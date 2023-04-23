https://uz.sputniknews.ru/20230423/kazahstan-trudovoy-kodeks-izmeneniya-zakon-rabochaya-nedelya-chetyre-dnya-34183801.html
В Казахстане с июля введут четырехдневную рабочую неделю
В Казахстане с июля введут четырехдневную рабочую неделю
Вместе с тем, от пяти- и шестидневных рабочих недель в республике не откажутся. Общим выходным днем станет воскресенье. Остальные дни отдыха установят коллективным договором.
2023-04-23T12:49+0500
2023-04-23T12:49+0500
2023-04-23T12:49+0500
казахстан
трудовой кодекс
изменения
общество
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ТАШКЕНТ, 23 апр – Sputnik. Четырехдневную рабочую неделю введут в Казахстане с июля 2023 года, сообщается на сайте Учет.kz.Соответствующие изменения вносят с 1 июля в Трудовой кодекс.Согласно поправкам, предусмотрена пятидневная или шестидневная рабочая неделя, а также неполная рабочая неделя, ее продолжительность определят по соглашению сторон.При этом, в некоторых организациях есть необходимость установить пятидневную и четырехдневную рабочую неделю одновременно в различные недели.Поэтому в документе прописано, что по соглашению сторон можно установить четырехдневную рабочую неделю и чередовать ее с пяти- или шестидневной рабочей неделей.Независимо от количества дней в рабочей неделе общим выходным днем будет воскресенье. Второй или третий выходной при пятидневной и четырехдневной рабочей неделе установят коллективным договором или правилами трудового распорядка.Что касается сверхурочных работ, то их продолжительность не должна превышать двенадцати часов в месяц.Читайте также: Мигранты в Казахстане получат цифровой документ ВНЖ
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казахстан закон изменения трудовой кодекс общество
казахстан закон изменения трудовой кодекс общество
В Казахстане с июля введут четырехдневную рабочую неделю
Однако от пяти- и шестидневных рабочих недель в республике полностью отказываться не собираются. Общим выходным днем станет воскресенье. Остальные дни отдыха установят коллективным договором.
ТАШКЕНТ, 23 апр – Sputnik.
Четырехдневную рабочую неделю введут в Казахстане с июля 2023 года, сообщается
на сайте Учет.kz.
Соответствующие изменения вносят с 1 июля в Трудовой кодекс.
Согласно поправкам, предусмотрена пятидневная или шестидневная рабочая неделя, а также неполная рабочая неделя, ее продолжительность определят по соглашению сторон.
При этом, в некоторых организациях есть необходимость установить пятидневную и четырехдневную рабочую неделю одновременно в различные недели.
Поэтому в документе прописано, что по соглашению сторон можно установить четырехдневную рабочую неделю и чередовать ее с пяти- или шестидневной рабочей неделей.
Независимо от количества дней в рабочей неделе общим выходным днем будет воскресенье. Второй или третий выходной при пятидневной и четырехдневной рабочей неделе установят коллективным договором или правилами трудового распорядка.
Что касается сверхурочных работ, то их продолжительность не должна превышать двенадцати часов в месяц.