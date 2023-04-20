https://uz.sputniknews.ru/20230420/v-stolitse-zapustili-novye-komfortabelnye-avtobusy--foto-video--34117661.html

В столице запустили новые комфортабельные автобусы — фото, видео

В столице запустили новые комфортабельные автобусы — фото, видео

Всего 400 автобусов и электробусов начали ходить по городу.

2023-04-20T12:22+0500

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ташкент

автобусы

китай

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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. С сегодняшнего дня по улицам Ташкента курсируют новые автобусы и электробусы из Китая, передает министерство транспорта.Всего запустили 114 автобусов-"гармошек" King Long длиной 18 метров, 169 электробусов Yutong и 117 автобусов Yutong, работающих на сжиженном газе.Напомним, в начале года Узбекистан договорился с китайскими производителями о закупках общественного транспорта. Всего Ташкент планирует закупить 1 тыс. новых автобусов.Читайте также:

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