Завтра в Ташкенте перекроют ряд улиц — адреса
15:49 20.04.2023 (обновлено: 16:23 20.04.2023)
Какие улицы закроют для движения автотранспорта — читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В Ташкенте во время Рамазан хайита ограничат движение на некоторых улицах города, передает столичный хокимият.
Для безопасности населения 21 апреля с 00.00 до 07.30 временно остановят движение транспорта на следующих улицах города:
Бектемирский район:
Мечеть "Хутон": Бектемирский проспект — от улицы Хусайна Бойкаро до улицы Бектекмир йули;
Мирзо Улугбекский район:
Мечеть "Тура бува": улица Буюк Ипак Йули — от улицы Шуртепа до улицы Султония;
Мирабадский район:
Мечеть "Куйлик ота": ТКАД — от моста у рынка "Куйлик" до перекрёстка ТКАД и улицы Мунис;
Алмазарский район:
Мечеть "Исламабад": МКАД — от пересечения с улицей Сагбан до перекрёстка улиц Нурафшон и Сагбан;
Мечеть "Хазрати имам": улица Карасарай — от пересечения с улицей Нурафшон до пересечения с улицей Абдуллы Кадыри;
Шайхантохурский район:
Мечеть "Шейх Зайниддин": улица Кукча дарвоза — от пересечения с улицей Нурафшон до пересечения с улицей Бешкайрагач;
Мечеть "Ходжа Аламбардор": проспект Бунёдкор — от пересечения с улицей Камолон до пересечения со 2-м проездом Устазода;
Мечеть "Кох ота": улица Себзар — от пересечения с улицей Нурафшон до перекрёстка улиц Нурафшон-Лабзак;
Чиланзарский район:
Мечеть "Убай ибн Каъб": улица Аль Хорезми — от пересечения с улицей Хирмонтепа до пересечения с улицей Катта кани;
Мечеть "Катта Козиробод": улица Чиланзар — от пересечения с улицей Чупонота до пересечения с улицей Нурхон;
Мечеть "Шайх Мухаммад Содик Мухаммад Юсуф": улица Сугалли ота — от пересечения с улицей Аль-Хорезми до перекрёстка с 2-тупика Хонобод с улицей Сугалли ота;
Мечеть "Новза": проспект Бунёдкор — от пересечения с улицей Мукими до дороги напротив здания Олий Мажлиса;
Учтепинский район:
Мечеть "Абдуллох ибн Маъсуд": улица Лутфий — от пересечения с улицей Хирмонтепа до пересечения улиц Катта кани-Лутфий;
Мечеть "Хазрати али": улица Назарбек — от пересечения с улицей Махорат до пересечения с 1-проездом Замахшарий;
Юнусабадский район:
Мечеть "Минор": МКАД — от пересечения с улицей Кургазма до пересечения с проспектом Ш.Рашидова;
Мечеть "Мирзо Юсуф": улица Богишамол — до пересечения с улицей Шивли;
Яккасарайский район:
Мечеть "Усмон бин Маъзун": МКАД — от пересечения с улицей Кушбеги до пересечения с улицей Файзли Тошкент;
Яшнабадский район:
Мечеть "Ислом ота": улица Фаргона йули — от пересечения с улицей Фитрат до пересечения с улицей Талимаржан;
Мечеть "Али ибн Абу Толиб": улица Чулпон — от пересечения с улицей Имама Бухорий до пересечения с улицей Салохият.
На других улицах столицы, где расположены мечети, движение транспорта также временно ограничат.
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