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https://uz.sputniknews.ru/20230327/v-andizhanskoy-oblasti-uluchshat-elektrosnabzhenie-33238254.html
В Андижанской области улучшат электроснабжение
В Андижанской области улучшат электроснабжение
Протяженность новой линии электропередачи (ЛЭП) напряжением 220 кВ составит 14 км
2023-03-27T10:11+0500
2023-03-27T10:20+0500
общество
узбекистан
андижанская область
электроэнергия
лэп
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ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Компания "Национальные электрические сети Узбекистана" строит в Андижанской области новую высоковольтную линию электропередачи и подстанцию, сообщает Минэнерго. Протяженность ЛЭП — 14 км.В настоящее время идут строительно-монтажные работы.В частности, поставили опоры для ЛЭП, завершили протяжку проводов.Для подстанции установили один высоковольтный трансформатор мощностью 125 мегавольт-ампер (МВА). Позже планируют установить еще один трансформатор.Первоначальные мощности подстанции намечают ввести к концу 2023 года, а на полную мощность она выйдет в 2024-ом.В результате реализации проекта электроснабжение улучшат в Шахриханском, Балыкчинском, Бустанском и Улугнорском районах Андижанской области.Читайте также:
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узбекистан андижанская область электроэнергия лэп трансформатор мощность напряжение
узбекистан андижанская область электроэнергия лэп трансформатор мощность напряжение

В Андижанской области улучшат электроснабжение

10:11 27.03.2023 (обновлено: 10:20 27.03.2023)
© Пресс-служба Министерства энергетики УзбекистанаВ Андижанской области ведется строительство новой высоковольтной линии электропередачи и подстанции
В Андижанской области ведется строительство новой высоковольтной линии электропередачи и подстанции - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.03.2023
© Пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана
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Протяженность новой линии электропередачи (ЛЭП) напряжением 220 кВ составит 14 км.
ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Компания "Национальные электрические сети Узбекистана" строит в Андижанской области новую высоковольтную линию электропередачи и подстанцию, сообщает Минэнерго.
Протяженность ЛЭП — 14 км.
В настоящее время идут строительно-монтажные работы.
© Пресс-служба Министерства энергетики УзбекистанаВ Андижанской области ведется строительство новой высоковольтной линии электропередачи и подстанции
В Андижанской области ведется строительство новой высоковольтной линии электропередачи и подстанции - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.03.2023
В Андижанской области ведется строительство новой высоковольтной линии электропередачи и подстанции
© Пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана
В частности, поставили опоры для ЛЭП, завершили протяжку проводов.
Для подстанции установили один высоковольтный трансформатор мощностью 125 мегавольт-ампер (МВА). Позже планируют установить еще один трансформатор.
Первоначальные мощности подстанции намечают ввести к концу 2023 года, а на полную мощность она выйдет в 2024-ом.
© Пресс-служба Министерства энергетики УзбекистанаВ Андижанской области ведется строительство новой высоковольтной линии электропередачи и подстанции
В Андижанской области ведется строительство новой высоковольтной линии электропередачи и подстанции - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.03.2023
В Андижанской области ведется строительство новой высоковольтной линии электропередачи и подстанции
© Пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана
В результате реализации проекта электроснабжение улучшат в Шахриханском, Балыкчинском, Бустанском и Улугнорском районах Андижанской области.
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