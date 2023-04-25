https://uz.sputniknews.ru/20230425/glavy-mid-tsa-i-knr-vstretyatsya-v-siane--34244581.html
Главы МИД ЦА и КНР встретятся в Сиане
Главы МИД ЦА и КНР встретятся в Сиане
Страны обсудят взаимное сотрудничество м международную повестку
2023-04-25T16:50+0500
2023-04-25T16:50+0500
2023-04-25T16:56+0500
политика
узбекистан
китай
центральная азия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/0d/33890680_0:156:1024:732_1920x0_80_0_0_1450f74bf15279a8780f7f57283cc242.jpg
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Четвертая встреча глав МИД в формате "Китай — Центральная Азия" состоится 27 апреля в китайском Сиане, сообщает РИА Новости.По словам дипломата, на встрече будут присутствовать министры иностранных дел Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.Стороны планируют обменяться мнениями по сотрудничеству Китая и стран ЦА в различных областях, а также интересующих ситуациях в международной и региональной повестках.Ранее председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что формат "Центральная Азия — Китай" носит открытый, прозрачный, взаимовыгодный, равноправный, деловой и эффективный характер.Читайте также:
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/0d/33890680_0:60:1024:828_1920x0_80_0_0_68d62716df387cb14c5f5a7da965a95f.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
главы мид ца и кнр встретятся в сиане встреча в формате китай центральная азия кнр ца официальный представитель мид кнр мао нин новости политика встреча в сиане новость
главы мид ца и кнр встретятся в сиане встреча в формате китай центральная азия кнр ца официальный представитель мид кнр мао нин новости политика встреча в сиане новость
Главы МИД ЦА и КНР встретятся в Сиане
16:50 25.04.2023 (обновлено: 16:56 25.04.2023)
Страны обсудят взаимное сотрудничество, а также интересующие вопросы международной и региональной повестки.
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik.
Четвертая встреча глав МИД в формате "Китай — Центральная Азия" состоится 27 апреля в китайском Сиане, сообщает РИА Новости
.
"Член Госсовета КНР и министр иностранных дел Цинь Ган 27 апреля будет председательствовать на четвертой встрече министров иностранных дел Китая и стран Центральной Азии в Сиане, провинция Шэньси", — рассказала официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
По словам дипломата, на встрече будут присутствовать министры иностранных дел Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.
Стороны планируют обменяться мнениями по сотрудничеству Китая и стран ЦА в различных областях, а также интересующих ситуациях в международной и региональной повестках.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул
, что формат "Центральная Азия — Китай" носит открытый, прозрачный, взаимовыгодный, равноправный, деловой и эффективный характер.