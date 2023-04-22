https://uz.sputniknews.ru/20230422/veolia-energy-tashkent-nazvala-prichinu-vozniknoveniya-nesuschestvuyuschix-dolgov--34175179.html

Veolia Energy Tashkent назвала причину возникновения несуществующих долгов

Veolia Energy Tashkent назвала причину возникновения несуществующих долгов

Компания начислила долги из-за ошибки системы.

2023-04-22T14:28+0500

2023-04-22T14:28+0500

2023-04-22T14:28+0500

узбекистан

ташкент

теплоснабжение

долги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/04/1b/24231462_0:347:2868:1960_1920x0_80_0_0_fdd1095693e3a491edbc78e3315d97c5.jpg

ТАШКЕНТ, 21 апр – Sputnik. Теплоснабжающая компания Veolia Energy Tashkent извинилась перед потребителями за некорректное отображение баланса в личных кабинетах, передает ее пресс-служба.В данный момент специалисты работают над решением проблемы. Потребителям не нужно обращаться в районные управления компании для сверки баланса.Напомним, Veolia Energy Tashkent – компания, управляющая системой теплоснабжения столицы.Читайте также:

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

veolia energy tashkent назвала причину возникновения долгов veolia energy tashkent откуда долги теплоснабжающая компания ташкента новости новость почему начислили долг как заплатить долг по жкх в узбекистане узбекистан такшент новости ташкента