https://uz.sputniknews.ru/20230423/azerbaydzhan-foto-vystavka-uzbekistan-dostoprimechatelnosti-samarkand-buhara-tashkent-34185793.html
В Азербайджане проходит фотовыставка, посвященная Узбекистану
В Азербайджане проходит фотовыставка, посвященная Узбекистану
Автор фото Рустам Гасымов рассказывает посетителям об особенностях снимков, включенных в экспозицию, а также истории и легенды, связанные с достопримечательностями Ташкента, Самарканда и Бухары.
2023-04-23T16:46+0500
2023-04-23T16:46+0500
2023-04-23T16:49+0500
узбекистан
ташкент
бухара
самарканд
фотовыставка
азербайджан
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достопримечательности
культура
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ТАШКЕНТ, 23 апр – Sputnik. В Бакинском доме фотографии проходит персональная выставка фотографа и журналиста Рустама Гасымова "Узбекистан – жемчужина Востока", сообщает Sputnik Азербайджан.Организаторы мероприятия — посольство Узбекистана в Азербайджане при поддержке Управления историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".Автору удалось не только сделать красочные фотоснимки архитектурных памятников и пейзажей, образцов декоративно-прикладного искусства Ташкента, Самарканда и Бухары, но и запечатлеть жизнь и быт их жителей.Также он добавил, что в планах реализовать совместные проекты с узбекскими городами-партнёрами.Выставку посетили послы иностранных государств, представители дипмиссий, аккредитованных в республике, творческой интеллигенции Азербайджана, фотографы и журналисты.Читайте также:В Узбекистан едут известные белорусские журналисты и блогеры — подробности30 профессоров и студентов из Малайзии изучат архитектуру древних городов Узбекистана
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азербайджан фотовыставка узбекистан ташкент самарканд бухара достопримечательности культура
азербайджан фотовыставка узбекистан ташкент самарканд бухара достопримечательности культура
В Азербайджане проходит фотовыставка, посвященная Узбекистану
16:46 23.04.2023 (обновлено: 16:49 23.04.2023)
Автор фото рассказывает посетителям об особенностях снимков, включенных в экспозицию, а также истории и легенды, связанные с достопримечательностями Ташкента, Самарканда и Бухары.
ТАШКЕНТ, 23 апр – Sputnik
. В Бакинском доме фотографии проходит персональная выставка фотографа и журналиста Рустама Гасымова "Узбекистан – жемчужина Востока", сообщает
Sputnik Азербайджан.
Организаторы мероприятия — посольство Узбекистана в Азербайджане при поддержке Управления историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".
Автору удалось не только сделать красочные фотоснимки архитектурных памятников и пейзажей, образцов декоративно-прикладного искусства Ташкента, Самарканда и Бухары, но и запечатлеть жизнь и быт их жителей.
“История культурных и торговых связей между народами Узбекистана и Азербайджана измеряется тысячелетиями. Тот факт, что один из караван-сараев, возведенный в Баку в древности, назван в честь Бухары, является этому подтверждением”, — рассказал председатель правления управления историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Шахин Сеидзаде.
Также он добавил, что в планах реализовать совместные проекты с узбекскими городами-партнёрами.
Выставку посетили послы иностранных государств, представители дипмиссий, аккредитованных в республике, творческой интеллигенции Азербайджана, фотографы и журналисты.