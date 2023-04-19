https://uz.sputniknews.ru/20230419/natsionalnaya-sbornaya-uzbekistana--primet-uchastie-v-mendeleevskoy-olimpiade-po-ximii-34037259.html

Национальная сборная Узбекистана примет участие в Менделеевской олимпиаде по химии

Национальная сборная Узбекистана примет участие в Менделеевской олимпиаде по химии

Победители национальной химической олимпиады школьников по химии из Узбекистана примут участие в 57-й Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии.

2023-04-19T09:02+0500

2023-04-19T09:02+0500

2023-04-19T09:07+0500

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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии (ММО) стала единственной правопреемницей исчезнувших в начале 1990-х годов всесоюзных предметных олимпиад школьников. Помимо бывших союзных республик за три десятилетия она включила в свой состав много других стран, а научный и организационный уровень обеспечил ей самый высокий международный статус.Создание Менделеевской олимпиады в 1992 году стало заслугой преподавателей и ученых-химиков, энтузиастов олимпиадного движения во главе с деканом химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, академиком Валерием Луниным, который поставил перед собой задачу сохранения всесоюзной олимпиады по химии и русского языка как средства общения между юными химиками и их учителями.Сегодня ММО — единственная предметная олимпиада, которую ЮНЕСКО приравнивает по статусу к международной олимпиаде школьников. Более того, по признанию международных экспертов, задачи Менделеевской олимпиады часто сложнее и интереснее заданий Международной олимпиады школьников по химии.Восстановить и преумножитьРабота по восстановлению статуса бывшей всесоюзной олимпиады в 1990-х годах была сложной, вспоминает заместитель председателя методической комиссии олимпиады Александр Гладилин."В то время все упиралось в финансы, найти деньги на образовательный проект было очень сложно. К счастью, основное бремя расходов на себя взяло Российское химическое общество имени Менделеева. Отсюда и пошло название олимпиады", — рассказал он.Первые несколько лет олимпиада проводилась в России, куда приезжали представители других стран. В 1997 году она вышла за границы России и впервые прошла в Армении. С этого времени турнир юных химиков проходит в разных странах.Олимпиада сохранила самые высокие традиции всесоюзной олимпиады по сложности заданий и представительству команд. С 2004 года в ней стали участвовать Болгария, Македония и Румыния, с 2012 года — Венгрия, Турция и Саудовская Аравия. В 2016 году к олимпиаде присоединились сборные Израиля, Монголии и Нигерии. В 2019 году участвовали уже 30 стран, в том числе Грузия, Израиль, Австрия. В 2023 году впервые в олимпиаде будет участвовать команда Бразилии."Юных химиков и их преподавателей из разных стран в нашей олимпиаде привлекает возможность принять участие в серьезном соревновании с заданиями высокого уровня и пообщаться с ровесниками и коллегами из других стран. В Менделеевской олимпиаде принимают участие победители национальных олимпиад, поэтому победить в ней и даже просто войти в число участников очень престижно", — рассказал Александр Гладилин.Догнать и перегнатьПо словам организаторов, уровень подготовки участников ММО из разных стран, как и в любом подобном соревновании, был и остается неоднородным. На фоне других команд всегда стабильно хорошо выступали представители России, Беларуси, Украины, Казахстана, Турции, Румынии, Венгрии, Болгарии, Израиля, значительный прогресс показывает команда Узбекистана.В то же время и другие страны, которые еще несколько лет назад не могли похвастаться успехами своих сборных, год от года прибавляют в уровне подготовки своих представителей. В качестве примера можно привести Саудовскую Аравию."Государство поставило перед преподавателями задачу создать продвинутую систему подготовки юных химиков. Лучшие олимпиадники прошлых лет помогают нынешним и за 15 лет уровень команды значительно вырос. Сначала у химиков из Саудовской Аравии появились бронзовые медали, потом серебряные. Золота еще не было, но они уже близки к нему", — добавил Александр Гладилин.Несколько фактов о Менделеевской олимпиадеВ Менделеевской олимпиаде принимают участие школьники выпускных и предвыпускных классов школ из числа победителей национальных химических олимпиад. При этом ММО имеет ряд существенных отличий от международной и большинства национальных химических олимпиад. Например, у нее нет программы и подготовительного комплекта заданий, в связи с чем участники должны хорошо ориентироваться в различных областях химии.Задания ММО готовит постоянно действующая методическая комиссия, в состав которой входят ведущие ученые и педагоги-химики, представляющие страны — участницы олимпиады. Официальные рабочие языки ММО — русский и английский. При желании руководители команд могут переводить задания на родной язык.В работе методической комиссии и в жюри наряду с профессорами и преподавателями принимают участие студенты и аспиранты — вчерашние победители Менделеевской олимпиады. По замыслу организаторов это помогает сохранить традиции и обеспечивает преемственность.Финансирование олимпиады все годы проводилось на спонсорские средства различных финансовых структур и фирм. С 1997 года значительную часть расходов по проведению олимпиады брали на себя также правительства стран, которые принимали олимпиады. Начиная с 50-й ММО ключевую поддержку олимпиаде оказывает благотворительный фонд Андрея Мельниченко, который в настоящее время выступает в роли соорганизатора ММО.Читайте также: Более 20 стран примут участие в Менделеевской олимпиаде школьников по химии

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