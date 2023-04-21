https://uz.sputniknews.ru/20230421/kak-segodnya-rabotayut-mediki--podrobnosti--34143179.html
Как сегодня работают медики – подробности
Как сегодня работают медики – подробности
Узбекистанцы могут круглосуточно получить медпомощь.
2023-04-21T09:06+0500
2023-04-21T09:06+0500
2023-04-21T09:06+0500
узбекистан
общество
медицина
рамазан хайит
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0a/1a/29487920_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_26e075a402a53ffebd9de84165774a96.jpg
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В праздничные дни медицинские учреждения Узбекистана работают без перерывов, передает Минздрав.Узбекистанцы круглосуточно могут получить помощь в многопрофильных и семейных поликлиниках, районных медпунктах, больницах, специальных медцетрах и клиниках медицинских вузов.Всего на работу вышли около 40 тыс. медиков, из которых 1080 – семейные врачи. Также в республике дежурят 2755 бригад скорой медицинской помощи, 227 родильных домов и 245 детских поликлиник.Читайте также:
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0a/1a/29487920_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_241e6d67227ac9e35f09815f782ef684.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
как сегодня работают медики рамазан хайит как работают больницы поликлиники 21 апреля ташкент график работы поликлиник медиков новости новость
как сегодня работают медики рамазан хайит как работают больницы поликлиники 21 апреля ташкент график работы поликлиник медиков новости новость
Как сегодня работают медики – подробности
Несмотря на праздничные дни, узбекистанцы могут круглосуточно получить медпомощь.
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik.
В праздничные дни медицинские учреждения Узбекистана работают без перерывов, передает Минздрав
.
Узбекистанцы круглосуточно могут получить помощь в многопрофильных и семейных поликлиниках, районных медпунктах, больницах, специальных медцетрах и клиниках медицинских вузов.
Всего на работу вышли около 40 тыс. медиков, из которых 1080 – семейные врачи. Также в республике дежурят 2755 бригад скорой медицинской помощи, 227 родильных домов и 245 детских поликлиник.