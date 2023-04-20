Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230420/glavy-mchs-stran-shos-vstretyatsya-v-kazaxstane--34136513.html
Главы МЧС стран ШОС встретятся в Казахстане
Главы МЧС стран ШОС встретятся в Казахстане
Совещание пройдет через два года – в 2025 году.
2023-04-20T17:38+0500
2023-04-20T17:38+0500
политика
шос
мчс
казахстан
совещание
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/03/0a/17634277_787:774:3052:2048_1920x0_80_0_0_2f3c30dcadd4068707f9360f6c8178fd.jpg
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Следующее совещание глав чрезвычайных служб (МЧС) стран ШОС пройдет в Казахстане в 2025 году, передает РИА Новости.Напомним, сегодня прошло 11 совещание глав МЧС стран-участниц ШОС в Индии. В мероприятии приняли участие представители Узбекистана, России, Индии, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана и секретариата ШОС.На встрече стороны обменялись данными о наиболее масштабных ЧС, произошедших в их странах, а также обсудили сотрудничество в ликвидации ЧС в рамках ШОС.Читайте также:
казахстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/03/0a/17634277_987:505:3044:2048_1920x0_80_0_0_b4f54204a57a46d874ab7e915dbec206.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
главы мчс стран шос встретятся в казахстане 12 совещание глав мчс сош когда где пройдет сотрудничество в рамках шос ликвидация чс
главы мчс стран шос встретятся в казахстане 12 совещание глав мчс сош когда где пройдет сотрудничество в рамках шос ликвидация чс

Главы МЧС стран ШОС встретятся в Казахстане

17:38 20.04.2023
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкФлажок и планшет с символикой ШОС
Флажок и планшет с символикой ШОС - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.04.2023
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
Совещание пройдет через два года – в 2025 году. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Следующее совещание глав чрезвычайных служб (МЧС) стран ШОС пройдет в Казахстане в 2025 году, передает РИА Новости.
"Двенадцатое совещание руководителей ведомств государств-членов ШОС по вопросами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций состоится в 2025 году в Республике Казахстан", - написано в сообщении МЧС России.
Напомним, сегодня прошло 11 совещание глав МЧС стран-участниц ШОС в Индии. В мероприятии приняли участие представители Узбекистана, России, Индии, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана и секретариата ШОС.
На встрече стороны обменялись данными о наиболее масштабных ЧС, произошедших в их странах, а также обсудили сотрудничество в ликвидации ЧС в рамках ШОС.
Читайте также:
Центр народной дипломатии ШОС провел в Узбекистане региональный форум
Страны ШОС проведут антитеррористические учения в Кыргызстане
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0