https://uz.sputniknews.ru/20230422/nayden-zatonuvshiy-vo-vtoruyu-mirovuyu-voynu-korabl-s-tysyachyu-pogibshix-34176862.html

Найден затонувший во Вторую мировую войну корабль с тысячью погибших

Найден затонувший во Вторую мировую войну корабль с тысячью погибших

Судно затопила американская подводная лодка в 1942 году.

2023-04-22T16:56+0500

2023-04-22T16:56+0500

2023-04-22T16:56+0500

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ТАШКЕНТ, 21 апр – Sputnik. В Южно-Китайском море обнаружили обломки японского судна Montevideo Maru, которое затонуло во времена Второй мировой войны, передает РИА Новости.Судно потопила американская подлодка 1 июля 1942 года. Тогда на нем находились австралийские пленные, плывшие из Папуа — Новой Гвинеи на китайский остров Хайнань.В Австралии гибель Montevideo Maru стала крупнейшей морской трагедией в истории страны.Читайте также:

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австралия

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