https://uz.sputniknews.ru/20230421/migranty-v-kazaxstane-poluchat-tsifrovoy-dokument-vnj-34162400.html

Мигранты в Казахстане получат цифровой документ ВНЖ

Мигранты в Казахстане получат цифровой документ ВНЖ

Документ будет находиться в мобильном приложении eGov Mobile.

2023-04-21T16:28+0500

2023-04-21T16:28+0500

2023-04-21T16:28+0500

общество

миграция

казахстан

документы

внж

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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. В казахстанском приложении eGov Mobile появился новый цифровой документ для иностранцев – "Вид на жительство", передает Sputnik Казахстан.Так, "вид на жительство" – это документ, который дает мигранту право проживать на территории Казахстана. Чтобы его оформить понадобится разрешение по постоянное проживание в стране.Цифровой вид на жительство – это аналог оригинала документа ВНЖ. Его можно использовать по месту требования, как и бумажный вариант.Читайте также:

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