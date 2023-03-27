В Андижанской области улучшат электроснабжение
10:11 27.03.2023 (обновлено: 10:20 27.03.2023)
© Пресс-служба Министерства энергетики УзбекистанаВ Андижанской области ведется строительство новой высоковольтной линии электропередачи и подстанции
Протяженность новой линии электропередачи (ЛЭП) напряжением 220 кВ составит 14 км.
ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Компания "Национальные электрические сети Узбекистана" строит в Андижанской области новую высоковольтную линию электропередачи и подстанцию, сообщает Минэнерго.
Протяженность ЛЭП — 14 км.
В настоящее время идут строительно-монтажные работы.
© Пресс-служба Министерства энергетики УзбекистанаВ Андижанской области ведется строительство новой высоковольтной линии электропередачи и подстанции
В Андижанской области ведется строительство новой высоковольтной линии электропередачи и подстанции
В частности, поставили опоры для ЛЭП, завершили протяжку проводов.
Для подстанции установили один высоковольтный трансформатор мощностью 125 мегавольт-ампер (МВА). Позже планируют установить еще один трансформатор.
Первоначальные мощности подстанции намечают ввести к концу 2023 года, а на полную мощность она выйдет в 2024-ом.
© Пресс-служба Министерства энергетики УзбекистанаВ Андижанской области ведется строительство новой высоковольтной линии электропередачи и подстанции
В Андижанской области ведется строительство новой высоковольтной линии электропередачи и подстанции
В результате реализации проекта электроснабжение улучшат в Шахриханском, Балыкчинском, Бустанском и Улугнорском районах Андижанской области.
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