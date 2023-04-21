https://uz.sputniknews.ru/20230421/kak-segodnya-rabotayut-mediki--podrobnosti--34143179.html

Как сегодня работают медики – подробности

Как сегодня работают медики – подробности

Узбекистанцы могут круглосуточно получить медпомощь.

2023-04-21T09:06+0500

2023-04-21T09:06+0500

2023-04-21T09:06+0500

узбекистан

общество

медицина

рамазан хайит

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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В праздничные дни медицинские учреждения Узбекистана работают без перерывов, передает Минздрав.Узбекистанцы круглосуточно могут получить помощь в многопрофильных и семейных поликлиниках, районных медпунктах, больницах, специальных медцетрах и клиниках медицинских вузов.Всего на работу вышли около 40 тыс. медиков, из которых 1080 – семейные врачи. Также в республике дежурят 2755 бригад скорой медицинской помощи, 227 родильных домов и 245 детских поликлиник.Читайте также:

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