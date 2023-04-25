https://uz.sputniknews.ru/20230425/putin-za-proshlyy-god-rossiya-i-uzbekistan-narastili-tovarooborot--34226071.html

Путин: за прошлый год Россия и Узбекистан нарастили товарооборот больше, чем на четверть

Путин: за прошлый год Россия и Узбекистан нарастили товарооборот больше, чем на четверть

Президент России направил обращение к участникам выставки "Иннопром".

2023-04-25T11:46+0500

2023-04-25T11:46+0500

2023-04-25T12:04+0500

иннопром — 2023

владимир путин

узбекистан

россия

товарооборот

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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. За 2022 год товарооборот между Россией и Узбекистаном вырос более чем на 25%, сообщает российский лидер Владимир Путин в обращении к участникам "Иннопром. Центральная Азия", передает корреспондент Sputnik. По словам президента, он не сомневается, что в ходе работы выставки страны обменяются опытом, обсудят актуальные вопросы торгово-экономического, промышленного и инвестиционного сотрудничества, а также наметят взаимовыгодные проекты и установят новые партнерские связи.Обращение президента России зачитал заместитель председателя правительства — министр промышленности и торговли Денис Мантуров.Напомним, в столичном Узэкспоцентре проходит выставка "Иннопром". В текущем году она открывает повестку больших инвестиционных экономических и промышленных перспектив не только для Узбекистана, но и для всего центральноазиатского региона.Для участия в выставке зарегистрировались более 5 тыс. делегатов, а также более 300 иностранных компаний, представителей бизнеса и государственных структур стран СНГ, Франции, Италии, Нидерландов, Индии, Сингапура, Китая, Японии, Армении, Казахстана, Турции и Туркменистана.Ключевыми задачами мероприятия являются содействие в продвижении новейших технологий и разработок в сфере промышленности, налаживание контактов между промышленными предприятиями Узбекистана и других стран. Ожидается подписание солидного пакета инвестиционных соглашений и торговых контрактов.

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