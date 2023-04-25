https://uz.sputniknews.ru/20230425/putin-za-proshlyy-god-rossiya-i-uzbekistan-narastili-tovarooborot--34226071.html
Путин: за прошлый год Россия и Узбекистан нарастили товарооборот больше, чем на четверть
Путин: за прошлый год Россия и Узбекистан нарастили товарооборот больше, чем на четверть
Президент России направил обращение к участникам выставки "Иннопром".
2023-04-25T11:46+0500
2023-04-25T11:46+0500
2023-04-25T12:04+0500
иннопром — 2023
владимир путин
узбекистан
россия
товарооборот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/05/33547486_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_ded13123ffe4033c783d278590a18c3f.jpg
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. За 2022 год товарооборот между Россией и Узбекистаном вырос более чем на 25%, сообщает российский лидер Владимир Путин в обращении к участникам "Иннопром. Центральная Азия", передает корреспондент Sputnik. По словам президента, он не сомневается, что в ходе работы выставки страны обменяются опытом, обсудят актуальные вопросы торгово-экономического, промышленного и инвестиционного сотрудничества, а также наметят взаимовыгодные проекты и установят новые партнерские связи.Обращение президента России зачитал заместитель председателя правительства — министр промышленности и торговли Денис Мантуров.Напомним, в столичном Узэкспоцентре проходит выставка "Иннопром". В текущем году она открывает повестку больших инвестиционных экономических и промышленных перспектив не только для Узбекистана, но и для всего центральноазиатского региона.Для участия в выставке зарегистрировались более 5 тыс. делегатов, а также более 300 иностранных компаний, представителей бизнеса и государственных структур стран СНГ, Франции, Италии, Нидерландов, Индии, Сингапура, Китая, Японии, Армении, Казахстана, Турции и Туркменистана.Ключевыми задачами мероприятия являются содействие в продвижении новейших технологий и разработок в сфере промышленности, налаживание контактов между промышленными предприятиями Узбекистана и других стран. Ожидается подписание солидного пакета инвестиционных соглашений и торговых контрактов.
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/05/33547486_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_7d371cc9ad5aa8450e6e1eab81c06945.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
путин заявил за прошлый год россия и узбекистан нарастили товарооборот россии и узбкистана иннопром в узбекистане в ташкенте кто участвует иннопром это зачем что обсуждают бизнес технологии новости новость
путин заявил за прошлый год россия и узбекистан нарастили товарооборот россии и узбкистана иннопром в узбекистане в ташкенте кто участвует иннопром это зачем что обсуждают бизнес технологии новости новость
Путин: за прошлый год Россия и Узбекистан нарастили товарооборот больше, чем на четверть
11:46 25.04.2023 (обновлено: 12:04 25.04.2023)
Президент России направил обращение к участникам выставки "Иннопром".
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. За 2022 год товарооборот между Россией и Узбекистаном вырос более чем на 25%, сообщает российский лидер Владимир Путин в обращении к участникам "Иннопром. Центральная Азия", передает корреспондент Sputnik.
"Центральная Азия обладает богатейшими природными ресурсами и колоссальным человеческим потенциалом. Региональные процессы и экономическая кооперация демонстрируют весьма высокую динамику. В этом плане показательны темпы развития взаимодействия между странами — организаторами выставки: Россией и Узбекистаном. По итогам прошлого года двусторонний товарооборот вырос более чем на четверть", — отметил Путин.
По словам президента, он не сомневается, что в ходе работы выставки страны обменяются опытом, обсудят актуальные вопросы торгово-экономического, промышленного и инвестиционного сотрудничества, а также наметят взаимовыгодные проекты и установят новые партнерские связи.
Обращение президента России зачитал заместитель председателя правительства — министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Напомним, в столичном Узэкспоцентре проходит выставка "Иннопром". В текущем году она открывает повестку больших инвестиционных экономических и промышленных перспектив не только для Узбекистана, но и для всего центральноазиатского региона.
Для участия в выставке зарегистрировались более 5 тыс. делегатов, а также более 300 иностранных компаний, представителей бизнеса и государственных структур стран СНГ, Франции, Италии, Нидерландов, Индии, Сингапура, Китая, Японии, Армении, Казахстана, Турции и Туркменистана.
Ключевыми задачами мероприятия являются содействие в продвижении новейших технологий и разработок в сфере промышленности, налаживание контактов между промышленными предприятиями Узбекистана и других стран. Ожидается подписание солидного пакета инвестиционных соглашений и торговых контрактов.