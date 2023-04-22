https://uz.sputniknews.ru/20230422/veolia-energy-tashkent-nazvala-prichinu-vozniknoveniya-nesuschestvuyuschix-dolgov--34175179.html
Veolia Energy Tashkent назвала причину возникновения несуществующих долгов
Veolia Energy Tashkent назвала причину возникновения несуществующих долгов
Компания начислила долги из-за ошибки системы.
2023-04-22T14:28+0500
2023-04-22T14:28+0500
2023-04-22T14:28+0500
узбекистан
ташкент
теплоснабжение
долги
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ТАШКЕНТ, 21 апр – Sputnik. Теплоснабжающая компания Veolia Energy Tashkent извинилась перед потребителями за некорректное отображение баланса в личных кабинетах, передает ее пресс-служба.В данный момент специалисты работают над решением проблемы. Потребителям не нужно обращаться в районные управления компании для сверки баланса.Напомним, Veolia Energy Tashkent – компания, управляющая системой теплоснабжения столицы.Читайте также:
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veolia energy tashkent назвала причину возникновения долгов veolia energy tashkent откуда долги теплоснабжающая компания ташкента новости новость почему начислили долг как заплатить долг по жкх в узбекистане узбекистан такшент новости ташкента
veolia energy tashkent назвала причину возникновения долгов veolia energy tashkent откуда долги теплоснабжающая компания ташкента новости новость почему начислили долг как заплатить долг по жкх в узбекистане узбекистан такшент новости ташкента
Veolia Energy Tashkent назвала причину возникновения несуществующих долгов
Компания начислила долги из-за ошибки системы. Сейчас специалисты работают над устранением проблемы.
ТАШКЕНТ, 21 апр – Sputnik.
Теплоснабжающая компания Veolia Energy Tashkent извинилась перед потребителями за некорректное отображение баланса в личных кабинетах, передает
ее пресс-служба.
"Разработчики системы загрузили большой объем данных (в том числе данные по перерасчету за декабрь 2022 и январь 2023) и столкнулись со сбоем системы",- написано в сообщении Veolia Energy.
В данный момент специалисты работают над решением проблемы. Потребителям не нужно обращаться в районные управления компании для сверки баланса.
Напомним, Veolia Energy Tashkent – компания, управляющая системой теплоснабжения столицы.