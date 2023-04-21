https://uz.sputniknews.ru/20230421/migranty-v-kazaxstane-poluchat-tsifrovoy-dokument-vnj-34162400.html
Мигранты в Казахстане получат цифровой документ ВНЖ
Мигранты в Казахстане получат цифровой документ ВНЖ
Документ будет находиться в мобильном приложении eGov Mobile.
2023-04-21T16:28+0500
2023-04-21T16:28+0500
2023-04-21T16:28+0500
общество
миграция
казахстан
документы
внж
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/02/0f/16000356_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_08d2941e24d4b941b3da9b071378aa2a.jpg
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. В казахстанском приложении eGov Mobile появился новый цифровой документ для иностранцев – "Вид на жительство", передает Sputnik Казахстан.Так, "вид на жительство" – это документ, который дает мигранту право проживать на территории Казахстана. Чтобы его оформить понадобится разрешение по постоянное проживание в стране.Цифровой вид на жительство – это аналог оригинала документа ВНЖ. Его можно использовать по месту требования, как и бумажный вариант.Читайте также:
казахстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/02/0f/16000356_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9e3e3ca59070336e3c24d71e2fc1a2a5.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мигранты в казахстане получат цифровой документ внж вид на жительство казахстан астана цифровой документ миграция узбекистанцы узбеки в казахстане рудовая миграция
мигранты в казахстане получат цифровой документ внж вид на жительство казахстан астана цифровой документ миграция узбекистанцы узбеки в казахстане рудовая миграция
Мигранты в Казахстане получат цифровой документ ВНЖ
Цифровой документ будет находиться в мобильном приложении eGov Mobile. По мнению властей, цифровизация упросит работу с документами.
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik.
В казахстанском приложении eGov Mobile появился новый цифровой документ для иностранцев – "Вид на жительство", передает Sputnik Казахстан
.
Так, "вид на жительство" – это документ, который дает мигранту право проживать на территории Казахстана. Чтобы его оформить понадобится разрешение по постоянное проживание в стране.
Цифровой вид на жительство – это аналог оригинала документа ВНЖ. Его можно использовать по месту требования, как и бумажный вариант.