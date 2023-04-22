https://uz.sputniknews.ru/20230422/pochemu-ploxo-spyat-malenkie-deti--ekspert--34176147.html

Почему плохо спят маленькие дети – эксперт

Почему плохо спят маленькие дети – эксперт

Невролог рассказала, какие факторы влияют на сон ребенка.

2023-04-22T22:00+0500

2023-04-22T22:00+0500

2023-04-22T22:00+0500

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Одна из самых частых причин неспокойного сна – качество воздуха в детской, рассказала детский невролог Евгения Гончарова в беседе с Life.Дети плохо спят, если в комнате очень жарко или холодно, а воздух слишком сухой или мокрый.Еще одной причиной проблем со сном может быть нарушение режима в ходе насыщенного дня или чрезмерных эмоциональных, умственных, физических нагрузок.По словам врача, родители могут сами наладить сон ребенка, если устранят причину беспокойства. Если восстановить спокойный сон ничего не помогает, то следует обратиться к специалисту – неврологу или сомнологу.Читайте также:

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