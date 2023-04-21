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https://uz.sputniknews.ru/20230421/iskrenne-iz-rossii-putin-pozdravil-musulman-s-prazdnikom--34156362.html
Искренне из России: Путин поздравил мусульман с праздником
Искренне из России: Путин поздравил мусульман с праздником
Политик оценил вклад мусульман в общественную жизнь.
2023-04-21T14:12+0500
2023-04-21T14:23+0500
политика
владимир путин
ураза-байрам
поздравление
россия
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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам, передает пресс-служба российского лидера.Президент отметил, что этот праздник почитают во всем мире, он "несёт высокий духовный смысл, олицетворяет стремление людей к нравственному самосовершенствованию, милосердию и состраданию".Мусульмане в России активно развивают взаимоотношения с государственными и общественными организациями, уделяют внимание инициативам в образовательной, просветительской и благотворительной сферах.Также он отметил вклад мусульманских организаций в межнациональные и межрелигиозные отношения, а также в патриотическое воспитание молодежи.Читайте также:
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путин поздравил мусульман с праздником рамазан хайит ураза байрам новости новость мусульмане ислам праздник новости новость
путин поздравил мусульман с праздником рамазан хайит ураза байрам новости новость мусульмане ислам праздник новости новость

Искренне из России: Путин поздравил мусульман с праздником

14:12 21.04.2023 (обновлено: 14:23 21.04.2023)
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин. Архивное фото
Президент России Владимир Путин. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.04.2023
© POOL
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Политик оценил вклад мусульман в межнациональный и межрелигиозный диалог в обществе.
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам, передает пресс-служба российского лидера.
Президент отметил, что этот праздник почитают во всем мире, он "несёт высокий духовный смысл, олицетворяет стремление людей к нравственному самосовершенствованию, милосердию и состраданию".
Мусульмане в России активно развивают взаимоотношения с государственными и общественными организациями, уделяют внимание инициативам в образовательной, просветительской и благотворительной сферах.
"Сегодня в ходе специальной военной операции бойцы-мусульмане вместе со своими боевыми товарищами защищают Россию, проявляют в сражениях отвагу и взаимовыручку",- напомнил политик.
Также он отметил вклад мусульманских организаций в межнациональные и межрелигиозные отношения, а также в патриотическое воспитание молодежи.
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