https://uz.sputniknews.ru/20230422/rogov-v-zaporoje-soldaty-vsu-massovo-perexodyat-na-storonu-rossii--34179424.html
Рогов: в Запорожье солдаты ВСУ массово переходят на сторону России
Рогов: в Запорожье солдаты ВСУ массово переходят на сторону России
Население Запорожской области придерживается пророссийских взглядов
2023-04-22T17:37+0500
2023-04-22T17:37+0500
2023-04-22T17:37+0500
специальная военная операция россии в донбассе
украина
россия
военные
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ТАШКЕНТ, 21 апр – Sputnik. Солдаты ВСУ в Запорожской области массово переходят на российскую сторону, передает Радио Sputnik.По его словам, только недавно произошел подобный случай – в плен добровольно сдались восемь человек из 110-й бригады территориальной обороны Украины.Видя пророссийские взгляды населения, киевская власть перебрасывает на это направление военных из других регионов. .Читайте также:
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в запорожье солдаты всу переходят на сторону россии владимир рогов председатель движения мы вместе с россией спецоперация специальная военная операция россия киевский режим украина всу
в запорожье солдаты всу переходят на сторону россии владимир рогов председатель движения мы вместе с россией спецоперация специальная военная операция россия киевский режим украина всу
Рогов: в Запорожье солдаты ВСУ массово переходят на сторону России
Киевский режим стягивает в Запорожскую область военных из западных регионов, чтобы справиться с пророссийски настроенными гражданами.
ТАШКЕНТ, 21 апр – Sputnik.
Солдаты ВСУ в Запорожской области массово переходят на российскую сторону, передает Радио Sputnik
.
"Украинские военные на Запорожском участке фронта массово переходят на сторону России. Такие случаи особенно участились в последнее время. Люди больше не хотят воевать за режим (Владимира) Зеленского", – рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
По его словам, только недавно произошел подобный случай – в плен добровольно сдались восемь человек из 110-й бригады территориальной обороны Украины.
Видя пророссийские взгляды населения, киевская власть перебрасывает на это направление военных из других регионов. .