https://uz.sputniknews.ru/20230420/v-shaxrisabze-vpervye-proydet-mejdunarodnyy-forum-avto-mototurizma-34139156.html
В Шахрисабзе впервые пройдет международный форум авто-мототуризма
В Шахрисабзе впервые пройдет международный форум авто-мототуризма
Участники мероприятия проведут автопробег.
2023-04-20T18:39+0500
2023-04-20T18:39+0500
2023-04-20T18:42+0500
культура
узбекистан
шахрисабз
форум
туризм
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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В Кашкадарьинской области впервые пройдет международный информационный форум по авто-мототуризму "Nautaka drive.uz", сообщает корреспондент Sputnik.Мероприятие состоится в городе Шахрисабз и продлится три дня – с 26 по 28 апреля. Форум приурочен к 687-летию со дня рождения Сахибкирана Амира Темура.Также 27 апреля пройдет международная пресс-конференция для представителей СМИ и блогеров. В программе мероприятия презентация новых проектов по повышению туристического потенциала Кашкадарьинской области, лекции спикеров по авто-мототуризму, подписание меморандумов с участием международных ассоциаций и B2B-встречи предпринимателей в сфере туризма.Кроме того, 28 апреля участники форума проведут автопробег по маршруту Алматы-Шахрисабз-Магистау. Вечером того же дня состоятся концерт и церемония награждения победителей автопробега.Читайте также:
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в шахрисабзе впервые пройдет международный форум авто-мототуризма nautaka drive uz куда пойти в шахрисабзе мероприятия культурные туристический форум в шахрисабзе новости новость
в шахрисабзе впервые пройдет международный форум авто-мототуризма nautaka drive uz куда пойти в шахрисабзе мероприятия культурные туристический форум в шахрисабзе новости новость
В Шахрисабзе впервые пройдет международный форум авто-мототуризма
18:39 20.04.2023 (обновлено: 18:42 20.04.2023)
Участники мероприятия проведут автопробег по маршруту Алматы-Шахрисабз-Магистау. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В Кашкадарьинской области впервые пройдет международный информационный форум по авто-мототуризму "Nautaka drive.uz", сообщает корреспондент Sputnik.
Мероприятие состоится в городе Шахрисабз и продлится три дня – с 26 по 28 апреля. Форум приурочен к 687-летию со дня рождения Сахибкирана Амира Темура.
Также 27 апреля пройдет международная пресс-конференция для представителей СМИ и блогеров. В программе мероприятия презентация новых проектов по повышению туристического потенциала Кашкадарьинской области, лекции спикеров по авто-мототуризму, подписание меморандумов с участием международных ассоциаций и B2B-встречи предпринимателей в сфере туризма.
Кроме того, 28 апреля участники форума проведут автопробег по маршруту Алматы-Шахрисабз-Магистау. Вечером того же дня состоятся концерт и церемония награждения победителей автопробега.