям картофеля выделят льготы.
2023-04-20T08:01+0500
2023-04-20T08:01+0500
2023-04-20T09:31+0500
узбекистан
общество
производство
картофель
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Министерство сельского хозяйства бесплатно раздаст 500 тонн семян элитного картофеля 1,7 тыс. домохозяйствам, передает пресс-служба президента Шавката Мирзиёева.В среду глава государства провел совещание по развитию картофелеводства в стране. Так, главными проблемами в данной сфере назвали низкое производство, ограниченный доступ к элитным семенам и семенам R1, нехватку посевных земель, теплиц, складов и лабораторий.На сегодняшний день четыре предприятия и научно-исследовательских института работают над созданием отечественных семян из 27 сортов картофеля.Кроме того, для развития семеноводства в Самарканде построят новые теплицы и холодильные склады. Они появятся на территории 4-х гектаров в Научно-исследовательском институте овощных, бахчевых культур и картофелеводства, а также на 1 гектаре предприятия "Green Korea Agro Invest".Также президент Узбекистана поручил министерству сельского хозяйства выделить льготы заготовителям картофеля.Читайте также:
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узбекистанцам бесплатно раздадут 500 тонн семян элитного картофеля министерство сельского хозяйства как поддержат производителей картофеля картофелеводство в узбекистане узбекистан шавкат мирзиёев
узбекистанцам бесплатно раздадут 500 тонн семян элитного картофеля министерство сельского хозяйства как поддержат производителей картофеля картофелеводство в узбекистане узбекистан шавкат мирзиёев
Узбекистанцам бесплатно раздадут 500 тонн семян элитного картофеля
08:01 20.04.2023 (обновлено: 09:31 20.04.2023)
Для развития картофелеводства в республике построят необходимую инфраструктуру, а также выделят льготы производителям.
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik.
Министерство сельского хозяйства бесплатно раздаст 500 тонн семян элитного картофеля 1,7 тыс. домохозяйствам, передает
пресс-служба президента Шавката Мирзиёева.
В среду глава государства провел совещание по развитию картофелеводства в стране. Так, главными проблемами в данной сфере назвали низкое производство, ограниченный доступ к элитным семенам и семенам R1, нехватку посевных земель, теплиц, складов и лабораторий.
На сегодняшний день четыре предприятия и научно-исследовательских института работают над созданием отечественных семян из 27 сортов картофеля.
"Одним из них является узбекско-корейское совместное предприятие в Самарканде. В целях расширения его возможностей на первом этапе планируется выделение 500 гектаров земли в Булунгурском, Тайлакском и Самаркандском районах, а также 2 тысячи гектаров в Бостанлыкском районе Ташкентской области, Бахмальском и Зааминском районах Джизакской области, Китабском и Шахрисабзском районах Кашкадарьинской области", — написано в сообщении пресс-службы.
Кроме того, для развития семеноводства в Самарканде построят новые теплицы и холодильные склады. Они появятся на территории 4-х гектаров в Научно-исследовательском институте овощных, бахчевых культур и картофелеводства, а также на 1 гектаре предприятия "Green Korea Agro Invest".
"При Самаркандском филиале Ташкентского государственного аграрного университета будет создан центр семеноводства картофеля по принципу "наука — образование — производство". Будет запущена лаборатория стоимостью 4 миллиона долларов для выявления скрытых вирусных заболеваний и оценки показателей качества картофеля", — добавила пресс-служба.
Также президент Узбекистана поручил министерству сельского хозяйства выделить льготы заготовителям картофеля.