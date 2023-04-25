https://uz.sputniknews.ru/20230425/chuvashiya-gotova-modernizirovat-sistemy-elektrosnabzheniya-uzbekistana-34235970.html

Чувашия готова модернизировать системы электроснабжения Узбекистана

Чувашия готова модернизировать системы электроснабжения Узбекистана

В рамках сотрудничества также рассматривается подготовка кадров и повышение квалификации профильных специалистов

2023-04-25T14:25+0500

2023-04-25T14:25+0500

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иннопром — 2023

узбекистан

чувашская республика

сотрудничество

россия

электричество

предприятия

модернизация

повышение квалификации

кадры

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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Об этом в интервью Sputnik рассказал глава Чувашской Республики Олег Николаев в рамках проходящей в Ташкенте выставки "Иннопром".Предприятия Чувашской Республики производят около 70% всей электротехнической продукции в России. В настоящее время в этом сегменте работают почти 200 предприятий, из которых около 25 способны решать серьезные инфраструктурные задачи.Он также отметил, что предприятия Чувашской Республики имеют большой опыт работы в атомной энергетике и готовы принимать участие в строительстве АЭС в Узбекистане.В выставке "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте принимают участие более 5 тысяч делегатов, а также свыше 300 иностранных компаний, представителей бизнеса и государственных структур стран СНГ, Франции, Италии, Нидерландов, Индии, Сингапура, Китая, Японии, Армении, Казахстана, Турции и Туркменистана.Ключевые задачи мероприятия — содействие в продвижении новейших технологий и разработок в сфере промышленности, налаживание контактов между промышленными предприятиями Узбекистана и других стран. Ожидается подписание солидного пакета инвестиционных соглашений и торговых контрактов.Напомним, впервые мероприятие организовали в Ташкенте в 2021 году и за два года оно зарекомендовало себя как эффективная площадка для развития межрегионального взаимодействия и промышленной кооперации.За это время на полях масштабной экспозиции провели более 30 крупных деловых мероприятий и свыше 500 встреч между предпринимателями, по итогам которых достигнуты более 600 договоренностей на сумму свыше $7 млрд.Выставка продлится до 26 апреля.Читайте также:

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