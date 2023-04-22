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https://uz.sputniknews.ru/20230422/v-buxare-obnovili-voennyy-poligon--foto--34172564.html
В Бухаре обновили военный полигон – фото
В Бухаре обновили военный полигон – фото
На полигоне создали комфортные условия для военных.
2023-04-22T12:43+0500
2023-04-22T12:43+0500
общество
узбекистан
армия
военные
бухара
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ТАШКЕНТ, 21 апр – Sputnik. В Бухаре после модернизации открыли учебно-полевой комплекс общевойскового полигона, передает Министерство обороны. В церемонии открытия приняли участие министр обороны Баходир Курбанов и хоким области Ботир Зарипов. Учебный комплекс представляет собой академию, в которой военные демонстрируют и совершенствуют свои профессиональные навыки.По данным Минобороны, полигон размером почти в 40 гектаров. На его территории расположились специальные площадки и зоны для отработки навыков, полевой парк, столовая, медицинский пункт, общежитие, спортивный зал, Центр культуры и учебные кабинеты.Читайте также:
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фото бухарский общевойсковой учебный полигон модернизация ремонт полигон в бухаре военные узбекистана как проходит учеба учения полевые стрельбища министерство обороны узбекистана армия узбекистана новости новость
фото бухарский общевойсковой учебный полигон модернизация ремонт полигон в бухаре военные узбекистана как проходит учеба учения полевые стрельбища министерство обороны узбекистана армия узбекистана новости новость

В Бухаре обновили военный полигон – фото

12:43 22.04.2023
© Министерство обороны Республики УзбекистанСовместные военные учения Узбекистана и Таджикистана в Термезе.
Совместные военные учения Узбекистана и Таджикистана в Термезе. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.04.2023
© Министерство обороны Республики Узбекистан
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На полигоне создали комфортные условия для защитников Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 21 апр – Sputnik. В Бухаре после модернизации открыли учебно-полевой комплекс общевойскового полигона, передает Министерство обороны.
В церемонии открытия приняли участие министр обороны Баходир Курбанов и хоким области Ботир Зарипов.
© Министерство Обороны УзбекистанаБухарский общевойсковой полигон
Бухарский общевойсковой полигон - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.04.2023
Бухарский общевойсковой полигон
© Министерство Обороны Узбекистана
Учебный комплекс представляет собой академию, в которой военные демонстрируют и совершенствуют свои профессиональные навыки.
© Министерство Обороны УзбекистанаБухарский общевойсковой полигон
Бухарский общевойсковой полигон - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.04.2023
Бухарский общевойсковой полигон
© Министерство Обороны Узбекистана
По данным Минобороны, полигон размером почти в 40 гектаров. На его территории расположились специальные площадки и зоны для отработки навыков, полевой парк, столовая, медицинский пункт, общежитие, спортивный зал, Центр культуры и учебные кабинеты.
© Министерство Обороны УзбекистанаБухарский общевойсковой полигон
Бухарский общевойсковой полигон - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.04.2023
Бухарский общевойсковой полигон
© Министерство Обороны Узбекистана
© Министерство Обороны УзбекистанаБухарский общевойсковой полигон
Бухарский общевойсковой полигон - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.04.2023
Бухарский общевойсковой полигон
© Министерство Обороны Узбекистана
© Министерство Обороны УзбекистанаБухарский общевойсковой полигон
Бухарский общевойсковой полигон - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.04.2023
Бухарский общевойсковой полигон
© Министерство Обороны Узбекистана
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