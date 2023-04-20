https://uz.sputniknews.ru/20230420/v-uzbekistane-vyrosli-prodazhi-zhilya-podrobnosti-34133108.html
В Узбекистане выросли продажи жилья — подробности
В Узбекистане выросли продажи жилья — подробности
По итогам I квартала 2023 года продажи выросли на 2,7%, а количество сделок превысило 61 тыс.
2023-04-20T16:18+0500
2023-04-20T16:18+0500
2023-04-20T16:40+0500
узбекистан
недвижимость
аренда
жилье
рынок
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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР) проанализировал изменения, которые произошли на рынке недвижимости Узбекистана.Так, по итогам I квартала 2023 года продажи выросли на 2,7%, а количество сделок превысило 61 тыс.При этом темпы роста стоимости жилья на вторичном рынке в Узбекистане замедлились. Если в январе рост средней стоимости жилья за 1 кв. м составил – 0,9%, в феврале – 4,5%, то в марте – 0,2%.Между тем, по отношению к марту 2022-го значительный рост стоимости жилья на вторичном рынке наблюдался в Ташкентской — 31,7%, Андижанской — 32,2% и Ферганской — 37,7% областях.В Ташкенте темпы роста цен за месяц немного замедлились и составили 2,8% – в марте, в то время как в январе – 1,9%, в феврале – 3,8%.В марте в большинстве районов столицы отметили снижение цен на аренду жилья. В Ташкенте ее средняя стоимость снизилась на 7% и составила $9,2 за 1 кв. м.В разрезе районов наиболее высокую арендную плату за 1 кв. м отметили в Шайхантахурском ($11,9), Яккасарайском ($11,8) и Мирабадском ($12) районах.При этом, к этому же периоду 2022 года средняя стоимость аренды в Ташкенте выросла на 17%.Читайте также:
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узбекистан цэир аренда жилье вторичный рынок продажа сделки рынок недвижимости ташкент андижан фергана январь февраль март
узбекистан цэир аренда жилье вторичный рынок продажа сделки рынок недвижимости ташкент андижан фергана январь февраль март
В Узбекистане выросли продажи жилья — подробности
16:18 20.04.2023 (обновлено: 16:40 20.04.2023)
По итогам I квартала 2023 года продажи выросли на 2,7%, а количество сделок превысило 61 тыс.
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР) проанализировал изменения, которые произошли на рынке недвижимости Узбекистана.
Так, по итогам I квартала 2023 года продажи выросли на 2,7%, а количество сделок превысило 61 тыс.
При этом темпы роста стоимости жилья на вторичном рынке в Узбекистане замедлились. Если в январе рост средней стоимости жилья за 1 кв. м составил – 0,9%, в феврале – 4,5%, то в марте – 0,2%.
Между тем, по отношению к марту 2022-го значительный рост стоимости жилья на вторичном рынке наблюдался в Ташкентской — 31,7%, Андижанской — 32,2% и Ферганской — 37,7% областях.
В Ташкенте темпы роста цен за месяц немного замедлились и составили 2,8% – в марте, в то время как в январе – 1,9%, в феврале – 3,8%.
В марте в большинстве районов столицы отметили снижение цен на аренду жилья. В Ташкенте ее средняя стоимость снизилась на 7% и составила $9,2 за 1 кв. м.
В разрезе районов наиболее высокую арендную плату за 1 кв. м отметили в Шайхантахурском ($11,9), Яккасарайском ($11,8) и Мирабадском ($12) районах.
При этом, к этому же периоду 2022 года средняя стоимость аренды в Ташкенте выросла на 17%.