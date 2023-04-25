О чем говорил посол РФ в Узбекистане с главами российских регионов
09:45 25.04.2023 (обновлено: 10:06 25.04.2023)
© Посольство России в Узбекистане посол Олег Мальгинов провел встречи с руководителями делегаций российских регионов
© Посольство России в Узбекистане
Стороны обсудили дальнейшие перспективы расширения связей между регионами России и Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов провел встречи с руководителями делегаций российских регионов, прибывших в Ташкент для участия в третьей международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия 2023".
Об этом сообщает посольство России в Узбекистане.
© Посольство России в Узбекистане посол Олег Мальгинов провел встречи с руководителями делегаций российских регионов
посол Олег Мальгинов провел встречи с руководителями делегаций российских регионов
© Посольство России в Узбекистане
Посол принял губернаторов Пензенской и Ульяновской областей Олега Мельниченко и Алексея Русских, вице-губернаторов Краснодарского края и Оренбургской области Александра Руппеля и Игната Петухова.
© Посольство России в Узбекистане посол Олег Мальгинов провел встречи с руководителями делегаций российских регионов
посол Олег Мальгинов провел встречи с руководителями делегаций российских регионов
© Посольство России в Узбекистане
Также Олег Мальгинов встретился с председателем правительства Чеченской Республики Муслимом Хучиевым и председателем Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгением Григорьевым.
© Посольство России в Узбекистане посол Олег Мальгинов провел встречи с руководителями делегаций российских регионов
посол Олег Мальгинов провел встречи с руководителями делегаций российских регионов
© Посольство России в Узбекистане
На встречах обсудили насыщенную повестку "Иннопрома", дальнейшие перспективы расширения связей между регионами России и Узбекистана.
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