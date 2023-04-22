https://uz.sputniknews.ru/20230422/v-buxare-obnovili-voennyy-poligon--foto--34172564.html

В Бухаре обновили военный полигон – фото

В Бухаре обновили военный полигон – фото

На полигоне создали комфортные условия для военных.

2023-04-22T12:43+0500

2023-04-22T12:43+0500

2023-04-22T12:43+0500

общество

узбекистан

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военные

бухара

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ТАШКЕНТ, 21 апр – Sputnik. В Бухаре после модернизации открыли учебно-полевой комплекс общевойскового полигона, передает Министерство обороны. В церемонии открытия приняли участие министр обороны Баходир Курбанов и хоким области Ботир Зарипов. Учебный комплекс представляет собой академию, в которой военные демонстрируют и совершенствуют свои профессиональные навыки.По данным Минобороны, полигон размером почти в 40 гектаров. На его территории расположились специальные площадки и зоны для отработки навыков, полевой парк, столовая, медицинский пункт, общежитие, спортивный зал, Центр культуры и учебные кабинеты.Читайте также:

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