https://uz.sputniknews.ru/20230420/v-tashkente-na-ramazan-xayit-zapustyat-rannie-avtobusy---34125320.html

В Ташкенте на Рамазан хайит запустят ранние автобусы

В Ташкенте на Рамазан хайит запустят ранние автобусы

Власти города выделят дополнительные автобусы для жителей.

2023-04-20T14:30+0500

2023-04-20T14:30+0500

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узбекистан

ташкент

общество

транспорт

рамазан хайит

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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В Ташкенте на время праздника организуют дополнительные автобусные маршруты, которые будут курсировать с самого утра, передает министерство транспорта.Автобусы запустят для удобства населения, чтобы была возможность удобно приехать в мечети на праздничный намаз и отправиться обратно домой. Дополнительный транспорт будет ездить с 04.00 до 07.00.Напомним, в Узбекистане Рамазан хайит отпразднуют 21 апреля. Всего в честь праздника узбекистанцы отдохнут четыре дня — с 21 по 24 апреля.Читайте также:

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