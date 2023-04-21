https://uz.sputniknews.ru/20230421/prezident-pomiloval-541-zaklyuchennogo-k-prazdniku--34152409.html

Президент к празднику помиловал 541 заключенного

Президент к празднику помиловал 541 заключенного

Среди помилованных женщины, пенсионеры, иностранцы и другие.

2023-04-21T11:21+0500

2023-04-21T11:21+0500

2023-04-21T12:10+0500

общество

политика

мирзиёев

узбекистан

рамазан хайит

помилование

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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В преддверии Рамазан хайита президент республики Шавкат Мирзиёев подписал указ о помиловании лиц, отбывающих наказание, передает пресс-служба главы государства.Всего президент помиловал 541 заключенного, раскаявшегося в содеянном преступлении. Из них 374 человека полностью освободили от основного наказания, 110 – объявили УДО, 18 – заменили наказание на более мягкое, 39 – сократили сроки наказания.Среди помилованных 36 иностранцев, 136 женщин, 75 мужчин старше 60 лет, а также 6 человек, состоявших в запрещенных организациях.Согласно документу, ведомствам поручили вернуть помилованных домой и помочь им в социальной адаптации, поиску работы и нахождению своего места в обществе.Читайте также:

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