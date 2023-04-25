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На Международной промышленной выставке Иннопром-2022. Центральная Азия в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.04.2023
Иннопром — 2023
Третья международная выставка "Иннопром. Центральная Азия" проходит 24-26 апреля в Ташкенте. В ней принимают участие свыше 300 компаний из разных стран, представлено 3 национальных стенда: Узбекистана, России и Беларуси.
https://uz.sputniknews.ru/20230425/posol-rf-uzbekistane-vstretilsya-glavami-rossiyskih-regionov-34218346.html
О чем говорил посол РФ в Узбекистане с главами российских регионов
О чем говорил посол РФ в Узбекистане с главами российских регионов
Стороны обсудили дальнейшие перспективы расширения связей между регионами России и Узбекистана
2023-04-25T09:45+0500
2023-04-25T10:06+0500
узбекистан
иннопром — 2023
россия
сотрудничество
"иннопром"
делегация
посол
посольство россии в узбекистане
олег мальгинов
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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов провел встречи с руководителями делегаций российских регионов, прибывших в Ташкент для участия в третьей международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия 2023".Об этом сообщает посольство России в Узбекистане.Посол принял губернаторов Пензенской и Ульяновской областей Олега Мельниченко и Алексея Русских, вице-губернаторов Краснодарского края и Оренбургской области Александра Руппеля и Игната Петухова.Также Олег Мальгинов встретился с председателем правительства Чеченской Республики Муслимом Хучиевым и председателем Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгением Григорьевым. На встречах обсудили насыщенную повестку "Иннопрома", дальнейшие перспективы расширения связей между регионами России и Узбекистана.Читайте также:
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узбекистан россия сотрудничество руководители российских регионов посол россии в узбекистане олег мальгинов иннопром центральная азия пензенская ульяновская область олег мельниченко алексей русских председатель правительство чеченская республика муслим хучиев регионы
узбекистан россия сотрудничество руководители российских регионов посол россии в узбекистане олег мальгинов иннопром центральная азия пензенская ульяновская область олег мельниченко алексей русских председатель правительство чеченская республика муслим хучиев регионы

О чем говорил посол РФ в Узбекистане с главами российских регионов

09:45 25.04.2023 (обновлено: 10:06 25.04.2023)
© Посольство России в Узбекистане посол Олег Мальгинов провел встречи с руководителями делегаций российских регионов
 посол Олег Мальгинов провел встречи с руководителями делегаций российских регионов - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.04.2023
© Посольство России в Узбекистане
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Стороны обсудили дальнейшие перспективы расширения связей между регионами России и Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов провел встречи с руководителями делегаций российских регионов, прибывших в Ташкент для участия в третьей международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия 2023".
Об этом сообщает посольство России в Узбекистане.
© Посольство России в Узбекистане посол Олег Мальгинов провел встречи с руководителями делегаций российских регионов
 посол Олег Мальгинов провел встречи с руководителями делегаций российских регионов - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.04.2023
посол Олег Мальгинов провел встречи с руководителями делегаций российских регионов
© Посольство России в Узбекистане
Посол принял губернаторов Пензенской и Ульяновской областей Олега Мельниченко и Алексея Русских, вице-губернаторов Краснодарского края и Оренбургской области Александра Руппеля и Игната Петухова.
© Посольство России в Узбекистане посол Олег Мальгинов провел встречи с руководителями делегаций российских регионов
 посол Олег Мальгинов провел встречи с руководителями делегаций российских регионов - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.04.2023
посол Олег Мальгинов провел встречи с руководителями делегаций российских регионов
© Посольство России в Узбекистане
Также Олег Мальгинов встретился с председателем правительства Чеченской Республики Муслимом Хучиевым и председателем Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгением Григорьевым.
© Посольство России в Узбекистане посол Олег Мальгинов провел встречи с руководителями делегаций российских регионов
 посол Олег Мальгинов провел встречи с руководителями делегаций российских регионов - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.04.2023
посол Олег Мальгинов провел встречи с руководителями делегаций российских регионов
© Посольство России в Узбекистане
На встречах обсудили насыщенную повестку "Иннопрома", дальнейшие перспективы расширения связей между регионами России и Узбекистана.
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