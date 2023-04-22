https://uz.sputniknews.ru/20230422/evropa-pobedila-v-sanktsionnoy-voyne--i-teper-ischet-sposob-kapitulirovat-34166999.html

Европа победила в санкционной войне — и теперь ищет способ капитулировать

Европа победила в санкционной войне — и теперь ищет способ капитулировать

В западные СМИ все активнее просачивается пессимизм европейских властей в отношении санкционной войны, развернутой против России. 22.04.2023, Sputnik Узбекистан

2023-04-22T10:02+0500

2023-04-22T10:02+0500

2023-04-22T10:02+0500

колумнисты

европа

санкции

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С Financial Times на условиях анонимности поделился мнением о ситуации один из высокопоставленных чиновников ЕС, который горюет о том, что богатая фантазия функционеров ЕС себя исчерпала и любые дальнейшие попытки причинить России боль будут вызывать слезы уже у самих европейцев. "Мы закончили, — сообщил источник. — Если мы введем еще больше санкций, то в них будет больше исключений, чем самих мер".Как же так, что такого случилось в благоухающем европейском саду, который закрыл свои золотые ворота от русских варваров?Краса и гордость высокой европейской культуры, антироссийские санкции, насчитывают уже десять пакетов, охватывающих 200 организаций и 1500 частных лиц. Евросчетоводы с гордостью докладывали, что они заморозили более 300 миллиардов евро российских государственных активов и на 150 миллиардов евро сократили двустороннюю торговлю углеводородами, технологиями, оборудованием и электроникой. На подходе 11-й пакет, который ЕС обсуждает прямо сейчас.Однако еврочиновники оказались верны заветам Черномырдина: они очень хотели как лучше (для Европы), а получилось как всегда.Справедливости ради отметим, что робкие сомнения в необходимости увеличения объема санкций высказывались и раньше. Например, после введения девятого пакета литовский еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс грустно заметил, что он не видит областей, где эти санкции должны быть дополнены чем-то новым. Глава Евросовета Шарль Мишель признавался, что остается не так много возможностей расширять антироссийские ограничения, а премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщал, что у ЕС уже "меньше аппетита" на очередные санкции в отношении Москвы.Впрочем, нехорошие предчувствия компенсировались "твердой уверенностью в том, что эффект от санкций будет виден в долгосрочной перспективе".Однако на наших глазах эта уверенность испаряется, и теперь сладкоголосые евросирены поют уже немного другие песни. В частности, министр финансов Швеции Элизабет Свантессон заявила, что, оказывается, "эффект от антироссийских санкций измерить очень сложно" и что вместо навангованных клочков по закоулочкам российская экономика демонстрирует стабильность и рост.Благорастворению евроиллюзий способствует жестокая физическая реальность. Несмотря на торжественные уверения еврочиновников, которые они делали в конце прошлого года, что "Европа семимильными шагами идет к полной энергонезависимости от России к 2027 году" и что топливные хранилища заполнены аж на 91 процент и свечи заправлены в праздничный пирог, у ключевых участников рынка и экспертов появилось несколько другое мнение.Оно сводится к тому, что независимая от России следующая зима в Европе "скорее всего, будет гораздо хуже", а это означает, что там просто посмотрели на упрямые цифры, которые говорят лучше любых слов. С начала введения санкций энергетическая инфляция в ЕС достигла своего исторического пика. Потребительские цены на электроэнергию в Европе по сравнению с прошлым годом выросли минимум на 35 процентов. В Венгрии уровень инфляции — 25,6 процента, в Латвии — 17,2, в Чехии — 16,5.И края этому не видит никто.Штаты поставили России ядерный ультиматумДля расхлебывания санкционной каши Евросоюз замахнулся даже на самое святое: зеленую энергетику и Грету Тунберг. Мерзнущие бюргеры и любители французских булок стремительно забыли о прелестях ветряков и солнечных батарей, которые оказались не такими уж зелеными, как обещалось, и радостно поддержали массовую разморозку бурения новых нефтяных скважин и увеличение угольной энергогенерации. Глава аналитического департамента Rystad Energy Карлос Торрес Диас был краток: "Европейский энергопереход поставлен на стоп". Что же, ежики ежиками, а греться надо.Именно поэтому никто не одернул болгарского президента Румена Радева, который заявил: "Мы не можем принять санкции в атомной энергетике против России, потому что это будет влиять непосредственно на нашу ядерную энергетику. <…> Если потребуется, мы наложим вето".Но еще категоричнее был глава TotalEnergies SE Патрик Пуянне (Patrick Pouyanne): "Идея, что Европа решила проблему с энергонезависимостью (от России), — ложь. Единственный вариант для Европы получать больше газа — это больше платить".Но, как мы знаем, платить европейцы очень не любят, и они пришли к неутешительному выводу, что увеличение санкций означает стремительно худеющий кошелек. Именно поэтому на повестке 11-го по счету санкционного пакета вместо очередных "убийственных санкций" — только борьба с обходом уже введенных ранее мер и некоторое расширение списка организаций и частных лиц.Большой Кремлевский дворец, колокольня Ивана Великого и Водовзводная башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 20.04.2023В Кремле не стали комментировать сообщения о завершении введения санкций ЕСОчевидно, что Евросоюз жестоко ошибся в своих предсказаниях и сейчас готовит почву для сепаратных переговоров с Россией, которую нельзя убрать с карты Европы санкционным списком.Нам, конечно, жаль, что европейская гнедая сама сломала себе ногу (на самом деле нет), но надо было думать, а не брать под козырек после указаний США. Европа забыла, что Россия умеет терпеть боль лучше, чем кто-либо в мире и в истории: и боль нас не останавливает, а удесятеряет силы.Кто-то плохо учил историю — и теперь будет долго пожинать ее плоды.Читайте также: Инопланетяне угрожают Америке – Пентагон не сдается

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