https://uz.sputniknews.ru/20230422/rogov-v-zaporoje-soldaty-vsu-massovo-perexodyat-na-storonu-rossii--34179424.html

Рогов: в Запорожье солдаты ВСУ массово переходят на сторону России

Рогов: в Запорожье солдаты ВСУ массово переходят на сторону России

Население Запорожской области придерживается пророссийских взглядов

2023-04-22T17:37+0500

2023-04-22T17:37+0500

2023-04-22T17:37+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

россия

военные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/17/33149005_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_a244c2f9e63bbf0f9325e12790eecfd7.jpg

ТАШКЕНТ, 21 апр – Sputnik. Солдаты ВСУ в Запорожской области массово переходят на российскую сторону, передает Радио Sputnik.По его словам, только недавно произошел подобный случай – в плен добровольно сдались восемь человек из 110-й бригады территориальной обороны Украины.Видя пророссийские взгляды населения, киевская власть перебрасывает на это направление военных из других регионов. .Читайте также:

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

в запорожье солдаты всу переходят на сторону россии владимир рогов председатель движения мы вместе с россией спецоперация специальная военная операция россия киевский режим украина всу