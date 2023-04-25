https://uz.sputniknews.ru/20230425/posol-rf-uzbekistane-vstretilsya-glavami-rossiyskih-regionov-34218346.html

О чем говорил посол РФ в Узбекистане с главами российских регионов

О чем говорил посол РФ в Узбекистане с главами российских регионов

Стороны обсудили дальнейшие перспективы расширения связей между регионами России и Узбекистана

2023-04-25T09:45+0500

2023-04-25T09:45+0500

2023-04-25T10:06+0500

узбекистан

иннопром — 2023

россия

сотрудничество

"иннопром"

делегация

посол

посольство россии в узбекистане

олег мальгинов

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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов провел встречи с руководителями делегаций российских регионов, прибывших в Ташкент для участия в третьей международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия 2023".Об этом сообщает посольство России в Узбекистане.Посол принял губернаторов Пензенской и Ульяновской областей Олега Мельниченко и Алексея Русских, вице-губернаторов Краснодарского края и Оренбургской области Александра Руппеля и Игната Петухова.Также Олег Мальгинов встретился с председателем правительства Чеченской Республики Муслимом Хучиевым и председателем Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгением Григорьевым. На встречах обсудили насыщенную повестку "Иннопрома", дальнейшие перспективы расширения связей между регионами России и Узбекистана.Читайте также:

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