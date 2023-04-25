https://uz.sputniknews.ru/20230425/glavy-mid-tsa-i-knr-vstretyatsya-v-siane--34244581.html

Главы МИД ЦА и КНР встретятся в Сиане

Главы МИД ЦА и КНР встретятся в Сиане

Страны обсудят взаимное сотрудничество м международную повестку

2023-04-25T16:50+0500

2023-04-25T16:50+0500

2023-04-25T16:56+0500

политика

узбекистан

китай

центральная азия

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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Четвертая встреча глав МИД в формате "Китай — Центральная Азия" состоится 27 апреля в китайском Сиане, сообщает РИА Новости.По словам дипломата, на встрече будут присутствовать министры иностранных дел Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.Стороны планируют обменяться мнениями по сотрудничеству Китая и стран ЦА в различных областях, а также интересующих ситуациях в международной и региональной повестках.Ранее председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что формат "Центральная Азия — Китай" носит открытый, прозрачный, взаимовыгодный, равноправный, деловой и эффективный характер.Читайте также:

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