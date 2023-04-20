https://uz.sputniknews.ru/20230420/zavtra-v-tashkente-perekroyut-ryad-ulits--adresa-34128724.html

Завтра в Ташкенте перекроют ряд улиц — адреса

Завтра в Ташкенте перекроют ряд улиц — адреса

Какие улицы закроют для движения транспорта - в нашем материале.

2023-04-20T15:49+0500

2023-04-20T15:49+0500

2023-04-20T16:23+0500

ташкент

рамазан хайит

транспорт

улица

общество

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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В Ташкенте во время Рамазан хайита ограничат движение на некоторых улицах города, передает столичный хокимият. Для безопасности населения 21 апреля с 00.00 до 07.30 временно остановят движение транспорта на следующих улицах города:Бектемирский район:Мирзо Улугбекский район:Мирабадский район:Алмазарский район:Шайхантохурский район:Чиланзарский район:Учтепинский район:Юнусабадский район:Яккасарайский район:Яшнабадский район:На других улицах столицы, где расположены мечети, движение транспорта также временно ограничат.Читайте таже:

ташкент

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