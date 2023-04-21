https://uz.sputniknews.ru/20230421/shtaty-postavili-rossii-yadernyy-ultimatum-34140707.html

Штаты поставили России ядерный ультиматум

Штаты поставили России ядерный ультиматум

США направило России фактически ультимативное письмо.

2023-04-21T10:07+0500

2023-04-21T10:07+0500

2023-04-21T10:07+0500

колумнисты

сша

россия

ядерное оружие

мнение эксперта

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Как утверждается, директор управления политики нераспространения Министерства энергетики Андреа Феркиле уведомила Россию в лице генерального директора "Росатома", что на Запорожской АЭС находятся ядерные технологии, экспорт которых контролируется правительством Соединенных Штатов, пишет колумнист РИА Новости. Как несложно догадаться из преамбулы, Вашингтон относит неназываемое оборудование и программное обеспечение к объектам, подлежащим экспортному контролю, и требует от России ни в коем случае к ним не прикасаться, так как это наносит ущерб национальным интересам Штатов.Сразу подчеркнем, что на момент написания текста никакой официальной реакции со стороны "Росатома" не последовало, поэтому ниже приводятся сугубо теоретические выкладки и допущения, проистекающие, впрочем, из понимания общей механики физических процессов и данных из открытых источников.Начнем с того, что американское министерство изначально лжет и подменяет понятия. На ЗАЭС действительно применяются американские технологии, но они — строго в рамках американского же законодательства — являются не государственной, а частной интеллектуальной собственностью. Речь идет о профильных компаниях Holtech и Westinghouse, разнообразная продукция и технические решения которых за прошедшие годы поставлялись на атомную станцию в Энергодаре.Как известно, на Запорожской АЭС шесть энергоблоков, два из них работали строго на российском топливе от компании ТВЭЛ, а еще на четырех применялись американские тепловыделяющие сборки (ТВС) от Westinghouse. При этом важно понимать, что американские топливные элементы в них составляли лишь часть (и, скорее всего, меньшую) от общего количества ТВС. Точные данные известны американцам, украинскому "Энергоатому" и нашему "Росатому", но все стороны крепко держат язык за зубами.За двести миллионов долларов Украина спасет ЕвропуПодобный дуализм привел к неизбежному результату. Поскольку сами сборки даже по своей конфигурации и массогабаритным параметрам отличаются от российских, на станции безальтернативно находится американское спецоборудование. Его единственной и критически важной задачей является погрузка-выгрузка сборок с обогащенным ураном из активной зоны с последующим погружением в бассейн-отстойник. То есть на ЗАЭС есть как минимум узкоспециализированный кран и машина, не пользоваться которыми наши атомщики просто не могут.Дело в том, что физические, химические и прочие параметры реакторного топлива строжайше засекречены. Каждый производитель выпускает свою уникальную продукцию, и работать с ней можно только на эксклюзивном оборудовании. Точные изотопные параметры урана от Westinghouse неизвестны, но это точно облученное ядерное топливо с жизненным циклом не более полутора лет. Вспоминаем, что Вооруженные силы России установили контроль над ЗАЭС в марте прошлого года, и понимаем: даже если американское топливо там было свежим, на сегодняшний день оно подходит к пределу эксплуатации. Извлечь его можно только при помощи имеющегося американского оборудования.После извлечения потенциально опасные сборки по требованиям безопасности необходимо поместить в специальные пеналы. Под американские ТВС их производит компания Holtech, и по открытым данным на электростанции таких пеналов не менее 92. Все операции с контейнерами хранения также возможны только с использованием особой машины. Российский аналог тут просто бесполезен. Не извлекать американские ТВС в принципе не вариант. Сборки с отработавшим топливом, если оставить на месте, приведут к непрогнозируемым последствиям — как минимум поставят под большой вопрос общую управляемость работой реактора.Как говорится, куда ни кинь — всюду клин.Ну и главное, пожалуй. В руки российских атомщиков попали расчетные коды работы с пресловутым ядерным топливом. Это совершенно секретный и огромный массив данных — как готовых, так и постоянно накапливаемых, — которые отражают динамику распада урана и сопутствующие радиационные, тепловые и прочие параметры. Они собираются годами на основании физической эксплуатации, наблюдений и замеров, что позволяет совершенствовать топливо и повышать безопасность его применения. Обладание этими кодами вкупе со сборками, заполненными урановыми таблетками, позволяет российским атомщикам вскрыть если не все, то многие секреты и научные наработки американцев.Помимо перечисленного, за кадром повисает вопрос дальнейшего хранения и утилизации американского топлива. По регламентам безопасности после извлечения из горячей зоны реактора отработавшие ТВС в пеналах погружаются в бассейн-отстойник, где они будут остывать на протяжении следующих пяти лет. Если кому-то кажется, что это очень отдаленное будущее, напомним: ЗАЭС находится под российским контролем уже более года. Понятно, что "Росатом" без проблем может заместить выпавшее топливо российским, но вопрос, что делать с американским радиоактивным наследием, остается открытым.Учитывая вышесказанное, своим письмом американцы либо провоцируют второй Чернобыль, либо рассчитывают взять Москву на испуг, после чего та вернет ЗАЭС под контроль Украины или эфемерного международного сообщества. К печали Вашингтона последний опыт с американским беспилотником Reaper в акватории Черного моря показывает, что с нервами у России полный порядок.Читайте также:

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Сергей Савчук https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/965/18/9651892_32:0:179:147_100x100_80_0_0_05fbcbbf454957c33a463c0efd300626.jpg

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