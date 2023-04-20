https://uz.sputniknews.ru/20230420/v-shaxrisabze-vpervye-proydet-mejdunarodnyy-forum-avto-mototurizma-34139156.html

В Шахрисабзе впервые пройдет международный форум авто-мототуризма

В Шахрисабзе впервые пройдет международный форум авто-мототуризма

Участники мероприятия проведут автопробег.

2023-04-20T18:39+0500

2023-04-20T18:39+0500

2023-04-20T18:42+0500

культура

узбекистан

шахрисабз

форум

туризм

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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В Кашкадарьинской области впервые пройдет международный информационный форум по авто-мототуризму "Nautaka drive.uz", сообщает корреспондент Sputnik.Мероприятие состоится в городе Шахрисабз и продлится три дня – с 26 по 28 апреля. Форум приурочен к 687-летию со дня рождения Сахибкирана Амира Темура.Также 27 апреля пройдет международная пресс-конференция для представителей СМИ и блогеров. В программе мероприятия презентация новых проектов по повышению туристического потенциала Кашкадарьинской области, лекции спикеров по авто-мототуризму, подписание меморандумов с участием международных ассоциаций и B2B-встречи предпринимателей в сфере туризма.Кроме того, 28 апреля участники форума проведут автопробег по маршруту Алматы-Шахрисабз-Магистау. Вечером того же дня состоятся концерт и церемония награждения победителей автопробега.Читайте также:

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