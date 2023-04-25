https://uz.sputniknews.ru/20230425/chuvashiya-gotova-modernizirovat-sistemy-elektrosnabzheniya-uzbekistana-34235970.html
Чувашия готова модернизировать системы электроснабжения Узбекистана
Чувашия готова модернизировать системы электроснабжения Узбекистана
В рамках сотрудничества также рассматривается подготовка кадров и повышение квалификации профильных специалистов
2023-04-25T14:25+0500
2023-04-25T14:25+0500
2023-04-25T15:01+0500
иннопром — 2023
узбекистан
чувашская республика
сотрудничество
россия
электричество
предприятия
модернизация
повышение квалификации
кадры
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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Об этом в интервью Sputnik рассказал глава Чувашской Республики Олег Николаев в рамках проходящей в Ташкенте выставки "Иннопром".Предприятия Чувашской Республики производят около 70% всей электротехнической продукции в России. В настоящее время в этом сегменте работают почти 200 предприятий, из которых около 25 способны решать серьезные инфраструктурные задачи.Он также отметил, что предприятия Чувашской Республики имеют большой опыт работы в атомной энергетике и готовы принимать участие в строительстве АЭС в Узбекистане.В выставке "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте принимают участие более 5 тысяч делегатов, а также свыше 300 иностранных компаний, представителей бизнеса и государственных структур стран СНГ, Франции, Италии, Нидерландов, Индии, Сингапура, Китая, Японии, Армении, Казахстана, Турции и Туркменистана.Ключевые задачи мероприятия — содействие в продвижении новейших технологий и разработок в сфере промышленности, налаживание контактов между промышленными предприятиями Узбекистана и других стран. Ожидается подписание солидного пакета инвестиционных соглашений и торговых контрактов.Напомним, впервые мероприятие организовали в Ташкенте в 2021 году и за два года оно зарекомендовало себя как эффективная площадка для развития межрегионального взаимодействия и промышленной кооперации.За это время на полях масштабной экспозиции провели более 30 крупных деловых мероприятий и свыше 500 встреч между предпринимателями, по итогам которых достигнуты более 600 договоренностей на сумму свыше $7 млрд.Выставка продлится до 26 апреля.Читайте также:
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узбекистан россия чувашия сотрудничество электроснабжение электротехническая продукция подготовка кадров повышение квалификации
узбекистан россия чувашия сотрудничество электроснабжение электротехническая продукция подготовка кадров повышение квалификации
Чувашия готова модернизировать системы электроснабжения Узбекистана
14:25 25.04.2023 (обновлено: 15:01 25.04.2023)
В рамках сотрудничества также рассматривается подготовка кадров и повышение квалификации профильных специалистов.
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Об этом в интервью Sputnik рассказал глава Чувашской Республики Олег Николаев в рамках проходящей в Ташкенте выставки "Иннопром".
Предприятия Чувашской Республики производят около 70% всей электротехнической продукции в России. В настоящее время в этом сегменте работают почти 200 предприятий, из которых около 25 способны решать серьезные инфраструктурные задачи.
"В рамках сотрудничества мы готовы в бесперебойном режиме модернизировать функционирующие системы электроснабжения Узбекистана, а также участвовать в подготовке кадров и повышении квалификации специалистов", — сообщил глава Чувашии Олег Николаев.
Он также отметил, что предприятия Чувашской Республики имеют большой опыт работы в атомной энергетике и готовы принимать участие в строительстве АЭС в Узбекистане.
В выставке "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте принимают участие более 5 тысяч делегатов, а также свыше 300 иностранных компаний, представителей бизнеса и государственных структур стран СНГ, Франции, Италии, Нидерландов, Индии, Сингапура, Китая, Японии, Армении, Казахстана, Турции и Туркменистана.
Ключевые задачи мероприятия — содействие в продвижении новейших технологий и разработок в сфере промышленности, налаживание контактов между промышленными предприятиями Узбекистана и других стран. Ожидается подписание солидного пакета инвестиционных соглашений и торговых контрактов.
Напомним, впервые мероприятие организовали в Ташкенте в 2021 году и за два года оно зарекомендовало себя как эффективная площадка для развития межрегионального взаимодействия и промышленной кооперации.
За это время на полях масштабной экспозиции провели более 30 крупных деловых мероприятий и свыше 500 встреч между предпринимателями, по итогам которых достигнуты более 600 договоренностей на сумму свыше $7 млрд.
Выставка продлится до 26 апреля.