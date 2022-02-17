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В Узбекистане появится новый природный парк и заповедник
В Узбекистане появится новый природный парк и заповедник
Власти решили: пора озеленять страну и сохранять природу. Что для этого будет сделано? Читайте в материале.
2022-02-17T09:32+0500
2022-02-17T09:32+0500
2022-02-17T09:50+0500
общество
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узбекистан
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ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Президент подписал постановление "О мерах по образованию охраняемых природных территориях в системе Государственного комитета Узбекистана по экологии и охране окружающей среды".Власти намерены расширить площадь охраняемых природных территорий, восстановить ценные экологические объекты, а также защитить редкие и исчезающие виды животных и растений.Кроме того, появится заповедник "Актау-Тамды" общей площадью 40 тысяч гектаров в Тамдынском районе. Для образования охраняемых природных территорий по предложению Госкомэкологии и хокимията Навоийской области будут возвращены в резерв 694, 2 тысяч гектаров земель в Учкудукском районе и 40 тысяч гектаров площадей в Тамдынском районе, принадлежащих Комитету по развитию шелководства и шерстяной промышленности.Национальный природный парк "Центральный Кызылкум" и госзаповедник "Актау-Тамды" находятся в ведении Госкомэкологии.Источниками финансирования их деятельности станут:За 2018-2021 годы в Узбекистане образованы Угам-Чаткальский государственный биосферный резерват, Хорезмский национальный природный парк и Национальный природный парк "Южный Устюрт", а также государственный заказник "Судочье-Акпетки".Доля охраняемых природных территорий страны увеличилась почти в два раза.Читайте также:
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парк, узбекистан
В Узбекистане появится новый природный парк и заповедник
09:32 17.02.2022 (обновлено: 09:50 17.02.2022) Подписаться на
За три года доля охраняемых природных территорий Узбекистана увеличилась почти в два раза. Что еще будет сделано в ближайшее время, читайте в обзоре.
ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik.
Президент подписал постановление
"О мерах по образованию охраняемых природных территориях в системе Государственного комитета Узбекистана по экологии и охране окружающей среды".
Власти намерены расширить площадь охраняемых природных территорий, восстановить ценные экологические объекты, а также защитить редкие и исчезающие виды животных и растений.
Для этого в Учкудукском районе Навоийской области будет создан Национальный природный парк "Центральный Кызылкум". Его общая площадь составит 1200 тысяч гектаров.
Кроме того, появится заповедник "Актау-Тамды" общей площадью 40 тысяч гектаров в Тамдынском районе.
Для образования охраняемых природных территорий по предложению Госкомэкологии и хокимията Навоийской области будут возвращены в резерв 694, 2 тысяч гектаров земель в Учкудукском районе и 40 тысяч гектаров площадей в Тамдынском районе, принадлежащих Комитету по развитию шелководства и шерстяной промышленности.
Национальный природный парк "Центральный Кызылкум" и госзаповедник "Актау-Тамды" находятся в ведении Госкомэкологии.
Источниками финансирования их деятельности станут:
в 2022 году — средства Фонда экологии, охраны окружающей среды и обращения с отходами Госкомэкологии, а также другие источники, не запрещенные законодательством;
начиная c 2023 года — средства местного бюджета Навоийской области, Фонда экологии, охраны окружающей среды и обращения с отходами Госкомэкологии, а также другие источники, не запрещенные законодательством.
За 2018-2021 годы в Узбекистане образованы Угам-Чаткальский государственный биосферный резерват, Хорезмский национальный природный парк и Национальный природный парк "Южный Устюрт", а также государственный заказник "Судочье-Акпетки".
Доля охраняемых природных территорий страны увеличилась почти в два раза.