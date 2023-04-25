https://uz.sputniknews.ru/20230425/avtovaz-rassmatrivaet-organizaciyu-sborki-lada-vesta-novogo-pokoleniya-uzbekistane-34228635.html

"АвтоВАЗ" планирует сборку Lada Vesta нового поколения в Узбекистане

"АвтоВАЗ" планирует сборку Lada Vesta нового поколения в Узбекистане

Об этом стало известно в ходе главной пленарной сессии выставки "Иннопром. Центральная Азия", проходящей в Ташкенте

2023-04-25T12:04+0500

2023-04-25T12:04+0500

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иннопром — 2023

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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. "АвтоВАЗ" рассматривает организацию сборки Lada Vesta нового поколения в Узбекистане, заявил на международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия" гендиректор российской компании Максим Соколов. Об этом сообщает корреспондент Sputnik. Он также отметил, что в дальнейшем планируют осуществлять сборку полного цикла, в частности, покраску и сварку. В выставке "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте принимают участие более 5 тысяч делегатов, а также свыше 300 иностранных компаний, представителей бизнеса и государственных структур стран СНГ, Франции, Италии, Нидерландов, Индии, Сингапура, Китая, Японии, Армении, Казахстана, Турции и Туркменистана.Ключевые задачи мероприятия — содействие в продвижении новейших технологий и разработок в сфере промышленности, налаживание контактов между промышленными предприятиями Узбекистана и других стран. Ожидается подписание солидного пакета инвестиционных соглашений и торговых контрактов.Напомним, впервые мероприятие организовали в Ташкенте в 2021 году, и за два года оно зарекомендовало себя как эффективная площадка для развития межрегионального взаимодействия и промышленной кооперации.За это время на полях масштабной экспозиции провели более 30 крупных деловых мероприятий и свыше 500 встреч между предпринимателями, по итогам которых достигнуты более 600 договоренностей на сумму свыше $7 млрд.Выставка продлится до 26 апреля.Читайте также:

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