https://uz.sputniknews.ru/20230420/v-uzbekistane-vyrosli-prodazhi-zhilya-podrobnosti-34133108.html

В Узбекистане выросли продажи жилья — подробности

В Узбекистане выросли продажи жилья — подробности

По итогам I квартала 2023 года продажи выросли на 2,7%, а количество сделок превысило 61 тыс.

2023-04-20T16:18+0500

2023-04-20T16:18+0500

2023-04-20T16:40+0500

узбекистан

недвижимость

аренда

жилье

рынок

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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР) проанализировал изменения, которые произошли на рынке недвижимости Узбекистана.Так, по итогам I квартала 2023 года продажи выросли на 2,7%, а количество сделок превысило 61 тыс.При этом темпы роста стоимости жилья на вторичном рынке в Узбекистане замедлились. Если в январе рост средней стоимости жилья за 1 кв. м составил – 0,9%, в феврале – 4,5%, то в марте – 0,2%.Между тем, по отношению к марту 2022-го значительный рост стоимости жилья на вторичном рынке наблюдался в Ташкентской — 31,7%, Андижанской — 32,2% и Ферганской — 37,7% областях.В Ташкенте темпы роста цен за месяц немного замедлились и составили 2,8% – в марте, в то время как в январе – 1,9%, в феврале – 3,8%.В марте в большинстве районов столицы отметили снижение цен на аренду жилья. В Ташкенте ее средняя стоимость снизилась на 7% и составила $9,2 за 1 кв. м.В разрезе районов наиболее высокую арендную плату за 1 кв. м отметили в Шайхантахурском ($11,9), Яккасарайском ($11,8) и Мирабадском ($12) районах.При этом, к этому же периоду 2022 года средняя стоимость аренды в Ташкенте выросла на 17%.Читайте также:

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