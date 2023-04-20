https://uz.sputniknews.ru/20230420/v-tashkente-proydet-nedelya-molodej-i-kino--34140297.html
В Ташкенте пройдет неделя "Молодежь и кино"
В Ташкенте пройдет неделя "Молодежь и кино"
Гостей мероприятия ждут премьеры фильмов, лекции и многое другое.
2023-04-20T19:40+0500
2023-04-20T19:40+0500
2023-04-20T19:40+0500
культура
узбекистан
фестиваль
кино
молодежь
дом кино
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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В столичном Доме кино с 25 апреля по 1 июня пройдет неделя "Молодежь и кино", передает Агентство кинематографии.В рамках мероприятия состоятся премьеры 17 художественных фильмов, творческие встречи и круглые столы с участием звезд кино. Также в первый день, 25 апреля, зрители смогут увидеть кинокартину "Дети в небе-3" известного режиссера Зульфикора Мусакова.Кроме того, пройдут питчинг-презентации новых фильмов, которые агентство планирует снять. Среди них ленты под названиями "Школа темурбеков", "Учитель", "Сардоба", "Конный спорт в Узбекистане" и "Шахматы".Напомним, в прошлом году в рамках недели "Молодежь и кино" Агентство кинематографии пописала с университетами меморандумы о сотрудничестве. Читайте также:
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в ташкенте пройдет неделя молодежь и кино дом кино кинофестиваль кино и молодежь как принять участие где пройдет когда пройдет агентство кинематографии куда пойти в ташкенте культурные мероприятия новости новость
в ташкенте пройдет неделя молодежь и кино дом кино кинофестиваль кино и молодежь как принять участие где пройдет когда пройдет агентство кинематографии куда пойти в ташкенте культурные мероприятия новости новость
В Ташкенте пройдет неделя "Молодежь и кино"
Гостей мероприятия ждут премьеры фильмов, лекции, круглые столы, встречи с актерами и многое другое.
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik.
В столичном Доме кино с 25 апреля по 1 июня пройдет неделя "Молодежь и кино", передает
Агентство кинематографии.
В рамках мероприятия состоятся премьеры 17 художественных фильмов, творческие встречи и круглые столы с участием звезд кино.
Также в первый день, 25 апреля, зрители смогут увидеть кинокартину "Дети в небе-3" известного режиссера Зульфикора Мусакова.
Кроме того, пройдут питчинг-презентации новых фильмов, которые агентство планирует снять. Среди них ленты под названиями "Школа темурбеков", "Учитель", "Сардоба", "Конный спорт в Узбекистане" и "Шахматы".
Напомним, в прошлом году в рамках недели "Молодежь и кино" Агентство кинематографии пописала
с университетами меморандумы о сотрудничестве.