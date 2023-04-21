https://uz.sputniknews.ru/20230421/prezident-pomiloval-541-zaklyuchennogo-k-prazdniku--34152409.html
Президент к празднику помиловал 541 заключенного
Президент к празднику помиловал 541 заключенного
Среди помилованных женщины, пенсионеры, иностранцы и другие.
2023-04-21T11:21+0500
2023-04-21T11:21+0500
2023-04-21T12:10+0500
общество
политика
мирзиёев
узбекистан
рамазан хайит
помилование
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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В преддверии Рамазан хайита президент республики Шавкат Мирзиёев подписал указ о помиловании лиц, отбывающих наказание, передает пресс-служба главы государства.Всего президент помиловал 541 заключенного, раскаявшегося в содеянном преступлении. Из них 374 человека полностью освободили от основного наказания, 110 – объявили УДО, 18 – заменили наказание на более мягкое, 39 – сократили сроки наказания.Среди помилованных 36 иностранцев, 136 женщин, 75 мужчин старше 60 лет, а также 6 человек, состоявших в запрещенных организациях.Согласно документу, ведомствам поручили вернуть помилованных домой и помочь им в социальной адаптации, поиску работы и нахождению своего места в обществе.Читайте также:
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президент помиловал 541 заключенного к празднику президент узбекистана объявил амнистию шавкат мирзиёев помиловал заключенных тюрьма амнистия удо рамазан хайит новости новость 21 апреля
президент помиловал 541 заключенного к празднику президент узбекистана объявил амнистию шавкат мирзиёев помиловал заключенных тюрьма амнистия удо рамазан хайит новости новость 21 апреля
Президент к празднику помиловал 541 заключенного
11:21 21.04.2023 (обновлено: 12:10 21.04.2023)
Среди помилованных женщины, пенсионеры, иностранцы и другие. Часть заключенных амнистировали, другой части объявили УДО, а еще одной заменили наказание на более мягкое.
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik.
В преддверии Рамазан хайита президент республики Шавкат Мирзиёев подписал указ о помиловании лиц, отбывающих наказание, передает
пресс-служба главы государства.
"… в качестве яркого проявления таких благородных качеств нашего народа, как доброта, великодушие, гуманизм и милосердие, Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым подписан Указ "О помиловании группы лиц, отбывающих срок наказания, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления", - написано в сообщении пресс-службы.
Всего президент помиловал 541 заключенного, раскаявшегося в содеянном преступлении. Из них 374 человека полностью освободили от основного наказания, 110 – объявили УДО, 18 – заменили наказание на более мягкое, 39 – сократили сроки наказания.
Среди помилованных 36 иностранцев, 136 женщин, 75 мужчин старше 60 лет, а также 6 человек, состоявших в запрещенных организациях.
Согласно документу, ведомствам поручили вернуть помилованных домой и помочь им в социальной адаптации, поиску работы и нахождению своего места в обществе.