https://uz.sputniknews.ru/20230422/v-tashkente-nekotorym-avtobusam-prodlili-vremya-raboty--spisok--34179854.html

В Ташкенте некоторым автобусам продлили время работы – список

В Ташкенте некоторым автобусам продлили время работы – список

Работу автобусов временно продлили до 23:00.

2023-04-22T18:36+0500

2023-04-22T18:36+0500

2023-04-22T18:36+0500

общество

узбекистан

ташкент

автобус

общественный транспорт

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ТАШКЕНТ, 21 апр – Sputnik. В Ташкенте на 22 и 23 апреля продлили часы работы автобусов, передает пресс-служба "Тошшахартрансхизмат".В праздничные дни население столицы активно проводит время в парках аттракционах. Из-за чего вырос спрос на общественный транспорт, проходящий мимо парков.Для удобства пассажиров режим работы следующих автобусных маршрутов продлили до 23.00:Напомним, в Узбекистане продолжаются праздничные выходные в честь Рамазан хайита. Читайте также:

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