https://uz.sputniknews.ru/20230423/kazahstan-trudovoy-kodeks-izmeneniya-zakon-rabochaya-nedelya-chetyre-dnya-34183801.html

В Казахстане с июля введут четырехдневную рабочую неделю

В Казахстане с июля введут четырехдневную рабочую неделю

Вместе с тем, от пяти- и шестидневных рабочих недель в республике не откажутся. Общим выходным днем станет воскресенье. Остальные дни отдыха установят коллективным договором.

2023-04-23T12:49+0500

2023-04-23T12:49+0500

2023-04-23T12:49+0500

казахстан

трудовой кодекс

изменения

общество

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ТАШКЕНТ, 23 апр – Sputnik. Четырехдневную рабочую неделю введут в Казахстане с июля 2023 года, сообщается на сайте Учет.kz.Соответствующие изменения вносят с 1 июля в Трудовой кодекс.Согласно поправкам, предусмотрена пятидневная или шестидневная рабочая неделя, а также неполная рабочая неделя, ее продолжительность определят по соглашению сторон.При этом, в некоторых организациях есть необходимость установить пятидневную и четырехдневную рабочую неделю одновременно в различные недели.Поэтому в документе прописано, что по соглашению сторон можно установить четырехдневную рабочую неделю и чередовать ее с пяти- или шестидневной рабочей неделей.Независимо от количества дней в рабочей неделе общим выходным днем будет воскресенье. Второй или третий выходной при пятидневной и четырехдневной рабочей неделе установят коллективным договором или правилами трудового распорядка.Что касается сверхурочных работ, то их продолжительность не должна превышать двенадцати часов в месяц.Читайте также: Мигранты в Казахстане получат цифровой документ ВНЖ

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