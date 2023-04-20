https://uz.sputniknews.ru/20230420/glavy-mchs-stran-shos-vstretyatsya-v-kazaxstane--34136513.html
Главы МЧС стран ШОС встретятся в Казахстане
Главы МЧС стран ШОС встретятся в Казахстане
Совещание пройдет через два года – в 2025 году.
2023-04-20T17:38+0500
2023-04-20T17:38+0500
2023-04-20T17:38+0500
политика
шос
мчс
казахстан
совещание
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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Следующее совещание глав чрезвычайных служб (МЧС) стран ШОС пройдет в Казахстане в 2025 году, передает РИА Новости.Напомним, сегодня прошло 11 совещание глав МЧС стран-участниц ШОС в Индии. В мероприятии приняли участие представители Узбекистана, России, Индии, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана и секретариата ШОС.На встрече стороны обменялись данными о наиболее масштабных ЧС, произошедших в их странах, а также обсудили сотрудничество в ликвидации ЧС в рамках ШОС.Читайте также:
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главы мчс стран шос встретятся в казахстане 12 совещание глав мчс сош когда где пройдет сотрудничество в рамках шос ликвидация чс
главы мчс стран шос встретятся в казахстане 12 совещание глав мчс сош когда где пройдет сотрудничество в рамках шос ликвидация чс
Главы МЧС стран ШОС встретятся в Казахстане
Совещание пройдет через два года – в 2025 году. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik.
Следующее совещание глав чрезвычайных служб (МЧС) стран ШОС пройдет в Казахстане в 2025 году, передает РИА Новости
.
"Двенадцатое совещание руководителей ведомств государств-членов ШОС по вопросами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций состоится в 2025 году в Республике Казахстан", - написано в сообщении МЧС России.
Напомним, сегодня прошло 11 совещание глав МЧС стран-участниц ШОС в Индии. В мероприятии приняли участие представители Узбекистана, России, Индии, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана и секретариата ШОС.
На встрече стороны обменялись данными о наиболее масштабных ЧС, произошедших в их странах, а также обсудили сотрудничество в ликвидации ЧС в рамках ШОС.