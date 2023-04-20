https://uz.sputniknews.ru/20230420/v-tashkente-na-ramazan-xayit-zapustyat-rannie-avtobusy---34125320.html
В Ташкенте на Рамазан хайит запустят ранние автобусы
В Ташкенте на Рамазан хайит запустят ранние автобусы
Власти города выделят дополнительные автобусы для жителей.
2023-04-20T14:30+0500
2023-04-20T14:30+0500
2023-04-20T14:46+0500
узбекистан
ташкент
общество
транспорт
рамазан хайит
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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В Ташкенте на время праздника организуют дополнительные автобусные маршруты, которые будут курсировать с самого утра, передает министерство транспорта.Автобусы запустят для удобства населения, чтобы была возможность удобно приехать в мечети на праздничный намаз и отправиться обратно домой. Дополнительный транспорт будет ездить с 04.00 до 07.00.Напомним, в Узбекистане Рамазан хайит отпразднуют 21 апреля. Всего в честь праздника узбекистанцы отдохнут четыре дня — с 21 по 24 апреля.Читайте также:
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в ташкенте на рамазан хайит запустят ранние автобусы как работают автобусы в рамазан хайит как работает общественный транспорт в рамазан хайит как доехать до мечети в рамазан хайит праздничный намаз узбекистан ташкент новости новость
В Ташкенте на Рамазан хайит запустят ранние автобусы
14:30 20.04.2023 (обновлено: 14:46 20.04.2023)
Власти города выделят дополнительные автобусы, чтобы жителям было удобнее приехать на намаз.
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik.
В Ташкенте на время праздника организуют дополнительные автобусные маршруты, которые будут курсировать с самого утра, передает
министерство транспорта.
Автобусы запустят для удобства населения, чтобы была возможность удобно приехать в мечети на праздничный намаз и отправиться обратно домой. Дополнительный транспорт будет ездить с 04.00 до 07.00.
Напомним, в Узбекистане Рамазан хайит отпразднуют 21 апреля. Всего в честь праздника узбекистанцы отдохнут четыре дня — с 21 по 24 апреля.