https://uz.sputniknews.ru/20230420/glavy-mchs-stran-shos-vstretyatsya-v-kazaxstane--34136513.html

Главы МЧС стран ШОС встретятся в Казахстане

Главы МЧС стран ШОС встретятся в Казахстане

Совещание пройдет через два года – в 2025 году.

2023-04-20T17:38+0500

2023-04-20T17:38+0500

2023-04-20T17:38+0500

политика

шос

мчс

казахстан

совещание

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/03/0a/17634277_787:774:3052:2048_1920x0_80_0_0_2f3c30dcadd4068707f9360f6c8178fd.jpg

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Следующее совещание глав чрезвычайных служб (МЧС) стран ШОС пройдет в Казахстане в 2025 году, передает РИА Новости.Напомним, сегодня прошло 11 совещание глав МЧС стран-участниц ШОС в Индии. В мероприятии приняли участие представители Узбекистана, России, Индии, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана и секретариата ШОС.На встрече стороны обменялись данными о наиболее масштабных ЧС, произошедших в их странах, а также обсудили сотрудничество в ликвидации ЧС в рамках ШОС.Читайте также:

казахстан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

главы мчс стран шос встретятся в казахстане 12 совещание глав мчс сош когда где пройдет сотрудничество в рамках шос ликвидация чс