Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230422/veolia-energy-tashkent-nazvala-prichinu-vozniknoveniya-nesuschestvuyuschix-dolgov--34175179.html
Veolia Energy Tashkent назвала причину возникновения несуществующих долгов
Veolia Energy Tashkent назвала причину возникновения несуществующих долгов
Компания начислила долги из-за ошибки системы.
2023-04-22T14:28+0500
2023-04-22T14:28+0500
узбекистан
ташкент
теплоснабжение
долги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/04/1b/24231462_0:347:2868:1960_1920x0_80_0_0_fdd1095693e3a491edbc78e3315d97c5.jpg
ТАШКЕНТ, 21 апр – Sputnik. Теплоснабжающая компания Veolia Energy Tashkent извинилась перед потребителями за некорректное отображение баланса в личных кабинетах, передает ее пресс-служба.В данный момент специалисты работают над решением проблемы. Потребителям не нужно обращаться в районные управления компании для сверки баланса.Напомним, Veolia Energy Tashkent – компания, управляющая системой теплоснабжения столицы.Читайте также:
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/04/1b/24231462_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_e53ec30fe76c0ca968165b1986908f81.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
veolia energy tashkent назвала причину возникновения долгов veolia energy tashkent откуда долги теплоснабжающая компания ташкента новости новость почему начислили долг как заплатить долг по жкх в узбекистане узбекистан такшент новости ташкента
veolia energy tashkent назвала причину возникновения долгов veolia energy tashkent откуда долги теплоснабжающая компания ташкента новости новость почему начислили долг как заплатить долг по жкх в узбекистане узбекистан такшент новости ташкента

Veolia Energy Tashkent назвала причину возникновения несуществующих долгов

14:28 22.04.2023
© Depositphotos.com / SIphotographyМужчина с удивлением смотрит на экран ноутбука
Мужчина с удивлением смотрит на экран ноутбука - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.04.2023
© Depositphotos.com / SIphotography
Подписаться на
НовостиTelegram
Компания начислила долги из-за ошибки системы. Сейчас специалисты работают над устранением проблемы.
ТАШКЕНТ, 21 апр – Sputnik. Теплоснабжающая компания Veolia Energy Tashkent извинилась перед потребителями за некорректное отображение баланса в личных кабинетах, передает ее пресс-служба.
"Разработчики системы загрузили большой объем данных (в том числе данные по перерасчету за декабрь 2022 и январь 2023) и столкнулись со сбоем системы",- написано в сообщении Veolia Energy.
В данный момент специалисты работают над решением проблемы. Потребителям не нужно обращаться в районные управления компании для сверки баланса.
Напомним, Veolia Energy Tashkent – компания, управляющая системой теплоснабжения столицы.
Читайте также:
В Бухаре обновили военный полигон – фото
В Ташкенте пройдет неделя "Молодежь и кино"
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0