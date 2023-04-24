https://uz.sputniknews.ru/20230424/vitse-prezident-ran-mendeleevskaya-olimpiada-34204658.html

Вице-президент РАН: Менделеевская олимпиада улучшает преподавание химии

Вице-президент РАН: Менделеевская олимпиада улучшает преподавание химии

Национальная сборная Узбекистана примет участие в 57-й Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии (ММО-57), которая соберет с 1 по 6 мая в Казахстане победителей национальных олимпиад из более 20 стран мира.

2023-04-24T17:23+0500

2023-04-24T17:23+0500

2023-04-24T17:23+0500

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узбекистан

образование

олимпиада

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Какие цели ставят перед олимпиадой организаторы? Насколько популярна сегодня химия среди школьников? Об этом рассказал председатель оргкомитета ММО-57, вице-президент РАН, научный руководитель химического факультета МГУ Степан Калмыков.- Степан Николаевич, каковы основные цели и задачи олимпиады этого года? Что нового ждет ее участников?- Стратегическая "внутренняя" цель Менделеевской олимпиады – формировать международное сообщество будущих великих ученых-химиков. Мы собираем лучших школьников – победителей национальных олимпиад. Они не просто соревнуются друг с другом: программа всегда составляется так, чтобы у детей появилась возможность познакомиться и подружиться. Как показывает практика, сформированные здесь связи крепки и держатся десятилетиями. Поэтому мы расширяем географию присутствия олимпиады и приглашаем новые страны.Если же говорить о "внешней" цели, то это, безусловно, популяризация химического образования, распространение лучших практик. Именно поэтому в те дни, когда дети проходят испытания, их наставники – лучшие педагоги-химики из десятков стран встречаются с учителями, проводят круглые столы, семинары и мастер-классы.Я абсолютно уверен, что каждая страна, где проходит Менделеевская олимпиада, получает мощнейший импульс из знаний, умений и навыков, и это сильно помогает повышать качество обучения.- Отразились ли внешнеполитические изменения на составе участников этого года?- Оргкомитет ММО, в который с российской стороны традиционно входят представители Химического факультета МГУ и Фонда Андрея Мельниченко, придерживается олимпийских принципов, и мы искренне рады всем странам-участницам. Хочу особо подчеркнуть многолетнее участие команд из стран, которые находятся между собой в конфликтах разной степени тяжести. Также важно, что наше жюри – международное, в него входят представители и европейских, и азиатских университетов.Намного серьезнее на состав команд повлиял ковид. В 2020-2021 годах олимпиада проходила в онлайн-формате, но в 2022 году, при первой же возможности мы вернулись к очному формату. Не все страны смогли прислать свои команды, но в этом году состав участников восстанавливается, даже появляются такие новички, как команда Бразилии.- Что мешает школьникам сегодня выбирать химию как основу будущей профессии?- Серьезное ограничение на желание школьников выбирать химию накладывает хемофобия, которая культивировалась последние десятилетия маркетологами и рекламщиками различных "эко"-продуктов. Вы наверняка вспомните рекламу косметических средств, которые "не содержат химических элементов", овощей "без химии" и многое другое. Частные интересы в данном случае играли на руку конкретным производителям, но при этом они нанесли колоссальный ущерб химической промышленности и желанию детей посвятить себя химии.Хочу подчеркнуть, что химики – самые ярые борцы за экологию. Огромное количество разработок ученых-химиков направлено на формирование технологических процессов, которые можно назвать "зеленой химией", а также на ликвидацию последствий экологического ущерба, нанесенного индустриальным развитием прошлого.Читайте также: Национальная сборная Узбекистана примет участие в Менделеевской олимпиаде по химии

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