https://uz.sputniknews.ru/20230422/pochemu-ploxo-spyat-malenkie-deti--ekspert--34176147.html
Почему плохо спят маленькие дети – эксперт
Почему плохо спят маленькие дети – эксперт
Невролог рассказала, какие факторы влияют на сон ребенка.
2023-04-22T22:00+0500
2023-04-22T22:00+0500
2023-04-22T22:00+0500
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Одна из самых частых причин неспокойного сна – качество воздуха в детской, рассказала детский невролог Евгения Гончарова в беседе с Life.Дети плохо спят, если в комнате очень жарко или холодно, а воздух слишком сухой или мокрый.Еще одной причиной проблем со сном может быть нарушение режима в ходе насыщенного дня или чрезмерных эмоциональных, умственных, физических нагрузок.По словам врача, родители могут сами наладить сон ребенка, если устранят причину беспокойства. Если восстановить спокойный сон ничего не помогает, то следует обратиться к специалисту – неврологу или сомнологу.Читайте также:
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почему плохо спят маленькие дети новорожденный постоянно плачет причины новорожденный не спит причины плохого сна у детей из за чего плохо спят дети как улучшить сон у детей беспокойный сон у детей здоровье дети
почему плохо спят маленькие дети новорожденный постоянно плачет причины новорожденный не спит причины плохого сна у детей из за чего плохо спят дети как улучшить сон у детей беспокойный сон у детей здоровье дети
Почему плохо спят маленькие дети – эксперт
Невролог рассказала, какие факторы влияют на сон ребенка. Подробности в нашем материале.
Одна из самых частых причин неспокойного сна – качество воздуха в детской, рассказала детский невролог Евгения Гончарова в беседе с Life.
Дети плохо спят, если в комнате очень жарко или холодно, а воздух слишком сухой или мокрый.
Еще одной причиной проблем со сном может быть нарушение режима в ходе насыщенного дня или чрезмерных эмоциональных, умственных, физических нагрузок.
По словам врача, родители могут сами наладить сон ребенка, если устранят причину беспокойства. Если восстановить спокойный сон ничего не помогает, то следует обратиться к специалисту – неврологу или сомнологу.