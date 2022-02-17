https://uz.sputniknews.ru/20220217/v-uzbekistane-poyavitsya-novyy-prirodnyy-park-i-zapovednik-22792702.html

В Узбекистане появится новый природный парк и заповедник

В Узбекистане появится новый природный парк и заповедник

Власти решили: пора озеленять страну и сохранять природу. Что для этого будет сделано? Читайте в материале.

2022-02-17T09:32+0500

2022-02-17T09:32+0500

2022-02-17T09:50+0500

общество

парк

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Президент подписал постановление "О мерах по образованию охраняемых природных территориях в системе Государственного комитета Узбекистана по экологии и охране окружающей среды".Власти намерены расширить площадь охраняемых природных территорий, восстановить ценные экологические объекты, а также защитить редкие и исчезающие виды животных и растений.Кроме того, появится заповедник "Актау-Тамды" общей площадью 40 тысяч гектаров в Тамдынском районе. Для образования охраняемых природных территорий по предложению Госкомэкологии и хокимията Навоийской области будут возвращены в резерв 694, 2 тысяч гектаров земель в Учкудукском районе и 40 тысяч гектаров площадей в Тамдынском районе, принадлежащих Комитету по развитию шелководства и шерстяной промышленности.Национальный природный парк "Центральный Кызылкум" и госзаповедник "Актау-Тамды" находятся в ведении Госкомэкологии.Источниками финансирования их деятельности станут:За 2018-2021 годы в Узбекистане образованы Угам-Чаткальский государственный биосферный резерват, Хорезмский национальный природный парк и Национальный природный парк "Южный Устюрт", а также государственный заказник "Судочье-Акпетки".Доля охраняемых природных территорий страны увеличилась почти в два раза.Читайте также:

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