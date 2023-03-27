https://uz.sputniknews.ru/20230327/v-andizhanskoy-oblasti-uluchshat-elektrosnabzhenie-33238254.html

В Андижанской области улучшат электроснабжение

В Андижанской области улучшат электроснабжение

Протяженность новой линии электропередачи (ЛЭП) напряжением 220 кВ составит 14 км

2023-03-27T10:11+0500

2023-03-27T10:11+0500

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общество

узбекистан

андижанская область

электроэнергия

лэп

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ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Компания "Национальные электрические сети Узбекистана" строит в Андижанской области новую высоковольтную линию электропередачи и подстанцию, сообщает Минэнерго. Протяженность ЛЭП — 14 км.В настоящее время идут строительно-монтажные работы.В частности, поставили опоры для ЛЭП, завершили протяжку проводов.Для подстанции установили один высоковольтный трансформатор мощностью 125 мегавольт-ампер (МВА). Позже планируют установить еще один трансформатор.Первоначальные мощности подстанции намечают ввести к концу 2023 года, а на полную мощность она выйдет в 2024-ом.В результате реализации проекта электроснабжение улучшат в Шахриханском, Балыкчинском, Бустанском и Улугнорском районах Андижанской области.Читайте также:

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