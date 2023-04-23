https://uz.sputniknews.ru/20230423/azerbaydzhan-foto-vystavka-uzbekistan-dostoprimechatelnosti-samarkand-buhara-tashkent-34185793.html

В Азербайджане проходит фотовыставка, посвященная Узбекистану

В Азербайджане проходит фотовыставка, посвященная Узбекистану

Автор фото Рустам Гасымов рассказывает посетителям об особенностях снимков, включенных в экспозицию, а также истории и легенды, связанные с достопримечательностями Ташкента, Самарканда и Бухары.

2023-04-23T16:46+0500

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2023-04-23T16:49+0500

узбекистан

ташкент

бухара

самарканд

фотовыставка

азербайджан

баку

достопримечательности

культура

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ТАШКЕНТ, 23 апр – Sputnik. В Бакинском доме фотографии проходит персональная выставка фотографа и журналиста Рустама Гасымова "Узбекистан – жемчужина Востока", сообщает Sputnik Азербайджан.Организаторы мероприятия — посольство Узбекистана в Азербайджане при поддержке Управления историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".Автору удалось не только сделать красочные фотоснимки архитектурных памятников и пейзажей, образцов декоративно-прикладного искусства Ташкента, Самарканда и Бухары, но и запечатлеть жизнь и быт их жителей.Также он добавил, что в планах реализовать совместные проекты с узбекскими городами-партнёрами.Выставку посетили послы иностранных государств, представители дипмиссий, аккредитованных в республике, творческой интеллигенции Азербайджана, фотографы и журналисты.Читайте также:В Узбекистан едут известные белорусские журналисты и блогеры — подробности30 профессоров и студентов из Малайзии изучат архитектуру древних городов Узбекистана

узбекистан

ташкент

бухара

самарканд

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