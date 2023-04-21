https://uz.sputniknews.ru/20230421/iskrenne-iz-rossii-putin-pozdravil-musulman-s-prazdnikom--34156362.html

Искренне из России: Путин поздравил мусульман с праздником

Искренне из России: Путин поздравил мусульман с праздником

Политик оценил вклад мусульман в общественную жизнь.

2023-04-21T14:12+0500

2023-04-21T14:12+0500

2023-04-21T14:23+0500

политика

владимир путин

ураза-байрам

поздравление

россия

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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам, передает пресс-служба российского лидера.Президент отметил, что этот праздник почитают во всем мире, он "несёт высокий духовный смысл, олицетворяет стремление людей к нравственному самосовершенствованию, милосердию и состраданию".Мусульмане в России активно развивают взаимоотношения с государственными и общественными организациями, уделяют внимание инициативам в образовательной, просветительской и благотворительной сферах.Также он отметил вклад мусульманских организаций в межнациональные и межрелигиозные отношения, а также в патриотическое воспитание молодежи.Читайте также:

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