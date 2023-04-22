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Найден затонувший во Вторую мировую войну корабль с тысячью погибших
Найден затонувший во Вторую мировую войну корабль с тысячью погибших
Судно затопила американская подводная лодка в 1942 году.
2023-04-22T16:56+0500
2023-04-22T16:56+0500
2023-04-22T16:56+0500
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ТАШКЕНТ, 21 апр – Sputnik. В Южно-Китайском море обнаружили обломки японского судна Montevideo Maru, которое затонуло во времена Второй мировой войны, передает РИА Новости.Судно потопила американская подлодка 1 июля 1942 года. Тогда на нем находились австралийские пленные, плывшие из Папуа — Новой Гвинеи на китайский остров Хайнань.В Австралии гибель Montevideo Maru стала крупнейшей морской трагедией в истории страны.Читайте также:
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найден затонувший во вторую мировую корабль с тысячью погибших найден затонувший montevideo maru затонувший корабль тайны второй мировой войны затонувшие корабли во вторую мировую вторая мировая война новости новость история
найден затонувший во вторую мировую корабль с тысячью погибших найден затонувший montevideo maru затонувший корабль тайны второй мировой войны затонувшие корабли во вторую мировую вторая мировая война новости новость история
Найден затонувший во Вторую мировую войну корабль с тысячью погибших
Японское судно затопила американская подводная лодка в 1942 году. В результате трагедии погибло 1060 человек.
ТАШКЕНТ, 21 апр – Sputnik.
В Южно-Китайском море обнаружили обломки японского судна Montevideo Maru, которое затонуло во времена Второй мировой войны, передает РИА Новости
.
"Наконец-то место упокоения потерянных душ Montevideo Maru было найдено. Среди 1060 военнопленных, находившихся на борту, 850 были австралийскими военнослужащими, жизни которых оборвались. Мы надеемся, что известия о находке обломков принесут утешение их близким", — рассказал премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.
Судно потопила американская подлодка 1 июля 1942 года. Тогда на нем находились австралийские пленные, плывшие из Папуа — Новой Гвинеи на китайский остров Хайнань.
В Австралии гибель Montevideo Maru стала крупнейшей морской трагедией в истории страны.