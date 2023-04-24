https://uz.sputniknews.ru/20230424/rossiyskaya-kompaniya-postavit-upakovochnoe-oborudovanie-v-uzbekistan-34203864.html

Российская компания поставит упаковочное оборудование в Узбекистан

Российская компания поставит упаковочное оборудование в Узбекистан

Контракт на 14 млн. рублей саратовское предприятие "Аврора Продакшн Рус" подписала с одним из узбекистанских фармзаводов.

2023-04-24T16:46+0500

2023-04-24T16:46+0500

2023-04-24T16:53+0500

иннопром — 2023

узбекистан

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оборудование

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ТАШКЕНТ, 24 апр – Sputnik. Один из заводов по производству фармакологических препаратов закупит в России фасовочно-упаковочное оборудование.Контракт на поставку линии розлива Aurora NXT подписала саратовская компания "Аврора Продакшн Рус" с ООО "Himlabpribor", сообщает пресс-служба Торгового представительства России в Узбекистане.Контракт стоимостью более 14 млн рублей стал одним из первых экспортных контрактов, подписанных в рамках международной выставки "Иннопром. Центральная Азия", проходящей в эти дни в Ташкенте.На церемонии подписания документа присутствовал заместитель председателя правительства Саратовской области – министр промышленности и энергетики Саратовской области Михаил Торгашин и заместитель торгового представителя России в Узбекистане Игорь Камынин.Ранее соглашение о сотрудничестве в рамках выставки подписали также представители Краснодарского края России и Андижанской области Узбекистана.Третья международная выставка "Иннопром. Центральная Азия" проходит 24-26 апреля в Ташкенте. В не принимают участие свыше 300 компаний из разных стран, представлено 3 национальных стенда: Узбекистана, России и Беларуси.На 17 коллективных стендах регионов России, в числе которых Свердловская, Пензенская, Новгородская, Саратовская, Челябинская области, Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ и другие, участники и посетители выставки могут ознакомиться с достижениями региональных предприятий.Читайте также:

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