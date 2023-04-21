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https://uz.sputniknews.ru/20230421/kak-segodnya-rabotayut-mediki--podrobnosti--34143179.html
Как сегодня работают медики – подробности
Как сегодня работают медики – подробности
Узбекистанцы могут круглосуточно получить медпомощь.
2023-04-21T09:06+0500
2023-04-21T09:06+0500
узбекистан
общество
медицина
рамазан хайит
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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В праздничные дни медицинские учреждения Узбекистана работают без перерывов, передает Минздрав.Узбекистанцы круглосуточно могут получить помощь в многопрофильных и семейных поликлиниках, районных медпунктах, больницах, специальных медцетрах и клиниках медицинских вузов.Всего на работу вышли около 40 тыс. медиков, из которых 1080 – семейные врачи. Также в республике дежурят 2755 бригад скорой медицинской помощи, 227 родильных домов и 245 детских поликлиник.Читайте также:
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как сегодня работают медики рамазан хайит как работают больницы поликлиники 21 апреля ташкент график работы поликлиник медиков новости новость
как сегодня работают медики рамазан хайит как работают больницы поликлиники 21 апреля ташкент график работы поликлиник медиков новости новость

Как сегодня работают медики – подробности

09:06 21.04.2023
© Пресс-служба президента УзбекистанаСемейная поликлиника №22 Учтепинского района
Семейная поликлиника №22 Учтепинского района - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.04.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Несмотря на праздничные дни, узбекистанцы могут круглосуточно получить медпомощь.
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В праздничные дни медицинские учреждения Узбекистана работают без перерывов, передает Минздрав.
Узбекистанцы круглосуточно могут получить помощь в многопрофильных и семейных поликлиниках, районных медпунктах, больницах, специальных медцетрах и клиниках медицинских вузов.
Всего на работу вышли около 40 тыс. медиков, из которых 1080 – семейные врачи. Также в республике дежурят 2755 бригад скорой медицинской помощи, 227 родильных домов и 245 детских поликлиник.
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