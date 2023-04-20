https://uz.sputniknews.ru/20230420/v-tashkente-proydet-nedelya-molodej-i-kino--34140297.html

В Ташкенте пройдет неделя "Молодежь и кино"

В Ташкенте пройдет неделя "Молодежь и кино"

Гостей мероприятия ждут премьеры фильмов, лекции и многое другое.

2023-04-20T19:40+0500

2023-04-20T19:40+0500

2023-04-20T19:40+0500

культура

узбекистан

фестиваль

кино

молодежь

дом кино

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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В столичном Доме кино с 25 апреля по 1 июня пройдет неделя "Молодежь и кино", передает Агентство кинематографии.В рамках мероприятия состоятся премьеры 17 художественных фильмов, творческие встречи и круглые столы с участием звезд кино. Также в первый день, 25 апреля, зрители смогут увидеть кинокартину "Дети в небе-3" известного режиссера Зульфикора Мусакова.Кроме того, пройдут питчинг-презентации новых фильмов, которые агентство планирует снять. Среди них ленты под названиями "Школа темурбеков", "Учитель", "Сардоба", "Конный спорт в Узбекистане" и "Шахматы".Напомним, в прошлом году в рамках недели "Молодежь и кино" Агентство кинематографии пописала с университетами меморандумы о сотрудничестве. Читайте также:

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