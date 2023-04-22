https://uz.sputniknews.ru/20230422/v-tashkente-nekotorym-avtobusam-prodlili-vremya-raboty--spisok--34179854.html
В Ташкенте некоторым автобусам продлили время работы – список
В Ташкенте некоторым автобусам продлили время работы – список
Работу автобусов временно продлили до 23:00.
2023-04-22T18:36+0500
2023-04-22T18:36+0500
2023-04-22T18:36+0500
общество
узбекистан
ташкент
автобус
общественный транспорт
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ТАШКЕНТ, 21 апр – Sputnik. В Ташкенте на 22 и 23 апреля продлили часы работы автобусов, передает пресс-служба "Тошшахартрансхизмат".В праздничные дни население столицы активно проводит время в парках аттракционах. Из-за чего вырос спрос на общественный транспорт, проходящий мимо парков.Для удобства пассажиров режим работы следующих автобусных маршрутов продлили до 23.00:Напомним, в Узбекистане продолжаются праздничные выходные в честь Рамазан хайита. Читайте также:
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в ташкенте некоторым автобусам продлили время работы автобусам проходящим мимо парков продлили режим работы список автобусов какие номера до скольких продлили общественный транспорт в праздничные дни новости новость
в ташкенте некоторым автобусам продлили время работы автобусам проходящим мимо парков продлили режим работы список автобусов какие номера до скольких продлили общественный транспорт в праздничные дни новости новость
В Ташкенте некоторым автобусам продлили время работы – список
Работу автобусов, проходящих мимо парков аттракционов, временно продлили до 23:00.
ТАШКЕНТ, 21 апр – Sputnik.
В Ташкенте на 22 и 23 апреля продлили часы работы автобусов, передает
пресс-служба "Тошшахартрансхизмат".
В праздничные дни население столицы активно проводит время в парках аттракционах. Из-за чего вырос спрос на общественный транспорт, проходящий мимо парков.
Для удобства пассажиров режим работы следующих автобусных маршрутов продлили до 23.00:
Напомним, в Узбекистане продолжаются праздничные выходные в честь Рамазан хайита.